https://ria.ru/20220315/minoborony-1778200505.html
Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США
Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США - РИА Новости, 15.03.2022
Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США
ВС РФ в рамках спецоперации на Украине захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе Гута-Межигорская, сообщил во вторник официальный... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:09
2022-03-15T10:09
2022-03-15T10:24
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
javelin (птрк)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. ВС РФ в рамках спецоперации на Украине захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе Гута-Межигорская, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вечером 14 марта в районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников. Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", - рассказал генерал.По его словам, все захваченные противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20220315/vks-1778189113.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, javelin (птрк)
10:09 15.03.2022 (обновлено: 10:24 15.03.2022)
Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США
Минобороны: захваченное российскими военными иностранное оружие передается НМ ДНР и ЛНР