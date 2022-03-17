https://ria.ru/20220317/chayldfri-1778606850.html

Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри

Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 17.03.2022

Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри

Пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних необходимо запретить на законодательном уровне так же, как и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:53

2022-03-17T10:53

2022-03-17T10:53

общество

россия

совет федерации рф

маргарита павлова (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних необходимо запретить на законодательном уровне так же, как и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, заявила РИА Новости сенатор Маргарита Павлова.По ее словам, реклама чайлдфри - это очередной инструмент Запада, направленный на деморализацию российской молодёжи.Депутаты башкирского парламента предлагают внести в Федеральный закон проект, запрещающий распространение среди детей информации об идеологии бездетности, сообщили в пресс-службе госсобрания республики. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время."Концепцию этого законопроекта, конечно, поддерживаю. Проблема такая действительно есть. Решать ее нужно, в том числе, методами административного запрета подобной пропаганды, по аналогии с запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей", - заявила Павлова.По ее словам, было бы безответственно позволять "затуманивать умы молодежи подобными идеями", когда перед Россией стоит задача возрождения семейных ценностей и семейного образа жизни, решения демографической проблемы."Кроме того, считаю такую пропаганду, основанную на понятиях лжесвободы, очередным инструментом Запада, направленным на депопуляцию и деморализацию российской молодежи. Сегодня движение чайлдфри - это попытка внушить нашим детям ложные идеалы, которые в итоге станут одним из инструментов снижения рождаемости", - заявила сенатор.Павлова подчеркнула, что такие тренды и идеалы популяризировать нельзя. "Они антигосударственные и не соответствуют указу президента о внесении защиты традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей в список приоритетов национальной безопасности страны", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20171105/1508218073.html

https://ria.ru/20210530/deti-1734777835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, совет федерации рф, маргарита павлова (политик)