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Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 17.03.2022
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Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри
Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 17.03.2022
Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри
Пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних необходимо запретить на законодательном уровне так же, как и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:53
2022-03-17T10:53
общество
россия
совет федерации рф
маргарита павлова (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних необходимо запретить на законодательном уровне так же, как и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, заявила РИА Новости сенатор Маргарита Павлова.По ее словам, реклама чайлдфри - это очередной инструмент Запада, направленный на деморализацию российской молодёжи.Депутаты башкирского парламента предлагают внести в Федеральный закон проект, запрещающий распространение среди детей информации об идеологии бездетности, сообщили в пресс-службе госсобрания республики. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время."Концепцию этого законопроекта, конечно, поддерживаю. Проблема такая действительно есть. Решать ее нужно, в том числе, методами административного запрета подобной пропаганды, по аналогии с запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей", - заявила Павлова.По ее словам, было бы безответственно позволять "затуманивать умы молодежи подобными идеями", когда перед Россией стоит задача возрождения семейных ценностей и семейного образа жизни, решения демографической проблемы."Кроме того, считаю такую пропаганду, основанную на понятиях лжесвободы, очередным инструментом Запада, направленным на депопуляцию и деморализацию российской молодежи. Сегодня движение чайлдфри - это попытка внушить нашим детям ложные идеалы, которые в итоге станут одним из инструментов снижения рождаемости", - заявила сенатор.Павлова подчеркнула, что такие тренды и идеалы популяризировать нельзя. "Они антигосударственные и не соответствуют указу президента о внесении защиты традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей в список приоритетов национальной безопасности страны", - сказала парламентарий.
https://ria.ru/20171105/1508218073.html
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общество, россия, совет федерации рф, маргарита павлова (политик)
10:53 17.03.2022
 
Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри

Сенатор Павлова назвала рекламу чайлдфри инструментом Запада для деморализации молодежи

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЧлен Совфеда Маргарита Павлова
Член Совфеда Маргарита Павлова - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Член Совфеда Маргарита Павлова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних необходимо запретить на законодательном уровне так же, как и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, заявила РИА Новости сенатор Маргарита Павлова.
По ее словам, реклама чайлдфри - это очередной инструмент Запада, направленный на деморализацию российской молодёжи.
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Депутаты башкирского парламента предлагают внести в Федеральный закон проект, запрещающий распространение среди детей информации об идеологии бездетности, сообщили в пресс-службе госсобрания республики. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время.
"Концепцию этого законопроекта, конечно, поддерживаю. Проблема такая действительно есть. Решать ее нужно, в том числе, методами административного запрета подобной пропаганды, по аналогии с запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей", - заявила Павлова.
По ее словам, было бы безответственно позволять "затуманивать умы молодежи подобными идеями", когда перед Россией стоит задача возрождения семейных ценностей и семейного образа жизни, решения демографической проблемы.
"Кроме того, считаю такую пропаганду, основанную на понятиях лжесвободы, очередным инструментом Запада, направленным на депопуляцию и деморализацию российской молодежи. Сегодня движение чайлдфри - это попытка внушить нашим детям ложные идеалы, которые в итоге станут одним из инструментов снижения рождаемости", - заявила сенатор.
Павлова подчеркнула, что такие тренды и идеалы популяризировать нельзя. "Они антигосударственные и не соответствуют указу президента о внесении защиты традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей в список приоритетов национальной безопасности страны", - сказала парламентарий.
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30 мая 2021, 07:09
Россияне рассказали, почему не хотят заводить детей
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФМаргарита Павлова (политик)
 
 
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