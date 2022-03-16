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"Нас парализовала эта новость": Долина вспомнила о смерти Началовой - РИА Новости, 16.03.2022
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Шоубиз
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"Нас парализовала эта новость": Долина вспомнила о смерти Началовой
"Нас парализовала эта новость": Долина вспомнила о смерти Началовой - РИА Новости, 16.03.2022
"Нас парализовала эта новость": Долина вспомнила о смерти Началовой
Лариса Долина в социальных сетях вспомнила о смерти Юлии Началовой. Артистка умерла 16 марта 2019 года. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:11
2022-03-16T17:11
шоубиз
знаменитости
юлия началова
шоу-бизнес
лариса долина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лариса Долина в социальных сетях вспомнила о смерти Юлии Началовой. Артистка умерла 16 марта 2019 года.Началова умерла в 38 лет. В больницу она попала прямо с репетиции — с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной, которая развилась после незначительной травмы ноги и самолечения.Спасти певицу не удалось: у нее было множество заболеваний, в том числе диабет и подагра.У Началовой осталась дочь Вера от отношений с Евгением Алдониным. В одном из выпусков шоу "Дуэты" девушка спела песню "Герой не моего романа" и удивила зрителей невероятным сходством с матерью.
https://ria.ru/20210131/nachalova-1594542259.html
https://ria.ru/20211129/nachalova-1761228716.html
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знаменитости, юлия началова , шоу-бизнес, лариса долина
17:11 16.03.2022
 
"Нас парализовала эта новость": Долина вспомнила о смерти Началовой

Долина вспомнила о смерти Началовой в годовщину ее смерти

© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"Народная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лариса Долина в социальных сетях вспомнила о смерти Юлии Началовой. Артистка умерла 16 марта 2019 года.

"Сегодня ровно три года, как нет нашей Юляши… Время бежит, а у меня в памяти до сих пор этот страшный день… Нас буквально парализовала эта новость тогда… Ни разумом, ни сердцем это невозможно было осознать… И сейчас боль потери постоянно отдается…", – написала Долина.

Началова умерла в 38 лет. В больницу она попала прямо с репетиции — с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной, которая развилась после незначительной травмы ноги и самолечения.
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января 2021, 08:00Шоубиз
Смерть на взлете счастья: Юлия Началова оставила поклонникам загадки
Спасти певицу не удалось: у нее было множество заболеваний, в том числе диабет и подагра.
У Началовой осталась дочь Вера от отношений с Евгением Алдониным. В одном из выпусков шоу "Дуэты" девушка спела песню "Герой не моего романа" и удивила зрителей невероятным сходством с матерью.
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Дочь Началовой рассказала о планах на дальнейшую карьеру
 
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