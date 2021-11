Шоу "Дуэты": звездные дети на проекте

https://ria.ru/20211109/duety-1758019962.html

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ярким завершением финального эпизода шоу "Дуэты" стало выступление дочери Юлии Началовой – Веры Алдониной. По задумке авторов программы, два человека исполняют песню и до последних секунд не знают, кто их напарник. Кроме того, один певец скрыт за ширмой. Как раз Вера и была тем человеком, которого часть выступления не видели зрители и второй участник – Александр Панайотов. И фанатов, и ведущих удивило поразительное сходство голосов дочери и матери. Однако не только наследница Началовой удивила своим выступлением. С первого выпуска в "Дуэтах" участвовали дети и внуки звезд сцены. Какие знаменитые семьи спели в проекте — в материале РИА Новости. Алсу и Микелла Абрамова: две звезды"Может быть, Дима Билан, Наталья Подольская, Манижа", — размышляла Алсу о том, кто же стал ее напарником. Певица была уверена, что для исполнения Just The Two of Us нужен хороший английский. Однако легендарную композицию она спела не с участником Евровидения, а с дочерью — Микеллой.Девочка уже давно известна зрителям. Она участвовала в шоу "Голос. Дети" и регулярно появляется в эфире телеканала "Карусель" — ведет рубрику "МУЗ-ТОК" в программе "С добрым утром, малыши!". "Когда стена еще была опущена, Микелла была более свободной, а когда она поднялась, сразу (стало заметно, что Микелла почувствовала, какая это, — Прим. Ред.) дикая ответственность", — отметил Сергей Лазарев, один из ведущих программы. Другой ведущий шоу, Николай Басков, заявил, что девочке явно передались творческие гены матери, и они даже усилились. Алсу с ним спорить не стала и скромно признала: "Наши дети должны быть лучше нас". Сосо и Леван Павлиашвили: фирменный грузинский акцентВо время подготовки к номеру Сосо признавался, что есть много вокалистов, с которыми он хотел бы спеть свой хит. Среди них Алексей Чумаков, Леонид Агутин, Иван Дорн, Николай Басков, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова и Алла Пугачева. Но на сцене "Дуэтов" он оказался не с коллегой, а с сыном Леваном. "Я, конечно же, уловил все моменты, но думал, что, может быть, кто-то специально скопировал его, чтобы меня запутать", — Сосо делился впечатлениями после выступления. Увидеть отца и сына на одной сцене — большая редкость. Леван не пошел по стопам отца и занялся строительным бизнесом. Но петь он явно умеет. Лариса и Александра Долины: теперь вживуюПолина Гагарина, Ани Лорак, Елка, Хибла Герзмава, Анна Дзюба, Сергей Лазарев, Дима Билан — этих артистов перечислила Лариса Долина в ответ на вопрос, кто бы мог с ней исполнить песню Somewhere Over The Rainbow, написанную для мюзикла "Волшебник страны Оз" (1939). Когда стена поднялась, легенда российской эстрады увидела действительно достойного напарника — свою 10-летнюю внучку Сашу. У девочки прекрасный голос и слух. Лариса Александровна ею гордится, уже пела с ней вместе. Они выступали на "Голубом огоньке" 2018 года. Знаменитая бабушка не раз делала в своем микроблоге посты, посвященные Саше, что нравится не всем пользователям. Долину упрекали за то, что она "везде демонстрирует" свою внучку. Критику в адрес ребенка певица не оставляла без ответа. Слава и Саша Морозова: слезы материСлаве достался трек "Снег" Николая Носкова. Она думала, что скорее всего будет выступать с мужчиной — со Стасом Пьехой, Денисом Клявером или с самим Николаем. По мнению певицы, эту композицию вместе с ней могли бы также исполнить Ирина Аллегрова и Любовь Успенская. Но ее ожидания не оправдались. На сцену вышла 22-летняя дочка певицы Саша Морозова. И Слава не смогла сдержать эмоций, когда стена поднялась и она увидела своего ребенка. Мать и дочь похожи не только внешне. Ведущие шоу Сергей Лазарев и Николай Басков заметили, что Сашин тембр напоминает голос ее мамы. Девушка давно строит музыкальную карьеру и уже выпустила несколько синглов под псевдонимом "Мамина Дочь", правда, недавно она решила отказаться от него и попыталась уйти от ассоциаций с известной родительницей. Глюк'оzа и Lidus: мать и дочьНаталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'оzа, пела "Одно и то же" группы IOWA. Звезда была практически на сто процентов уверена, что ее напарником будет мужчина. Но на сцену вместе с ней вышла девушка — ее 14-летняя дочь Лида. Девочка-подросток давно занимается музыкой и выбрала себе псевдоним Lidus. Она уже записывает свои песни и выпускает на них клипы, но с мамой на одну сцену впервые вышла только на шоу "Дуэты". "Если бы я знала, что выступаю именно с ней, то я, может быть, и отказалась от участия в шоу, потому что она очень крутая, мне бы на ее фоне было бы очень волнительно (петь, — Прим. Ред.)", — заявила Глюк'оzа. Стас Пьеха и Илона Броневицкая: обиды остались в прошломСтасу Пьехе досталась песня Аллы Борисовны "В Петербурге сегодня гроза". И он почти угадал, с кем будет ее петь. И он оказался прав. На сцене за зеркальной стеной была его мать Илона Броневицкая. Но она, в отличие от сына, понятия не имела, кто же станет ее напарником. Это одно из самых пронзительных выступлений. Стена между матерью и сыном исчезла на словах "Ты мой милый родной человек". Сам Стас нередко вспоминал, что в детстве маму видел редко, потому что она "пропадала на гастролях". Заговорил он об этом и в эфире "Дуэтов". Александр и Мишель Серовы: выступление перед госпитализацией "Из женщин я бы спел с Ирой Аллегровой, потому что она наша императрица, у нее хрипловатый голос, и он был бы в тему. Ольга Кормухина — это было бы в десятку. Я думаю, что кто-то из этих двух певиц (станет моим напарником, — Прим. Ред.)", — размышлял во время подготовки к выступлению Александр Серов. И он ошибся. Песню "Есть только миг" с ним исполнила дочь Мишель.Ее появление было настолько большой неожиданностью, что певец поначалу и не узнал родного ребенка. На мгновение ему показалось, что на сцене вместе с ним поет Кети Топурия. Эпизод программы с участием Серовых вышел в эфир 26 сентября. 9-го октября стало известно, что певец попал в больницу с десятипроцентным поражением легких. О состоянии папы Мишель рассказывала в своем микроблоге. Вера Алдонина: посвящение Юлии НачаловойВ финальном выпуске шоу был представлен номер, посвященный Юлии Началовой. Ее хит "Герой не моего романа" исполнили Александр Панайотов и 14-летняя дочка певицы Вера Алдонина. Умершая в марте 2019 года Юлия была его подругой. Он неоднократно заявлял, что уход певицы – его личная большая потеря. Панайотов поддерживает близкие отношения с семьей Началовой. Панайотов не знал, что его напарник — дочь Началовой, но он уверяет, что "ощутил вибрации Юли", когда выступал на шоу. "Это какая-то мистика! (...) Юля в ней живет, и даже сейчас на этой сцене я чувствовал, что она была с нами. Эта боль, наверное, никогда не утихнет, потому что мы с Юлей безумно дружили, в шоу-бизнесе такое бывает редко. (...) Пока звучат ее песни, пока мы поем их и вспоминаем ее, она будет жива", — говорил вокалист.

