Сертификат соответствия продукции: зачем нужен, как оформить в 2022 году
Сертификат соответствия. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сертификат соответствия служит барьером для защиты рынка от некачественной продукции. Где получить документ и для каких товаров он обязателен, его стоимость и срок действия, как проверить подлинность и чем грозит недостоверное сертифицирование, как изменилась процедура в 2022 году – в материале РИА Новости.
Сертификат соответствия
"Сертификат соответствия – это документ установленного законом образца, который официально подтверждает, что продукция соответствует обязательным требованиям качества и безопасности для обращения на внутреннем рынке.
"Требования к продукции, а также объекты технического регулирования прописаны в технических регламентах Евразийского экономического союза (в объединение входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. - Прим. ред.). Без получения разрешительного документа продукция не может поступить в обращение на рынке ЕАЭС, таким образом, невозможна ее продажа и помещение под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления", – поясняет Анна Фомичева, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital VED.
15 сентября 2021, 13:54Аэропорт Красноярск получил новый сертификат соответствия аэродрома
Виды
Светлана Дзиконская, юрист Европейской Юридической Службы объясняет, что согласно ст. 25 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании", сертификат соответствия выдается на:
- —серийно выпускаемую продукцию;
- —отдельно поставляемую партию продукции;
- —единичный экземпляр продукции.
В настоящий момент существует две формы обязательного подтверждения соответствия: сертификат соответствия и декларация соответствия.
Отличия между ними заключаются в:
- —ответственности – при сертифицировании за качество продукции отвечает сертификационный центр и лаборатории, проводившие исследования; при декларировании ответственность за проведение и легальность испытаний лежат на заявителе;
- —оформлении – сертификат соответствия печатается на бланке с водяными знаками, а декларация – на бумаге А4.
Сертификаты соответствия, действующие на территории РФ основываются на:
- —ГОСТ Р. Система ГОСТ Р – это перечень стандартов, которые действуют на территории Российской Федерации.
- —Технических регламентах Таможенного союза (ТС). Действует на территории стран-участников ТС и может быть выдан только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории стран-участниц ЕАЭС.
Кроме этого, в некоторых случаях оформляют другие сертификаты: СМК (системы менеджмента качества); пожарной безопасности; добровольный ГОСТ Р.
Содержание
В сертификате соответствия должна быть прописана основная информация о товаре, включая код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Также отдельными графами выделены орган, проводивший процедуру подтверждения соответствия, и данные о заявителе и производителе товара. В обязательном порядке должна быть указана аккредитованная лаборатория, проводившая исследования, протокол испытаний, на основании которого выдан сертификат, и уникальный номер сертификата.
Как выглядит
Сертификат соответствия на продукцию выдают в бумажном и электронном видах. В России действует форма, которая установлена приказом №3725 Министерства промышленности и торговли от 28.10.2020.
Срок действия
Все выданные обязательные сертификаты соответствия регистрируются в электронном реестре Росаккредитации. "Срок действия сертификата соответствия составляет пять лет. Декларация соответствия действует от года до пяти лет, в зависимости от схемы проведенной сертификации. Продление действия данных документов не предусмотрено, по истечении срока процедуру подтверждения соответствия необходимо проходить заново", – поясняет Анна Фомичева. А сертификаты, оформленные на партию продуктов, действуют до истечения сроков годности товаров.
Стоимость
Стоимость получения сертификата/декларации соответствия складывается из цены за проведение испытаний и услуг сертификационного органа. Как правило, она варьируется от 50 000 до 100 000 рублей.
Какой товар необходимо сертифицировать
Сотрудница в физико-химической лаборатории
Обязанность в получении соответствующих документов возложена на производителей продукции и импортеров. Любой проверяющий орган может потребовать сертификат, равно как и потребитель. В случае его отсутствия покупатели могут обратиться с жалобой на импортера, продавца или производителя.
Перечень обязательной для сертификации продукции устанавливается Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (ред. от 04.07.2020). По словам экспертов, оно будет действовать до 01 сентября 2022 года. Далее вступит в силу другой нормативный акт – Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425, в котором уточнен перечень сертифицируемой продукции.
Порядок помещения продукции, подлежащей подтверждению соответствия обязательным требованиям, определен Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2021 г. № 130.
"Следовательно, сертификация может быть проведена в национальной российской системе ГОСТ Р и по требованиям действующих регламентов ЕАЭС. При этом одна и та же продукция не может подлежать сертификации по двум указанным системам одновременно", - уточняет Светлана Дзиконская.
Как рассказали в компании MTL Group, бывают случаи, что даже на товар, не подлежащий обязательной сертификации или декларированию, таможенные органы могут потребовать подтверждение, что сертификат не нужен. В таком случае импортер вынужден обратиться в сертификационный центр за оформлением отказного письма. Стоимость такого письма – от 3 000 до 10 000 рублей. Все зависит от товара и срочности исполнения. Без отказного письма таможенники могут не выпустить товар.
Добровольная сертификация
Добровольная сертификация производится по желанию изготовителя товаров, продавца, поставщика и других лиц. Ее назначение заключается в подтверждении особых характеристик товара, выделение его преимуществ и особенностей по сравнению с конкурентами.
© РИА Новости / Максим БлиновЗона таможенного контроля в Терминале C московского аэропорта "Шереметьево"
Зона таможенного контроля в Терминале C московского аэропорта "Шереметьево"
Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ отмечает, что успешные результаты тестирования позволяют нанести на товары дополнительную маркировку, что оказывает положительное влияние на выбор потребителей. Это способствует:
- —росту доверия покупателей к производителю;
- —созданию репутации бренда;
- —увеличение спроса на продукцию;
- —расширению сбыта товаров, увеличению предложения.
Получение сертификата соответствия
Чтобы получить сертификат соответствия, необходимо с пакетом документов обратиться в специальный центр сертификации, где проводят испытания образцов в лабораториях, делают анализы результатов. После успешного прохождения экспертизы будет вынесено положительное решение о выдаче сертификата.
Кто выдает
Выдавать сертификаты соответствия вправе исключительно органы по сертификации, аккредитованные в установленном законом порядке. "Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, осуществляется национальным органом по аккредитации (ст. 31 ФЗ № 184)", – поясняет Светлана Дзиконская. На сайте Федеральной службы аккредитации размещен реестр подходящих центров и лабораторий.
Октябрьский таможенный пост в Екатеринбурге
Необходимые документы
Комплект предоставляемых документов для сертификации разнится в зависимости от вида продукции, технического регламента и схемы сертификации.
Как правило, для получения сертификата российскому производителю необходимо предоставить:
- —реквизиты компании-заявителя;
- —описание продукции;
- —адрес и название производителя;
- —уставные и учредительные документы;
- —нормативную документацию, в соответствии с которой осуществляется производство товара (ТУ, ГОСТы и т. д.).
Иностранному изготовителю, помимо вышеперечисленных документов, нужно предоставить договор о поставке продукции на территорию ЕАЭС.
Порядок выдачи
Сроки получения разрешительных документов зависят от схемы проводимой сертификации и составляют от одного до трех месяцев.
"В зависимости от требований конкретного технического регламента существуют различные схемы сертификации, например подтверждение соответствия с проведением лабораторных испытаний, либо на основе собственных доказательств заявителя", – поясняет Анна Фомичева.
В первом случае необходимо предоставить образцы сертифицируемой продукции в испытательную лабораторию, которая по результатам проведенных исследований выдаст соответствующий протокол. На его основе сертификационный орган выдает документ. Эксперт отмечает, что если образцы продукции ввозятся с применением специального таможенного режима, в зависимости от объемов и частоты планируемой поставки возможно сделать отбор из основной товарной партии либо осуществить ввоз отдельно.
Во втором случае собственными доказательствами служат любые документы, которые могут подтвердить качество и безопасность товара:
- —контракт;
- —спецификация;
- —сертификат страны отправления;
- —письменное заявление отправителя/изготовителя/заявителя;
- —паспорт качества;
- —паспорт безопасности.
"В настоящий момент в связи с санкционным давлением в России для продукции, реализуемой на внутреннем рынке, допускается упрощенная процедура получения сертификата, а ранее выданные документы, истекающие в текущем году, автоматически продлеваются еще на год", - говорит Анна Фомичева.
Проверка сертификата соответствия
Выдача сертификата/декларации о соответствии сопровождается их регистрацией в специальном реестре. "Проверку подлинности документа можно осуществить путем сверки номера на самом документе и номера в реестре, используя специальный сервис. Этим же методом осуществляется проверка в таможенных органах. Иными словами, в случае, если в реестре не будет приложенного к декларации на товары сертификата, то должностное лицо таможенного органа не выпустит товары в свободное обращение", – поясняет Анна Фомичева.
Светлана Дзиконская дополняет, что орган по сертификации, выдавший документ на серийно выпускаемую продукцию, обязан проводить периодическую оценку сертифицированной продукции в порядке и с периодичностью, предусмотренной требованиями права Евразийского экономического союза и законодательства РФ о техническом регулировании. Сведения о прохождении инспекционного контроля подлежат включению в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
Ответственность и штрафы
Нарушение
Размер штрафа для должностных лиц
Размер штрафа для юридических лиц
Предоставление недостоверных данных при декларировании продукции
от 15 000 до 25 000 рублей
от 100 000 до 300 000 рублей
Недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой продукции
от 25 000 до 35 000 рублей
от 300 000 до 500 000 рублей
Предоставление ложных данных при сертификации продукции, из-за чего третьим лицам причинен ущерб
от 35 000 до 50 000 рублей
от 700 000 до 1 000 000 рублей
Маркировка продуктов знаками соответствия при отсутствии сертификата
от 10 000 до 20 000 рублей
от 100 000 до 300 000 рублей
“Если из-за противоправных действий при получении сертификата продукции был причинен ущерб здоровью или жизни граждан, то за это могут привлечь к уголовной ответственности”, – добавила эксперт.