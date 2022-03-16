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Западные СМИ опустили стандарты журналистики до небывалых глубин

Западные СМИ опустили стандарты журналистики до небывалых глубин - РИА Новости, 16.03.2022

Западные СМИ опустили стандарты журналистики до небывалых глубин

Жуткие кадры из Донецка облетели весь мир. Мировые новости были прерваны экстренными сообщениями о варварском обстреле центра столицы Донецкой народной... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:00

2022-03-16T08:00

2022-03-16T08:13

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Жуткие кадры из Донецка облетели весь мир. Мировые новости были прерваны экстренными сообщениями о варварском обстреле центра столицы Донецкой народной республики. Запад гневно осудил применение Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Посольство США на Украине заявило о приостановке поставок смертельного оружия до окончательного разбирательства причин трагедии и наказания тех, кто отдал приказ применить "Точку-У" против мирного населения. Илон Маск, Стивен Кинг и Бернар-Анри Леви тут же создали фонд помощи пострадавшим дончанам…Как вы наверняка уже догадались, все вышеперечисленное — новости из параллельной реальности. На деле Запад просто не заметил этой трагедии, не увидел кровавых кадров, сделал вид, что ничего подобного никогда не происходило. Ни один из западных телеканалов не прервал выпуски новостей ради освещения злодеяния, совершенного киевским режимом. Ни одна газета не отвела под это свою первую полосу, некоторые упомянули одной-двумя строчками среди перечисления прочих событий, а большинство даже слова не написали. Ни одного официального заявления от мировых лидеров или посольств не последовало, если не считать невнятного "сожаления" от Генсека ООН Антониу Гутерреша, обставленного многими "если".Мы, конечно, давно привыкли к двойным стандартам западной прессы. И уж тем более за последние годы — к массе антироссийских фейков, публикуемых на страницах некогда солидных газет. Американские и европейские журналисты "приравняли к штыку перо", бросившись в неудержимую атаку против России и всего русского. Но должна же быть хоть какая-то видимость объективности — хотя бы для того, чтобы поддерживать веру своей аудитории в качественную журналистику, взвешивающую аргументы за и против. Однако то, что мы наблюдаем в СМИ Запада после начала российской спецоперации на Украине, — это полный и, возможно, окончательный отход даже от видимости объективного освещения событий. Это переход исключительно к пропаганде, ничем не прикрытой, полностью отвергающей любую альтернативу, скрывающей от своей публики значительную часть новостей и поставившей на поток однобокие фейки.Даже в годы Второй мировой войны, когда по понятным причинам пресса перешла на военные рельсы и заняла четкую позицию по одну или другую сторону фронта, в газетах обсуждались заявления и военные сводки с противоположной стороны. Советская и британская пресса громили речи Гитлера или Геббельса, немецкие газеты подробно разбирали по цитатам слова Черчилля или Сталина. Сегодняшние же СМИ Запада просто решили сокрыть от аудитории мнение противоположной стороны, опустив стандарты журналистики до небывалых доселе глубин.Так, их медиа вообще не освещают обстрелы городов Донбасса со стороны вооруженных формирований Украины. Это в лучшем случае. В худшем — они публикуют фотографии разрушенных Донецка или Горловки, выдавая их за "результаты российских обстрелов".Когда некоторых западных журналистов начинаешь критиковать за то, что они не сообщают читателям о злодеяниях украинской военщины, они пытаются найти "оправдание" в том, что их собкоров нет на территориях ДНР и ЛНР, а потому они якобы не могут раздобыть фотографии и свидетельства с мест событий. Но ведь это не мешает им размещать фотографии из Донецка, выдавая их за события в других регионах. Да и в Мариуполе, за который последние дни ведутся серьезные бои, нет ни одного иностранного собкора. Однако каждый день западные СМИ публикуют некие "отчеты" о событиях в городе, не удосуживаясь верифицировать их реальность.Скажем, историю о разрушении бывшего здания мариупольского роддома, который давно уже заняли боевики нацистского "Азова", повторяют повсеместно. А попадания украинских снарядов в детсады, родильные отделения, школы, действующие больницы Донбасса эти же СМИ упорно не замечают.Обращает на себя внимание тот факт, насколько дружно западные журналисты бойкотируют некоторые из тем. Что волей-неволей наталкивает на размышления о наличии единого координационного центра, определяющего информационную политику коллективного Запада. Пусть это кому-то покажется конспирологической теорией, но как объяснить, что тему подозрительной деятельности секретных биолабораторий США на территории Украины пытались полностью замолчать большинство мейнстримных СМИ? Когда посол России в Нидерландах Александр Шульгин несколько раз пытался поднять ее в интервью на популярном политическом шоу местного телевидения, его просто грубо прервали и буквально выкинули из эфира.Если бы не поднятие этой темы до уровня Совбеза ООН и подключение к ней Китая, тишина вокруг нее была бы тотальной. А когда кто-то на Западе пытается напомнить об этом, его тут же объявляют "российским агентом" и "предателем". Что там нам десятилетиями рассказывали о свободе слова на Западе?Еще одной полностью табуированной темой в западных СМИ являются политические репрессии и внесудебные расправы над инакомыслящими на территориях, подконтрольных националистическим бандам. Рупор европейских либералов — журнал The Economist целый номер посвятил "сталинизации России", рассказывая о "жестоких репрессиях", с которыми сейчас якобы сталкиваются бедные российские оппозиционеры. Причем сами пишут о том, что "вместо ссылки в ГУЛАГ они теперь улетают в Стамбул и Ереван". Такие вот "сталинские репрессии".В то же время казнь оппозиционного мэра Кременной (территория Луганской народной республики, пока еще подконтрольная киевскому режиму) Владимира Струка, который призывал к диалогу и миру, практически никем на Западе не освещается. Ну подумаешь, казнили "российского агента" — разве это стоит отвлечения внимания западной публики от основных событий. Например, от "героизма" хулиганки, выскочившей в эфир российского федерального канала с антивоенными лозунгами. Этим-то сейчас забиты все западные СМИ. А вот арест и ограбление Службой безопасности Украины Яна Таксюра, 70-летнего украинского поэта, писавшего антивоенные стихи на протяжении всех этих восьми лет, вообще на Западе не замечены. Как и не замечено, что к нему "по законам военного времени" даже адвокатов не допускают.Не обратили на Западе внимание и на исчезновение украинских оппозиционных политологов, экспертов, политиков, которые на протяжении все тех же восьми лет призывали остановить войну, а потому были обвинены в "работе на Россию". Некоторые из них появляются в измученном виде, с явными следами пыток и истязаний, делая на камеры покаянные заявления, а потом снова бесследно пропадают. Никто не знает, что с ними, живы ли они. Но не найдете вы об этом ни заявлений европейских правозащитников, ни статей в американских газетах. Нельзя такое освещать — а то ведь не объяснишь аудитории, почему Украину надо считать "демократией", которая якобы борется против "российской тирании".По той же причине практически ничего не пишут о воде, которая благодаря действиям российских военных начала поступать в Крым. Еще не так давно западные агентства с нескрываемым злорадством писали о том, что водоснабжение полуострова — это "нерешаемая проблема Путина". Но вот крымские водохранилища наполнены до предела — и почему-то журналисты замолчали, как будто этой самой воды в рот набрали. Опять-таки, причина ясна: тамошней публике надо ведь показывать, что Россия все "разрушает" на Украине, а объяснить, почему это "гуманный" Киев лишил тысячи людей доступа к воде, а "жестокая" Россия возвращает им жизненно необходимые ресурсы, довольно сложно. Вот и решили просто смолчать.Как замалчивают и чуть ли не ежедневные новости о том, что на вооружение республик Донбасса поступают новые и новые противотанковые ракетные комплексы западного образца (Javelin и NLAW), которыми западные покровители киевского режима буквально напичкали Украину. Власти ДНР и ЛНР уже провели немало презентаций захваченных трофеев, среди которых море этих установок и другое западное вооружение. Мало того, в Донецке уже заявляют о том, что их бойцы освоили данное оружие и начали применять его в боях, — спасибо натовским инструкторам, составившим на более чем доступном языке подробные инструкции с картинками.Но вы ничего этого не найдете в западной прессе. Там до сих пор обсуждают: "А что же будет, если "Джавелины" окажутся не в тех руках". Но многочисленные факты, подкрепленные фотографиями и видеокадрами, тщательно скрывают от западных обывателей. А то ведь тяжело будет им объяснить призывы посылать и посылать на Украину вооружения (в первую очередь "святые Джавелины"), усиливая тем самым в конечном итоге армии ДНР и ЛНР.Это только некоторые примеры поразительных по своей скоординированности "белых пятен" в освещении событий на Украине и в независимом Донбассе западными средствами массовой информации. Удивляет не сама широкомасштабная информационная война против России, которую развернули сейчас там, и не пресловутые двойные стандарты, о которых сказано уже немало. Действительно поражает, как все западные медиа вдруг в одночасье подстроились под единые правила и новые стандарты (если полное попрание стандартов журналистики можно назвать таким словом).Автор этих строк всю жизнь был далек от теорий закулисных координационных центров, дирижирующих глобальными СМИ. Но чем дальше наблюдаешь за однотипными первыми полосами газет с одинаковыми фотографиями, появляющимися в один и тот же день, чем больше сравниваешь темы, на которые этим газетам можно писать или нельзя, тем больше задаешься вопросом о странных совпадениях этой политики, единой для разных стран Запада.А тут еще выясняются закулисные подробности инструктажа от Белого дома для популярных блогеров по поводу того, как освещать неудобную тему резкого скачка цен на горючее в США (само собой, надо винить во всем Путина), — и поневоле начнешь задумываться о том, сколько же подобных инструктажей для редакторов различных СМИ проводится на регулярной основе.А ведь какая была красивая, какая сладкая сказка о "независимых" СМИ на Западе и их приверженности "журналистским стандартам"! Многие верили. Надеюсь, больше не будут.

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https://ria.ru/20220315/donetsk-1778320130.html

https://ria.ru/20220310/roddom-1777559653.html

https://ria.ru/20220313/oruzhie-1777913106.html

https://ria.ru/20220303/donbass-1776250794.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220315/minoborony-1778200505.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/donetsk-1778250586.html

https://ria.ru/20220315/smi-1778182161.html

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