https://ria.ru/20220316/dolina-1778458722.html

"Нас парализовала эта новость": Долина вспомнила о смерти Началовой

"Нас парализовала эта новость": Долина вспомнила о смерти Началовой - РИА Новости, 16.03.2022

"Нас парализовала эта новость": Долина вспомнила о смерти Началовой

Лариса Долина в социальных сетях вспомнила о смерти Юлии Началовой. Артистка умерла 16 марта 2019 года. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:11

2022-03-16T17:11

2022-03-16T17:11

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юлия началова

шоу-бизнес

лариса долина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лариса Долина в социальных сетях вспомнила о смерти Юлии Началовой. Артистка умерла 16 марта 2019 года.Началова умерла в 38 лет. В больницу она попала прямо с репетиции — с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной, которая развилась после незначительной травмы ноги и самолечения.Спасти певицу не удалось: у нее было множество заболеваний, в том числе диабет и подагра.У Началовой осталась дочь Вера от отношений с Евгением Алдониным. В одном из выпусков шоу "Дуэты" девушка спела песню "Герой не моего романа" и удивила зрителей невероятным сходством с матерью.

https://ria.ru/20210131/nachalova-1594542259.html

https://ria.ru/20211129/nachalova-1761228716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юлия началова , шоу-бизнес, лариса долина