https://ria.ru/20200917/abramova-1577385106.html

Дочь Алсу, "победившая" на детском "Голосе", стала телеведущей

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала ведущей рубрики "МУЗ-ТОК" в программе "С добрым утром, малыши!" на телеканале "Карусель". Об этом девочка сообщила в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:57

2020-09-17T13:57

2020-09-17T15:43

культура

микелла абрамова

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Дочь певицы Алсу <a href="http://ria.ru/person_mikella-abramova/" target="_blank" data-auto="true">Микелла Абрамова</a> стала ведущей рубрики "МУЗ-ТОК" в программе "С добрым утром, малыши!" на телеканале "Карусель". Об этом девочка сообщила в своем <a href="https://www.instagram.com/mikellaabramova/" target="_blank">Instagram</a>. Участница вокального проекта "Голос. Дети" опубликовала отрывок из телепередачи."Друзья, я спешу поделиться с вами классной новостью! Теперь я соведущая легендарного Хрюши из главной детской передачи страны "Спокойной ночи малыши!", и мы запускаем новую рубрику "МУЗ-ТОК""в эфире спин-офа вечерней программы "С добрым утром, малыши!". Будем говорить о музыке и не только! Я безумно счастлива заглянуть по другую сторону экрана и стать частью самой классной детской телепередачи! Быть в одной команде с Хрюшей, Филей, Степашкой, Каркушей! Это как будто происходит не со мной. Такое чувство, что я очутилась внутри сказки", — написала дочь <a href="http://ria.ru/person_Alsu_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Алсу</a>.Многие подписчики поздравили девочку с успехом, другие пользователи негативно отнеслись к такому событию. "К сожалению, родители создали Микелле отрицательный имидж, и ей долго придется с этим жить! Желаю ей преодолеть этот факт и стать заслуженно популярной!!!" — выразила мнение tatyanakovaliova.В 2019 году Микелла Абрамова выиграла шоу "Голос. Дети" с большим отрывом от остальных участников. Такой результат вызвал сомнения у зрителей конкурса, и позже певица Алсу признала, что <a href="https://ria.ru/20200220/1564989376.html" target="_blank">покупала голоса</a> перед финалом шоу. Первый канал провел новый спецвыпуск финала, в котором Абрамова не принимала участия. На мероприятии <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_EHrnst/" target="_blank" data-auto="true">Константин Эрнст</a> объявил, что все финалисты конкурса стали победителями.

https://ria.ru/20190721/1556735376.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

микелла абрамова, шоу-бизнес