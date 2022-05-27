https://ria.ru/20220527/sertifikat-1791308557.html

Сертификат соответствия продукции: зачем нужен, как оформить в 2022 году

Сертификат соответствия на продукцию: срок действия, что такое, как получить и проверить

Сертификат соответствия продукции: зачем нужен, как оформить в 2022 году

Сертификат соответствия служит барьером для защиты рынка от некачественной продукции. Где получить документ и для каких товаров он обязателен, его стоимость и... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:21

2022-05-27T20:21

2022-05-27T20:21

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

россия

экономика

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сертификат соответствия служит барьером для защиты рынка от некачественной продукции. Где получить документ и для каких товаров он обязателен, его стоимость и срок действия, как проверить подлинность и чем грозит недостоверное сертифицирование, как изменилась процедура в 2022 году – в материале РИА Новости.Сертификат соответствия"Сертификат соответствия – это документ установленного законом образца, который официально подтверждает, что продукция соответствует обязательным требованиям качества и безопасности для обращения на внутреннем рынке."Требования к продукции, а также объекты технического регулирования прописаны в технических регламентах Евразийского экономического союза (в объединение входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. - Прим. ред.). Без получения разрешительного документа продукция не может поступить в обращение на рынке ЕАЭС, таким образом, невозможна ее продажа и помещение под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления", – поясняет Анна Фомичева, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital VED.ВидыСветлана Дзиконская, юрист Европейской Юридической Службы объясняет, что согласно ст. 25 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании", сертификат соответствия выдается на:В настоящий момент существует две формы обязательного подтверждения соответствия: сертификат соответствия и декларация соответствия.Отличия между ними заключаются в:Сертификаты соответствия, действующие на территории РФ основываются на:Кроме этого, в некоторых случаях оформляют другие сертификаты: СМК (системы менеджмента качества); пожарной безопасности; добровольный ГОСТ Р.СодержаниеВ сертификате соответствия должна быть прописана основная информация о товаре, включая код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Также отдельными графами выделены орган, проводивший процедуру подтверждения соответствия, и данные о заявителе и производителе товара. В обязательном порядке должна быть указана аккредитованная лаборатория, проводившая исследования, протокол испытаний, на основании которого выдан сертификат, и уникальный номер сертификата.Как выглядитСертификат соответствия на продукцию выдают в бумажном и электронном видах. В России действует форма, которая установлена приказом №3725 Министерства промышленности и торговли от 28.10.2020.Срок действияВсе выданные обязательные сертификаты соответствия регистрируются в электронном реестре Росаккредитации. "Срок действия сертификата соответствия составляет пять лет. Декларация соответствия действует от года до пяти лет, в зависимости от схемы проведенной сертификации. Продление действия данных документов не предусмотрено, по истечении срока процедуру подтверждения соответствия необходимо проходить заново", – поясняет Анна Фомичева. А сертификаты, оформленные на партию продуктов, действуют до истечения сроков годности товаров.СтоимостьСтоимость получения сертификата/декларации соответствия складывается из цены за проведение испытаний и услуг сертификационного органа. Как правило, она варьируется от 50 000 до 100 000 рублей.Какой товар необходимо сертифицироватьОбязанность в получении соответствующих документов возложена на производителей продукции и импортеров. Любой проверяющий орган может потребовать сертификат, равно как и потребитель. В случае его отсутствия покупатели могут обратиться с жалобой на импортера, продавца или производителя.Перечень обязательной для сертификации продукции устанавливается Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (ред. от 04.07.2020). По словам экспертов, оно будет действовать до 01 сентября 2022 года. Далее вступит в силу другой нормативный акт – Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425, в котором уточнен перечень сертифицируемой продукции.Порядок помещения продукции, подлежащей подтверждению соответствия обязательным требованиям, определен Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2021 г. № 130."Следовательно, сертификация может быть проведена в национальной российской системе ГОСТ Р и по требованиям действующих регламентов ЕАЭС. При этом одна и та же продукция не может подлежать сертификации по двум указанным системам одновременно", - уточняет Светлана Дзиконская.Как рассказали в компании MTL Group, бывают случаи, что даже на товар, не подлежащий обязательной сертификации или декларированию, таможенные органы могут потребовать подтверждение, что сертификат не нужен. В таком случае импортер вынужден обратиться в сертификационный центр за оформлением отказного письма. Стоимость такого письма – от 3 000 до 10 000 рублей. Все зависит от товара и срочности исполнения. Без отказного письма таможенники могут не выпустить товар.Добровольная сертификацияДобровольная сертификация производится по желанию изготовителя товаров, продавца, поставщика и других лиц. Ее назначение заключается в подтверждении особых характеристик товара, выделение его преимуществ и особенностей по сравнению с конкурентами.Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ отмечает, что успешные результаты тестирования позволяют нанести на товары дополнительную маркировку, что оказывает положительное влияние на выбор потребителей. Это способствует:Получение сертификата соответствияЧтобы получить сертификат соответствия, необходимо с пакетом документов обратиться в специальный центр сертификации, где проводят испытания образцов в лабораториях, делают анализы результатов. После успешного прохождения экспертизы будет вынесено положительное решение о выдаче сертификата.Кто выдаетВыдавать сертификаты соответствия вправе исключительно органы по сертификации, аккредитованные в установленном законом порядке. "Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, осуществляется национальным органом по аккредитации (ст. 31 ФЗ № 184)", – поясняет Светлана Дзиконская. На сайте Федеральной службы аккредитации размещен реестр подходящих центров и лабораторий.Необходимые документыКомплект предоставляемых документов для сертификации разнится в зависимости от вида продукции, технического регламента и схемы сертификации.Как правило, для получения сертификата российскому производителю необходимо предоставить:Иностранному изготовителю, помимо вышеперечисленных документов, нужно предоставить договор о поставке продукции на территорию ЕАЭС.Порядок выдачиСроки получения разрешительных документов зависят от схемы проводимой сертификации и составляют от одного до трех месяцев.В первом случае необходимо предоставить образцы сертифицируемой продукции в испытательную лабораторию, которая по результатам проведенных исследований выдаст соответствующий протокол. На его основе сертификационный орган выдает документ. Эксперт отмечает, что если образцы продукции ввозятся с применением специального таможенного режима, в зависимости от объемов и частоты планируемой поставки возможно сделать отбор из основной товарной партии либо осуществить ввоз отдельно.Во втором случае собственными доказательствами служат любые документы, которые могут подтвердить качество и безопасность товара:"В настоящий момент в связи с санкционным давлением в России для продукции, реализуемой на внутреннем рынке, допускается упрощенная процедура получения сертификата, а ранее выданные документы, истекающие в текущем году, автоматически продлеваются еще на год", - говорит Анна Фомичева.Проверка сертификата соответствияВыдача сертификата/декларации о соответствии сопровождается их регистрацией в специальном реестре. "Проверку подлинности документа можно осуществить путем сверки номера на самом документе и номера в реестре, используя специальный сервис. Этим же методом осуществляется проверка в таможенных органах. Иными словами, в случае, если в реестре не будет приложенного к декларации на товары сертификата, то должностное лицо таможенного органа не выпустит товары в свободное обращение", – поясняет Анна Фомичева.Светлана Дзиконская дополняет, что орган по сертификации, выдавший документ на серийно выпускаемую продукцию, обязан проводить периодическую оценку сертифицированной продукции в порядке и с периодичностью, предусмотренной требованиями права Евразийского экономического союза и законодательства РФ о техническом регулировании. Сведения о прохождении инспекционного контроля подлежат включению в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.Ответственность и штрафыВ КоАП РФ есть статья 14.44. "Недостоверное декларирование соответствия продукции". Оксана Васильева, рассказала об ответственности и штрафных санкциях за различные нарушения сертификации качества продукции:“Если из-за противоправных действий при получении сертификата продукции был причинен ущерб здоровью или жизни граждан, то за это могут привлечь к уголовной ответственности”, – добавила эксперт.

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https://realty.ria.ru/20211129/mosenergo-1761225951.html

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https://ria.ru/20220507/reabilitatsiya-1787449172.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), россия, экономика