В Луганске назвали смерть мэра Кременной убийством с политическим мотивом
Советник главы МВД ЛНР Киселев назвал смерть мэра Кременной политическим убийством
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Луганской народной республики в Луганске
Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Убийство неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским силовикам) Владимира Струка является политическим, заявил советник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
О смерти Струка от огнестрельного ранения в области сердца сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, 1 марта появилось заявление от жены мэра, что Струк похищен неизвестными в форме.
"Убийство Струка – третье убийство действующего мэра с момента начала АТО/ООС (до этого был убит мэр Старобельска Владимир Живага и мэр Кривого Рога Константин Павлов). Все три убийства объединяет политический мотив", - написал Киселев в своем Telegram-канале.
Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник считает, что "украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной за попытку сохранить город от военного разрушения и его жителей от ненужных смертей и потрясений".
"Это показательный захват заложника и его внесудебная казнь нацистами при попустительстве и поддержке правоохранительных органов. Это военное преступление… Нацистский показательный беспредел в назидание остальным, кто захочет не подчиняться наци", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.