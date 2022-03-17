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Россия попала в число стран с самым дешевым бензином - РИА Новости, 17.03.2022
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Россия попала в число стран с самым дешевым бензином
Россия попала в число стран с самым дешевым бензином - РИА Новости, 17.03.2022
Россия попала в число стран с самым дешевым бензином
Россия входит в число стран с самым дешевым бензином в мире, в США, где цены сейчас на историческом максимуме, он стоит почти в 3 раза дороже, однако не... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:58
2022-03-17T14:58
экономика
россия
сша
бензин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия входит в число стран с самым дешевым бензином в мире, в США, где цены сейчас на историческом максимуме, он стоит почти в 3 раза дороже, однако не является самым дорогим - это лишь 83 строчка из 170 стран, отслеживаемых порталом GlobalPetrolPrices.По данным портала, на 14 марта Россия занимает 11-ю строчку по стоимости бензина с октановым числом 95. Цена галлона в РФ составляет 1,631 доллара, или 0,431 доллара за литр. США при этом находятся на 83-й строчке: галлон аналогичного бензина там стоит 4,689 доллара, или 1,239 доллара за литр.Самый дешевый бензин при этом в Венесуэле - всего 0,095 доллара за галлон, Ливии - 0,132 доллара и Иране - 0,194 доллара. Опережают Россию также Сирия, Алжир, Ангола, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Туркмения. Самый дорогой бензин в Гонконге - там галлон можно купить за 10,898 доллара, в Монако - за 9,375 доллара, в Нидерландах - за 9,205 доллара.Тем не менее, если оценивать показатель по покупательской способности (портал подразумевает под данным показателем процент ежемесячного дохода, который уходит на заправку бензином 40-литрового бака), в этом случае США сразу поднимаются на 4-ю строчку. Американцы тратят на бензин всего 0,9% дохода в месяц, меньше только в Люксембурге (0,8%), Кувейте (0,7%) и Катаре (0,6%). Россия по данному показателю занимает 17-е место, россияне тратят на бензин 2% своего ежемесячного дохода.Розничные цены на бензин в США растут с декабря 2020 года, когда они составляли 2,2 доллара за галлон, или 0,58 доллара за литр в среднем по месяцу. Вашингтон неоднократно винил в этом старны ОПЕК+, упрекая их в намеренном раздувании цен на нефть. Одновременно Соединенные Штаты просили альянс скорректировать свою стратегию по контролю предложения на рынке нефти так, чтобы снизить цены. Но эти призывы не нашли отклика в ОПЕК+.В 2022 году цены на бензин в США продолжают расти вслед за мировыми ценами на нефть. Однако теперь Вашингтон объясняет это действиями России в геополитическом пространстве, но не антироссийскими санкциями, снизившими привлекательность нефти из РФ на международном рынке и искусственно обострившими ситуацию с предложением.В итоге с конца февраля нефть торгуется в диапазоне 98-130 долларов за баррель, подогреваемая санкциями Запада против России из-за специальной военной операции на Украине, а также связанными с этим конфликтом рисками перебоев в поставках. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощущают последствия для своих кошельков.
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экономика, россия, сша, бензин
14:58 17.03.2022
 
Россия попала в число стран с самым дешевым бензином

GlobalPetrolPrices: Россия заняла 11 место в списке стран с самым дешевым бензином

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия входит в число стран с самым дешевым бензином в мире, в США, где цены сейчас на историческом максимуме, он стоит почти в 3 раза дороже, однако не является самым дорогим - это лишь 83 строчка из 170 стран, отслеживаемых порталом GlobalPetrolPrices.
По данным портала, на 14 марта Россия занимает 11-ю строчку по стоимости бензина с октановым числом 95. Цена галлона в РФ составляет 1,631 доллара, или 0,431 доллара за литр. США при этом находятся на 83-й строчке: галлон аналогичного бензина там стоит 4,689 доллара, или 1,239 доллара за литр.
Автозаправочная станция в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:05
СМИ: Белый дом попросил тиктокеров обвинять Путина в росте цен на топливо
Самый дешевый бензин при этом в Венесуэле - всего 0,095 доллара за галлон, Ливии - 0,132 доллара и Иране - 0,194 доллара. Опережают Россию также Сирия, Алжир, Ангола, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Туркмения. Самый дорогой бензин в Гонконге - там галлон можно купить за 10,898 доллара, в Монако - за 9,375 доллара, в Нидерландах - за 9,205 доллара.
Тем не менее, если оценивать показатель по покупательской способности (портал подразумевает под данным показателем процент ежемесячного дохода, который уходит на заправку бензином 40-литрового бака), в этом случае США сразу поднимаются на 4-ю строчку. Американцы тратят на бензин всего 0,9% дохода в месяц, меньше только в Люксембурге (0,8%), Кувейте (0,7%) и Катаре (0,6%). Россия по данному показателю занимает 17-е место, россияне тратят на бензин 2% своего ежемесячного дохода.
Розничные цены на бензин в США растут с декабря 2020 года, когда они составляли 2,2 доллара за галлон, или 0,58 доллара за литр в среднем по месяцу. Вашингтон неоднократно винил в этом старны ОПЕК+, упрекая их в намеренном раздувании цен на нефть. Одновременно Соединенные Штаты просили альянс скорректировать свою стратегию по контролю предложения на рынке нефти так, чтобы снизить цены. Но эти призывы не нашли отклика в ОПЕК+.
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 03:03
Эксперт рассказал, на сколько подешевеет бензин в России
В 2022 году цены на бензин в США продолжают расти вслед за мировыми ценами на нефть. Однако теперь Вашингтон объясняет это действиями России в геополитическом пространстве, но не антироссийскими санкциями, снизившими привлекательность нефти из РФ на международном рынке и искусственно обострившими ситуацию с предложением.
В итоге с конца февраля нефть торгуется в диапазоне 98-130 долларов за баррель, подогреваемая санкциями Запада против России из-за специальной военной операции на Украине, а также связанными с этим конфликтом рисками перебоев в поставках. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощущают последствия для своих кошельков.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 11:06
"Заткнись, Джо". В США ужаснулись последствиям антироссийских санкций
 
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