"Нас парализовала эта новость": Долина вспомнила о смерти Началовой
Долина вспомнила о смерти Началовой в годовщину ее смерти
© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"Народная артистка России Лариса Долина
© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лариса Долина в социальных сетях вспомнила о смерти Юлии Началовой. Артистка умерла 16 марта 2019 года.
"Сегодня ровно три года, как нет нашей Юляши… Время бежит, а у меня в памяти до сих пор этот страшный день… Нас буквально парализовала эта новость тогда… Ни разумом, ни сердцем это невозможно было осознать… И сейчас боль потери постоянно отдается…", – написала Долина.
Началова умерла в 38 лет. В больницу она попала прямо с репетиции — с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной, которая развилась после незначительной травмы ноги и самолечения.
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Спасти певицу не удалось: у нее было множество заболеваний, в том числе диабет и подагра.
У Началовой осталась дочь Вера от отношений с Евгением Алдониным. В одном из выпусков шоу "Дуэты" девушка спела песню "Герой не моего романа" и удивила зрителей невероятным сходством с матерью.
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