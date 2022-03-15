https://ria.ru/20220315/chayldfri-1778201135.html
Башкирский парламент предложил запретить пропаганду чайлдфри среди детей
Башкирский парламент предложил запретить пропаганду чайлдфри среди детей - РИА Новости, 15.03.2022
Башкирский парламент предложил запретить пропаганду чайлдфри среди детей
Депутаты башкирского парламента предлагают внести в Федеральный закон проект, запрещающий распространение среди детей информации об идеологии бездетности,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:17
2022-03-15T10:17
2022-03-15T10:17
общество
республика башкортостан
уфа
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УФА, 15 мар – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента предлагают внести в Федеральный закон проект, запрещающий распространение среди детей информации об идеологии бездетности, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая республики."Депутаты региона предлагают внести изменения в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", и отнести пропаганду добровольного отказа от рождения детей, идеологии бездетности к информации, запрещенной для распространения среди детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующий законопроект планируется внести в Государственную Думу в ближайшее время."Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее. Распространение идеологии чайлдфри противоречит государственной политике нашей страны, ведет к деградации общественных институтов и депопуляции", - приводятся слова спикера парламента региона Константина Толкачева.По его мнению, "защита детей от такого рода информации будет способствовать укреплению в российском обществе семейных ценностей"."Проект федерального закона направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации", - сообщили в республиканском парламенте.
https://ria.ru/20220217/kontent-1773236086.html
https://ria.ru/20210530/deti-1734777835.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика башкортостан, уфа
Башкирский парламент предложил запретить пропаганду чайлдфри среди детей
Башкирский парламент предложил запретить распространять идеологию чайлдфри среди детей
УФА, 15 мар – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента предлагают внести в Федеральный закон проект, запрещающий распространение среди детей информации об идеологии бездетности, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая республики.
"Депутаты региона предлагают внести изменения в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", и отнести пропаганду добровольного отказа от рождения детей, идеологии бездетности к информации, запрещенной для распространения среди детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующий законопроект планируется внести в Государственную Думу в ближайшее время.
"Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее. Распространение идеологии чайлдфри противоречит государственной политике нашей страны, ведет к деградации общественных институтов и депопуляции", - приводятся слова спикера парламента региона Константина Толкачева
.
По его мнению, "защита детей от такого рода информации будет способствовать укреплению в российском обществе семейных ценностей".
"Проект федерального закона направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации", - сообщили в республиканском парламенте.