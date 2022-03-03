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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/kremennaya-1776201939.html
В Луганске назвали смерть мэра Кременной убийством с политическим мотивом
В Луганске назвали смерть мэра Кременной убийством с политическим мотивом - РИА Новости, 03.03.2022
В Луганске назвали смерть мэра Кременной убийством с политическим мотивом
Убийство неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским силовикам) Владимира Струка является политическим, заявил советник главы МВД... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:16
2022-03-03T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Убийство неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским силовикам) Владимира Струка является политическим, заявил советник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.О смерти Струка от огнестрельного ранения в области сердца сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, 1 марта появилось заявление от жены мэра, что Струк похищен неизвестными в форме."Убийство Струка – третье убийство действующего мэра с момента начала АТО/ООС (до этого был убит мэр Старобельска Владимир Живага и мэр Кривого Рога Константин Павлов). Все три убийства объединяет политический мотив", - написал Киселев в своем Telegram-канале.Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник считает, что "украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной за попытку сохранить город от военного разрушения и его жителей от ненужных смертей и потрясений"."Это показательный захват заложника и его внесудебная казнь нацистами при попустительстве и поддержке правоохранительных органов. Это военное преступление… Нацистский показательный беспредел в назидание остальным, кто захочет не подчиняться наци", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/delo-1776064160.html
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в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
11:16 03.03.2022
 
В Луганске назвали смерть мэра Кременной убийством с политическим мотивом

Советник главы МВД ЛНР Киселев назвал смерть мэра Кременной политическим убийством

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Луганской народной республики в Луганске
Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Убийство неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским силовикам) Владимира Струка является политическим, заявил советник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
О смерти Струка от огнестрельного ранения в области сердца сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, 1 марта появилось заявление от жены мэра, что Струк похищен неизвестными в форме.
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"Убийство Струка – третье убийство действующего мэра с момента начала АТО/ООС (до этого был убит мэр Старобельска Владимир Живага и мэр Кривого Рога Константин Павлов). Все три убийства объединяет политический мотив", - написал Киселев в своем Telegram-канале.
Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник считает, что "украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной за попытку сохранить город от военного разрушения и его жителей от ненужных смертей и потрясений".
"Это показательный захват заложника и его внесудебная казнь нацистами при попустительстве и поддержке правоохранительных органов. Это военное преступление… Нацистский показательный беспредел в назидание остальным, кто захочет не подчиняться наци", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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