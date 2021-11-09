Шоу "Дуэты": звездные дети на проекте
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Вера Алдонина и Александр Панайотов
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ярким завершением финального эпизода шоу "Дуэты" стало выступление дочери Юлии Началовой – Веры Алдониной. По задумке авторов программы, два человека исполняют песню и до последних секунд не знают, кто их напарник. Кроме того, один певец скрыт за ширмой. Как раз Вера и была тем человеком, которого часть выступления не видели зрители и второй участник – Александр Панайотов. И фанатов, и ведущих удивило поразительное сходство голосов дочери и матери.
Однако не только наследница Началовой удивила своим выступлением. С первого выпуска в "Дуэтах" участвовали дети и внуки звезд сцены. Какие знаменитые семьи спели в проекте — в материале РИА Новости.
Алсу и Микелла Абрамова: две звезды
"Может быть, Дима Билан, Наталья Подольская, Манижа", — размышляла Алсу о том, кто же стал ее напарником. Певица была уверена, что для исполнения Just The Two of Us нужен хороший английский. Однако легендарную композицию она спела не с участником Евровидения, а с дочерью — Микеллой.
Девочка уже давно известна зрителям. Она участвовала в шоу "Голос. Дети" и регулярно появляется в эфире телеканала "Карусель" — ведет рубрику "МУЗ-ТОК" в программе "С добрым утром, малыши!".
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Алсу и Микелла Абрамова
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Алсу и Микелла Абрамова
"Когда стена еще была опущена, Микелла была более свободной, а когда она поднялась, сразу (стало заметно, что Микелла почувствовала, какая это, — Прим. Ред.) дикая ответственность", — отметил Сергей Лазарев, один из ведущих программы.
Другой ведущий шоу, Николай Басков, заявил, что девочке явно передались творческие гены матери, и они даже усилились. Алсу с ним спорить не стала и скромно признала: "Наши дети должны быть лучше нас".
Сосо и Леван Павлиашвили: фирменный грузинский акцент
"Это песня Всевышнего. Он мне дал ее во сне в 2005 году", — рассказывал Сосо Павлиашвили о композиции "Помолимся за родителей".
Во время подготовки к номеру Сосо признавался, что есть много вокалистов, с которыми он хотел бы спеть свой хит. Среди них Алексей Чумаков, Леонид Агутин, Иван Дорн, Николай Басков, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова и Алла Пугачева. Но на сцене "Дуэтов" он оказался не с коллегой, а с сыном Леваном.
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Сосо и Леван Павлиашвили
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Сосо и Леван Павлиашвили
"Я, конечно же, уловил все моменты, но думал, что, может быть, кто-то специально скопировал его, чтобы меня запутать", — Сосо делился впечатлениями после выступления.
Увидеть отца и сына на одной сцене — большая редкость. Леван не пошел по стопам отца и занялся строительным бизнесом. Но петь он явно умеет.
"Моя школа", — похвастался Сосо.
Лариса и Александра Долины: теперь вживую
Полина Гагарина, Ани Лорак, Елка, Хибла Герзмава, Анна Дзюба, Сергей Лазарев, Дима Билан — этих артистов перечислила Лариса Долина в ответ на вопрос, кто бы мог с ней исполнить песню Somewhere Over The Rainbow, написанную для мюзикла "Волшебник страны Оз" (1939).
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Лариса и Александра Долины
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Лариса и Александра Долины
"Я не думаю, что мне подберут плохого кандидата, так что я просто буду кайфовать", — заявила певица.
Когда стена поднялась, легенда российской эстрады увидела действительно достойного напарника — свою 10-летнюю внучку Сашу. У девочки прекрасный голос и слух.
Лариса Александровна ею гордится, уже пела с ней вместе. Они выступали на "Голубом огоньке" 2018 года. Знаменитая бабушка не раз делала в своем микроблоге посты, посвященные Саше, что нравится не всем пользователям.
Долину упрекали за то, что она "везде демонстрирует" свою внучку. Критику в адрес ребенка певица не оставляла без ответа.
Слава и Саша Морозова: слезы матери
Славе достался трек "Снег" Николая Носкова. Она думала, что скорее всего будет выступать с мужчиной — со Стасом Пьехой, Денисом Клявером или с самим Николаем. По мнению певицы, эту композицию вместе с ней могли бы также исполнить Ирина Аллегрова и Любовь Успенская.
Но ее ожидания не оправдались. На сцену вышла 22-летняя дочка певицы Саша Морозова. И Слава не смогла сдержать эмоций, когда стена поднялась и она увидела своего ребенка.
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Слава и Саша Морозова
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Слава и Саша Морозова
"Не слышала, как ты поешь — там какой-то гном пел, — вытирая слезы, говорила звезда. — Я извиняюсь. Это очень трогательно. Простите, как Оля Бузова, мы все время плачем. Это федеральный канал такого уровня, и ты вдруг видишь своего ребенка!"
Мать и дочь похожи не только внешне. Ведущие шоу Сергей Лазарев и Николай Басков заметили, что Сашин тембр напоминает голос ее мамы.
Девушка давно строит музыкальную карьеру и уже выпустила несколько синглов под псевдонимом "Мамина Дочь", правда, недавно она решила отказаться от него и попыталась уйти от ассоциаций с известной родительницей.
Глюк'оzа и Lidus: мать и дочь
Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'оzа, пела "Одно и то же" группы IOWA. Звезда была практически на сто процентов уверена, что ее напарником будет мужчина.
Но на сцену вместе с ней вышла девушка — ее 14-летняя дочь Лида. Девочка-подросток давно занимается музыкой и выбрала себе псевдоним Lidus. Она уже записывает свои песни и выпускает на них клипы, но с мамой на одну сцену впервые вышла только на шоу "Дуэты".
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Глюк'оzа и Lidus
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Глюк'оzа и Lidus
"Если бы я знала, что выступаю именно с ней, то я, может быть, и отказалась от участия в шоу, потому что она очень крутая, мне бы на ее фоне было бы очень волнительно (петь, — Прим. Ред.)", — заявила Глюк'оzа.
Стас Пьеха и Илона Броневицкая: обиды остались в прошлом
Стасу Пьехе досталась песня Аллы Борисовны "В Петербурге сегодня гроза". И он почти угадал, с кем будет ее петь.
"Мне кажется, что это кто-то из родственников, потому что я всегда плотно ассоциируюсь с ними. (...) Но бабушку, думаю, не позовут", — делился размышлениями представитель звездной династии.
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Стас Пьеха и Илона Броневицкая
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Стас Пьеха и Илона Броневицкая
И он оказался прав. На сцене за зеркальной стеной была его мать Илона Броневицкая. Но она, в отличие от сына, понятия не имела, кто же станет ее напарником.
"Думала, что это настолько очевидно, что может быть кто угодно, но только не Стас", — уверяла актриса.
Это одно из самых пронзительных выступлений. Стена между матерью и сыном исчезла на словах "Ты мой милый родной человек".
Сам Стас нередко вспоминал, что в детстве маму видел редко, потому что она "пропадала на гастролях". Заговорил он об этом и в эфире "Дуэтов".
"Самое главное, что если и было что-то не так когда-то, то никогда не поздно все исправить, — отметила Броневицкая. — Все у нас только начинается".
Александр и Мишель Серовы: выступление перед госпитализацией
"Из женщин я бы спел с Ирой Аллегровой, потому что она наша императрица, у нее хрипловатый голос, и он был бы в тему. Ольга Кормухина — это было бы в десятку. Я думаю, что кто-то из этих двух певиц (станет моим напарником, — Прим. Ред.)", — размышлял во время подготовки к выступлению Александр Серов.
И он ошибся. Песню "Есть только миг" с ним исполнила дочь Мишель.
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Александр и Мишель Серовы
© Фото : Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Александр и Мишель Серовы
Ее появление было настолько большой неожиданностью, что певец поначалу и не узнал родного ребенка. На мгновение ему показалось, что на сцене вместе с ним поет Кети Топурия.
Эпизод программы с участием Серовых вышел в эфир 26 сентября. 9-го октября стало известно, что певец попал в больницу с десятипроцентным поражением легких. О состоянии папы Мишель рассказывала в своем микроблоге.
Вера Алдонина: посвящение Юлии Началовой
В финальном выпуске шоу был представлен номер, посвященный Юлии Началовой. Ее хит "Герой не моего романа" исполнили Александр Панайотов и 14-летняя дочка певицы Вера Алдонина.
"Это удар ниже пояса. (...) Тяжело петь эту песню. Тяжело воспринимать реальность в которой нет Юли", — признавался Панайотов, когда узнал, какой трек ему предстоит исполнить.
Умершая в марте 2019 года Юлия была его подругой. Он неоднократно заявлял, что уход певицы – его личная большая потеря. Панайотов поддерживает близкие отношения с семьей Началовой.
Панайотов не знал, что его напарник — дочь Началовой, но он уверяет, что "ощутил вибрации Юли", когда выступал на шоу.
"Это какая-то мистика! (...) Юля в ней живет, и даже сейчас на этой сцене я чувствовал, что она была с нами. Эта боль, наверное, никогда не утихнет, потому что мы с Юлей безумно дружили, в шоу-бизнесе такое бывает редко. (...) Пока звучат ее песни, пока мы поем их и вспоминаем ее, она будет жива", — говорил вокалист.
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