https://ria.ru/20220519/zapravka-1789472476.html

Как правильно заправлять автомобиль: пошаговая инструкция

Как правильно заправлять машину топливом на заправке: инструкция для новичков

Как правильно заправлять автомобиль: пошаговая инструкция

Во время заправки автомобиля бензином ошибки могут допускать не только новички, но и опытные автомобилисты. Оплошности могут привести к незапланированному... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:28

2022-05-19T14:28

2022-05-19T14:28

авто

общество

россия

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Во время заправки автомобиля бензином ошибки могут допускать не только новички, но и опытные автомобилисты. Оплошности могут привести к незапланированному ремонту машины. Подробная инструкция о том, как правильно заправить авто топливом, как выбрать АЗС и какие учесть тонкости при выборе ГСМ - в материале РИА Новости.Заправка автомобиляМногие водители допускают типичные ошибки при заправке машины, которые могут приводить к дорогостоящему ремонту. Чтобы избежать таких неприятностей и лишних затрат, следует придерживаться определенных правил.Когда нужно заправлять автоРекомендуется заправлять машину в тот момент, когда стрелка, указывающая на уровень топлива в бензобаке, приблизилась к отметке ½ . Этот показатель говорит о том, что бак заполнен топливом наполовину. Если загорелась сигнальная лампа, то бензина может хватить километров на 50 на трассе или километров 5 по городу и пробкам.Если в автомобиле установлено электронное табло, указывающее на объем бензина в баке, то стоит ориентироваться по следующим показателям: Каждая шкала “отбивает” 5 литров. Например, при объеме бака в 50 литров можно посчитать по количеству горящих шкал, сколько литров еще осталось. Если дальняя поездка не планируется, то рекомендуется заправлять машину, когда осталось 1-2 шкалы.Если кататься с почти пустым баком, то в результате будет собираться конденсат в виде воды, что через некоторое время приведет к тому, что машина может сломаться.Как заправлять машинуПеред тем как отправиться на заправку, следует проанализировать отзывы о заправках, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант, также можно спросить рекомендации у знакомых.Выбор АЗСНе стоит выбирать заправку с самыми низкими ценами — качество топлива, которое они реализуют, может оказаться низким. На некоторых АЗС могут не доливать бензин, на других машины заправляют без обмана.Кроме того, для многих хорошая заправочная станция — это не только та, где продают качественный бензин, но и та, где есть развитая инфраструктура, мини-магазинчик, вежливый персонал.Выбор топливаПродаваемое на заправке топливо должно соответствовать ГОСТу или ТУ (технические условия) и иметь сертификат соответствия требованиям Технического регламента, утвержденного правительством РФ, "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту".БензинМожно ориентироваться на степень сжатия двигателя автомобиля (данная информация есть в инструкции к машине). Если этот показатель равен 10 атмосферам, значит нужно заливать 92-й бензин, если степень сжатия 12 атмосфер — используют 95-й. Если уровень превышает 12 атмосфер, то подойдет не ниже 98-го.Дизельное топливоВ соответствии с ГОСТ 305-82 дизельное топливо бывает арктическое, зимнее и летнее. Арктическое применяют при температуре воздуха ниже -50 °С, зимнее — при температуре ниже -20, а летнее — выше 0 °С.Зимнее дизельное топливо подходит для применения практически по всей России. Например, при температуре воздуха выше -15 градусов используют ДЗП-0,2 и ЕН-590, изготовленное на основе легкого летнего топлива. Марка ДЗП -15/-25 подходит для применения в температурных пределах не ниже -25 градусов.ГазГаз стоит гораздо дешевле, чем бензин или дизтопливо, поэтому многие автомобилисты устанавливают на машины специальное оборудование, чтобы получить возможность заправляться газом. Затраченные средства на переоборудование окупаются, как правило, за первый же год. К тому же, в отличие от бензин и дизеля, газ выбрасывает в окружающую среду меньше вредных веществ.Существует два основных вида газового топлива: метан и пропан. Какой из них выбрать, решает каждый водитель самостоятельно. Стоит отметить, что установка оборудования для использования метана обходится дороже, но этот газ безопаснее. Пропан стоит дешевле, баллоны занимают мало места, но он более взрывоопасен.Выключение двигателя автоСогласно пункту 451 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", запрещается заправлять автомобиль при включенном двигателе. Это может вызвать поломку автомобиля. На дне бензобака собирается осадок, который поднимается от струи топлива. Часть этой грязи попадает в работающий мотор и оседает на форсунках, что может быстро вывести их из строя.Постановка на ручной тормозСледует обязательно поставить машину на ручной тормоз, который служит для удержания транспорта.Открытие бензобакаНа современных автомобилях для доступа к бензобаку используется система открытия через салон. Обычно соответствующая кнопка или рычажок располагается под водительским сиденьем с левой стороны (либо с правой, если машина праворульная). Если в автомобиле такой системы нет, то водитель должен вручную открыть лючок на внешней стороне авто и открутить крышку.ЗаправкаВ руководстве по эксплуатации авто, а также на обратной стороне лючка указано, какой тип топлива подходит для данной машины. Не стоит заправлять более высококачественное топливо — это не принесет результата.Подъехав в колонке, нужно вставить заправочный пистолет в бензобак до щелчка. Далее оплатить топливо в кассе. После чего на экране бензоколонки будет указано количество литров, залитых в бензобак. Счетчик остановится, когда закончатся проплаченные деньги или литры. Если планировалось заправить полный бак, то по окончании будет слышен щелчок — отстрел пистолета.ОплатаДля оплаты топлива существует несколько способов: в кассе, через терминал или в приложении.Существует масса приложений для оплаты бензина, совершить которую можно не выходя из машины. Самыми популярными являются "Яндекс.Заправки", "Лукойл", приложения от компании Газпром: "АЗС.Газпромнефть, АЗС.GO" и др.ТерминалМногие заправки оборудованы удобными терминалами, через которые можно провести оплату топлива. Они находятся возле заправочной колонки. На экране терминала нужно выбрать сумму, которая будет списана с карты. Оплата топлива таким образом занимает не более 1-2 минут.КассаВ кассе АЗС нужно сообщить кассиру номер колонки, тип топлива и его объем либо сумму, на которую водитель планирует заправиться. Кассир обязан выдать чек, в котором можно проверить правильность информации.Закрытие бензобакаПосле того как бензобак был наполнен необходимым объемом топлива, нужно закрыть лючок, вернуть заправочный пистолет на колонку. Большинство автомобилей оборудованы системой закрывания лючка. Сначала неплотно прикрывают крышку бензобака, затем на брелоке нажимают соответствующую кнопку, и крышка закрывается полностью автоматически. Либо внутри лючка есть кнопка с левой стороны. Сначала нажимают ее, потом толкают лючок — крышка закрывается полностью.Меры безопасностиСуществуют некоторые меры безопасности, которые нужно соблюдать. К основным относятся:Советы автомобилистовКоординатор общественного движения “Синие ведерки” Петр Шкуматов рекомендует: “При оплате топлива лучше указывать точную сумму, например, 500 рублей, и избегать формулировки “полный бак”, так как в этом случае система на недобросовестных заправках обманывает максимально. Вместо 60 литров могут залить только 55. А пока водитель будет ожидать полицию, чтобы разобраться в ситуации, оператор АЗС перезагрузит систему на другой софт. В этом случае контрольный замер покажет, что отклонений нет”.

https://ria.ru/20220430/mashina-1786334356.html

https://ria.ru/20210809/benzin-1744981196.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/rossiya-1786239284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авто, общество, россия