https://ria.ru/20220315/minoborony-1778200505.html

Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США

Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США - РИА Новости, 15.03.2022

Российские десантники изъяли на Украине десять ПТРК "Javelin" из США

ВС РФ в рамках спецоперации на Украине захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе Гута-Межигорская, сообщил во вторник официальный... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:09

2022-03-15T10:09

2022-03-15T10:24

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донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

javelin (птрк)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. ВС РФ в рамках спецоперации на Украине захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе Гута-Межигорская, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вечером 14 марта в районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников. Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", - рассказал генерал.По его словам, все захваченные противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220315/vks-1778189113.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, javelin (птрк)