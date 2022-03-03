https://ria.ru/20220303/kremennaya-1776201939.html

В Луганске назвали смерть мэра Кременной убийством с политическим мотивом

В Луганске назвали смерть мэра Кременной убийством с политическим мотивом - РИА Новости, 03.03.2022

В Луганске назвали смерть мэра Кременной убийством с политическим мотивом

Убийство неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским силовикам) Владимира Струка является политическим, заявил советник главы МВД... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:16

2022-03-03T11:16

2022-03-03T11:16

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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Убийство неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским силовикам) Владимира Струка является политическим, заявил советник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.О смерти Струка от огнестрельного ранения в области сердца сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, 1 марта появилось заявление от жены мэра, что Струк похищен неизвестными в форме."Убийство Струка – третье убийство действующего мэра с момента начала АТО/ООС (до этого был убит мэр Старобельска Владимир Живага и мэр Кривого Рога Константин Павлов). Все три убийства объединяет политический мотив", - написал Киселев в своем Telegram-канале.Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник считает, что "украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной за попытку сохранить город от военного разрушения и его жителей от ненужных смертей и потрясений"."Это показательный захват заложника и его внесудебная казнь нацистами при попустительстве и поддержке правоохранительных органов. Это военное преступление… Нацистский показательный беспредел в назидание остальным, кто захочет не подчиняться наци", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/delo-1776064160.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр