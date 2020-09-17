Дочь Алсу, "победившая" на детском "Голосе", стала телеведущей
13:57 17.09.2020 (обновлено: 15:43 17.09.2020)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоМикелла Абрамова во время выступления на конкурсе молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала ведущей рубрики "МУЗ-ТОК" в программе "С добрым утром, малыши!" на телеканале "Карусель". Об этом девочка сообщила в своем Instagram.
Участница вокального проекта "Голос. Дети" опубликовала отрывок из телепередачи.
"Друзья, я спешу поделиться с вами классной новостью! Теперь я соведущая легендарного Хрюши из главной детской передачи страны "Спокойной ночи малыши!", и мы запускаем новую рубрику "МУЗ-ТОК""в эфире спин-офа вечерней программы "С добрым утром, малыши!". Будем говорить о музыке и не только! Я безумно счастлива заглянуть по другую сторону экрана и стать частью самой классной детской телепередачи! Быть в одной команде с Хрюшей, Филей, Степашкой, Каркушей! Это как будто происходит не со мной. Такое чувство, что я очутилась внутри сказки", — написала дочь Алсу.
Многие подписчики поздравили девочку с успехом, другие пользователи негативно отнеслись к такому событию.
"К сожалению, родители создали Микелле отрицательный имидж, и ей долго придется с этим жить! Желаю ей преодолеть этот факт и стать заслуженно популярной!!!" — выразила мнение tatyanakovaliova.
В 2019 году Микелла Абрамова выиграла шоу "Голос. Дети" с большим отрывом от остальных участников. Такой результат вызвал сомнения у зрителей конкурса, и позже певица Алсу признала, что покупала голоса перед финалом шоу. Первый канал провел новый спецвыпуск финала, в котором Абрамова не принимала участия. На мероприятии Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями.
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