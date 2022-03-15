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Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США - РИА Новости, 15.03.2022
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Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США
Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США - РИА Новости, 15.03.2022
Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США
ВС РФ в рамках спецоперации на Украине захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе Гута-Межигорская, сообщил во вторник официальный... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:09
2022-03-15T10:24
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
javelin (птрк)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. ВС РФ в рамках спецоперации на Украине захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе Гута-Межигорская, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вечером 14 марта в районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников. Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", - рассказал генерал.По его словам, все захваченные противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, javelin (птрк)
10:09 15.03.2022 (обновлено: 10:24 15.03.2022)
 
Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США

Минобороны: захваченное российскими военными иностранное оружие передается НМ ДНР и ЛНР

© REUTERS / Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие запускают противотанковую ракету "Джавелин" во время учений
Украинские военнослужащие запускают противотанковую ракету Джавелин во время учений - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие запускают противотанковую ракету "Джавелин" во время учений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. ВС РФ в рамках спецоперации на Украине захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе Гута-Межигорская, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вечером 14 марта в районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников. Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", - рассказал генерал.
По его словам, все захваченные противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
Ударные вертолеты ВКС России - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФJavelin (ПТРК)
 
 
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