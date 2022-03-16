https://ria.ru/20220316/karta-1778525774.html

Утеряна банковская карта: что делать, как восстановить и не лишиться денег

Потерял банковскую карту: что делать, как заблокировать и потом восстановить

Утеряна банковская карта: что делать, как восстановить и не лишиться денег

Утеря банковской карты, зарплатной или кредитной, может привести к краже личных средств, если она попадет в руки мошенников. О том, что делать, если потерял... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:19

2022-03-16T19:19

2022-03-16T19:19

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Утеря банковской карты, зарплатной или кредитной, может привести к краже личных средств, если она попадет в руки мошенников. О том, что делать, если потерял карту, как ее заблокировать, можно ли восстановить и вернуть деньги, – в материале РИА Новости.Чем грозит утеря картыГлавный риск при потере карты заключается в том, что злоумышленники, которые ее найдут, могут воспользоваться сбережениями. При этом размер ущерба во многом зависит от вида карты.Обналичить сразу большую сумму с дебетовой карты довольно проблематично, ведь при снятии в банкомате потребуется пин-код, а подобрать его практически невозможно. К тому же на таких картах хранятся личные сбережения, их потеря станет неприятной ситуацией, но при этом не придется возвращать долг банку, как в случае с кредиткой. Если третье лицо успеет потратить какие-то деньги до блокировки, то владелец все равно должен будет возместить эту сумму.Опасностью также является то, что на карте указаны данные (номер карты, имя владельца и CVV/CVC код), которых достаточно для оформления покупок в интернет-магазинах, где не требуется подтверждение через СМС.Также существуют менее очевидные риски, как правило, они касаются последующего желания вернуть списанные мошенниками средства. Ирина Андриевская отмечает, что в поисках справедливости и защиты доверчивые граждане могут попасть в сети других мошенников – псевдоюристов. Нередки случаи, когда банк отказывает в возврате списанных третьими лицами средств, тогда можно обратиться в суд. Чтобы сделать все правильно и повысить шансы на успех, понадобится помощь профессионального юриста, и здесь есть риск попасть в фирму-однодневку, сотрудники которой после заключения договора и внесения предоплаты пропадают, не отвечая на звонки и письма. Отличить добросовестные интернет-сервисы от мошеннических можно по нескольким признакам.Первое – нужно внимательно изучить сайт. Если тамне указаны сведения о государственной регистрации, ИНН, юридический адрес, то это очень подозрительно. Как правило, мошенники сообщают либо электронную почту, либо дают контакты в социальных сетях. Следующий повод для подозрений – простейший сайт и тексты с орфографическими ошибками.Далее нужно зайти на сайт pb.nalog.ru. Здесь можно проверить, зарегистрирована ли компания в Едином государственном реестре. Затем стоит проверить отзывы на юридическую компанию, которая предлагает помощь.Случаи утери картыОт того, где именно была утеряна карта, будут зависеть дальнейшие действия.ДомаПотерять карту дома – это гораздо безопаснее, чем в других случаях. Если владелец проживает один или с семьей, то риск ее попадания в руки злоумышленников слишком мал, чтобы переживать. Но если найти пластик не получается на протяжении длительного времени, лучше подстраховаться и заблокировать карту.В банкоматеКарту можно в спешке забыть достать из банкомата после совершения какой-либо операции или устройство может захватить ее и не вернуть. Многие банкоматы ограничивают время, за которое необходимо достать пластик, поэтому вытащить ее мошенники вряд ли смогут.Для того чтобы забрать карту, которую удержало устройство, необходимо позвонить по горячей линии, номер которой указан на лицевом экране банкомата или на наклейке рядом, специалист расскажет о дальнейших действиях. Если же аппарат установлен в отделении банка, можно попросить открыть его сразу же и достать пластик. Но иногда даже при такой возможности карту все равно блокируют и перевыпускают.Сложнее вернуть карту, если она застряла в банкомате чужого банка. В первую очередь необходимо позвонить по номеру, указанному на самом устройстве. А дальше в согласованный заранее день придется посетить отделение банка и по письменному заявлению получить карту. При этом понадобится паспорт гражданина, на которого оформлен пластик, а также могут попросить ИНН. После получения карты специалисты рекомендуют все-таки ее заблокировать и перевыпустить, так как за это время она побывает у многих сотрудников и информация на ней уже не будет полностью конфиденциальной.В другой странеВ случае потери карты за границей лучше всего сразу ее заблокировать любым доступным способом. Для дальнейших действий можно попробовать найти отделение банка, выпустившего пластик, но зачастую это практически невозможно, поэтому можно оформить виртуальную карту на время расчетов в другой стране. Но придется пожертвовать возможностью снимать наличные.Что делать, если потерялЧтобы избежать крупных потерь после утери карты, необходимо сразу же совершить определенные действия.БлокировкаЭто самое важное, что необходимо сделать в первую очередь. Своевременная блокировка поможет сохранить все средства. Заблокировать потерянную карту можно несколькими способами.Проверка операцийЭта функция позволит узнать, тратились ли деньги с потерянной карты, и даже можно отследить, когда и где именно. Также по последним операциям можно понять, где в последний раз ей пользовался владелец и, возможно, это поможет вспомнить, где была утеряна карта.Узнать последние операции можно в мобильном приложении в разделе "История", в личном кабинете или получив выписку в отделении банка.ПеревыпускНезависимо от того, сам ли владелец нашел карту в магазине, в котором оставил, вернули ли ее третьи лица или она была удержана банкоматом – лучше всего ее перевыпустить.Номер счета останется прежним, изменится лишь номер карты, CVV/CVC-код и пин-код. Занимает вся процедура от 1 до 14 дней, но некоторые банки могут взимать комиссию за досрочный перевыпуск пластика. Если не хочется переплачивать и ждать – можно оформить виртуальную карту, она появится в личном кабинете банка практически моментально.Средства на утерянной картеПосле потери карты необходимо сохранить имеющиеся на ней сбережения или попытаться вернуть украденные средства.СнятиеОперативное снятие наличных поможет избежать значительных денежных потерь или не дать злоумышленникам потратить больше, если по истории операций уже были посторонние транзакции.Возврат, если их сняли с картыЕсли средства же были снять с утерянной карты третьими лицами, их можно попытаться вернуть, но это длительный процесс, и он не всегда он заканчивается успехом.Сергей Баласанян, бизнесмен, отмечает, что вернуть средства можно, обратившись в ваш банк и написав заявление. По закону он обязан вернуть украденные злоумышленниками деньги, если владелец выполнил два условия:Контроль движения средств по картеЭто особенно актуально, если владелец редко пользуется картой как физическим носителем и даже не помнит, где она лежит. Так можно потерять карту и даже не знать об этом. Отслеживание поможет видеть, происходят ли посторонние списания.Как правило, при выпуске карты банковские сотрудники предлагают подключить услугу "Мобильный банк", стоит она недорого, но зато каждый раз при совершении каких-либо операций по карте на телефон будет приходить уведомление. При установке мобильного приложения от банка таким же образом будут приходить push-оповещения. Их единственный минус – без интернета они не работают.Если по каким-то причинам есть подозрения относительно посторонних трат, можно заказать выписку по последним операциям за определенный период. Сделать это можно онлайн или через отделение банка.Что делать, если карта нашлась после блокировкиТакая ситуация может возникнуть с большой вероятностью. Если владелец уже перевыпустил карту, то от найденной лучше избавиться – сделать это можно самостоятельно, не обращаясь в банк. Если же нового пластика нет, то все равно специалисты рекомендуют старую карту выбросить и перевыпустить новую.Появление третьих лиц в истории с пропажей банковской карты – это большой риск. Поначалу может не быть списаний и вернет ее, например, сосед, но информация с карты все равно могла куда-то попасть, поэтому эксперты рекомендуют выпустить новую.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

https://ria.ru/20220215/karta-1772814752.html

https://ria.ru/20220206/kibermoshenniki-1771308789.html

https://ria.ru/20220204/karty-1771135707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, банки, банковские карты, кредитные карты, карты