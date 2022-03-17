https://ria.ru/20220317/chayldfri-1778606850.html
Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри
Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 17.03.2022
Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри
Пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних необходимо запретить на законодательном уровне так же, как и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:53
2022-03-17T10:53
2022-03-17T10:53
общество
россия
совет федерации рф
маргарита павлова (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761820279_0:51:1850:1092_1920x0_80_0_0_744f9b07726fa2d086547efda3cfa6e3.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних необходимо запретить на законодательном уровне так же, как и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, заявила РИА Новости сенатор Маргарита Павлова.По ее словам, реклама чайлдфри - это очередной инструмент Запада, направленный на деморализацию российской молодёжи.Депутаты башкирского парламента предлагают внести в Федеральный закон проект, запрещающий распространение среди детей информации об идеологии бездетности, сообщили в пресс-службе госсобрания республики. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время."Концепцию этого законопроекта, конечно, поддерживаю. Проблема такая действительно есть. Решать ее нужно, в том числе, методами административного запрета подобной пропаганды, по аналогии с запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей", - заявила Павлова.По ее словам, было бы безответственно позволять "затуманивать умы молодежи подобными идеями", когда перед Россией стоит задача возрождения семейных ценностей и семейного образа жизни, решения демографической проблемы."Кроме того, считаю такую пропаганду, основанную на понятиях лжесвободы, очередным инструментом Запада, направленным на депопуляцию и деморализацию российской молодежи. Сегодня движение чайлдфри - это попытка внушить нашим детям ложные идеалы, которые в итоге станут одним из инструментов снижения рождаемости", - заявила сенатор.Павлова подчеркнула, что такие тренды и идеалы популяризировать нельзя. "Они антигосударственные и не соответствуют указу президента о внесении защиты традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей в список приоритетов национальной безопасности страны", - сказала парламентарий.
https://ria.ru/20171105/1508218073.html
https://ria.ru/20210530/deti-1734777835.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761820279_253:0:1776:1142_1920x0_80_0_0_02a77a0d6c464efa9ec7c52ee037ab54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, маргарита павлова (политик)
Сенатор призвала запретить пропаганду чайлдфри
Сенатор Павлова назвала рекламу чайлдфри инструментом Запада для деморализации молодежи
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних необходимо запретить на законодательном уровне так же, как и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, заявила РИА Новости сенатор Маргарита Павлова.
По ее словам, реклама чайлдфри - это очередной инструмент Запада, направленный на деморализацию российской молодёжи.
Депутаты башкирского парламента предлагают
внести в Федеральный закон проект, запрещающий распространение среди детей информации об идеологии бездетности, сообщили в пресс-службе госсобрания республики. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму
в ближайшее время.
"Концепцию этого законопроекта, конечно, поддерживаю. Проблема такая действительно есть. Решать ее нужно, в том числе, методами административного запрета подобной пропаганды, по аналогии с запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей", - заявила Павлова.
По ее словам, было бы безответственно позволять "затуманивать умы молодежи подобными идеями", когда перед Россией
стоит задача возрождения семейных ценностей и семейного образа жизни, решения демографической проблемы.
"Кроме того, считаю такую пропаганду, основанную на понятиях лжесвободы, очередным инструментом Запада, направленным на депопуляцию и деморализацию российской молодежи. Сегодня движение чайлдфри - это попытка внушить нашим детям ложные идеалы, которые в итоге станут одним из инструментов снижения рождаемости", - заявила сенатор.
Павлова подчеркнула, что такие тренды и идеалы популяризировать нельзя. "Они антигосударственные и не соответствуют указу президента о внесении защиты традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей в список приоритетов национальной безопасности страны", - сказала парламентарий.