https://ria.ru/20220317/benzin-1778670345.html

Россия попала в число стран с самым дешевым бензином

Россия попала в число стран с самым дешевым бензином - РИА Новости, 17.03.2022

Россия попала в число стран с самым дешевым бензином

Россия входит в число стран с самым дешевым бензином в мире, в США, где цены сейчас на историческом максимуме, он стоит почти в 3 раза дороже, однако не... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:58

2022-03-17T14:58

2022-03-17T14:58

экономика

россия

сша

бензин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия входит в число стран с самым дешевым бензином в мире, в США, где цены сейчас на историческом максимуме, он стоит почти в 3 раза дороже, однако не является самым дорогим - это лишь 83 строчка из 170 стран, отслеживаемых порталом GlobalPetrolPrices.По данным портала, на 14 марта Россия занимает 11-ю строчку по стоимости бензина с октановым числом 95. Цена галлона в РФ составляет 1,631 доллара, или 0,431 доллара за литр. США при этом находятся на 83-й строчке: галлон аналогичного бензина там стоит 4,689 доллара, или 1,239 доллара за литр.Самый дешевый бензин при этом в Венесуэле - всего 0,095 доллара за галлон, Ливии - 0,132 доллара и Иране - 0,194 доллара. Опережают Россию также Сирия, Алжир, Ангола, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Туркмения. Самый дорогой бензин в Гонконге - там галлон можно купить за 10,898 доллара, в Монако - за 9,375 доллара, в Нидерландах - за 9,205 доллара.Тем не менее, если оценивать показатель по покупательской способности (портал подразумевает под данным показателем процент ежемесячного дохода, который уходит на заправку бензином 40-литрового бака), в этом случае США сразу поднимаются на 4-ю строчку. Американцы тратят на бензин всего 0,9% дохода в месяц, меньше только в Люксембурге (0,8%), Кувейте (0,7%) и Катаре (0,6%). Россия по данному показателю занимает 17-е место, россияне тратят на бензин 2% своего ежемесячного дохода.Розничные цены на бензин в США растут с декабря 2020 года, когда они составляли 2,2 доллара за галлон, или 0,58 доллара за литр в среднем по месяцу. Вашингтон неоднократно винил в этом старны ОПЕК+, упрекая их в намеренном раздувании цен на нефть. Одновременно Соединенные Штаты просили альянс скорректировать свою стратегию по контролю предложения на рынке нефти так, чтобы снизить цены. Но эти призывы не нашли отклика в ОПЕК+.В 2022 году цены на бензин в США продолжают расти вслед за мировыми ценами на нефть. Однако теперь Вашингтон объясняет это действиями России в геополитическом пространстве, но не антироссийскими санкциями, снизившими привлекательность нефти из РФ на международном рынке и искусственно обострившими ситуацию с предложением.В итоге с конца февраля нефть торгуется в диапазоне 98-130 долларов за баррель, подогреваемая санкциями Запада против России из-за специальной военной операции на Украине, а также связанными с этим конфликтом рисками перебоев в поставках. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощущают последствия для своих кошельков.

https://ria.ru/20220315/tiktok-1778271156.html

https://ria.ru/20220313/benzin-1777891086.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777806860.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, бензин