https://ria.ru/20210726/dolina-1742975694.html

Долина ответила на критику в адрес своей внучки

Долина ответила на критику в адрес своей внучки - РИА Новости, 26.07.2021

Долина ответила на критику в адрес своей внучки

Лариса Долина ответила на замечание в социальной сети в адрес ее девятилетней внучки Саши. Свое мнение она высказала в комментариях к публикации в личном... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:45

2021-07-26T20:45

2021-07-26T20:45

шоубиз

знаменитости

звезды

лариса долина

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122230_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_2707bb946e25e651e574897fb8e5b2cd.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Лариса Долина ответила на замечание в социальной сети в адрес ее девятилетней внучки Саши. Свое мнение она высказала в комментариях к публикации в личном микроблоге. "Уважаю Ваш талант! Ваш голос! Но уж слишком вы везде демонстрируете вашу внучку, сколько смотрю передач, где она есть, я думаю, что не я одна это замечаю, она ведет себя как не воспитанный ребенок, или она уже поймала звезду", — написала одна из фанаток в комментариях к ролику, где показано, как внучка Долиной танцует с выпускниками МГИКа. Звезда российской эстрады не пропустила критику. "Это не ваше дело, кого я демонстрирую, мой аккаунт, показываю, что хочу и кого хочу. И, если подобное вызывает у Вас антагонизм, не заходите больше на мою страницу", — отреагировала Долина.Поклонники поддержали исполнительницу. "Я не талантливая певица. Но, скажу как бабушка, моя внучка тоже всегда со мной. И что, если внучка всегда с ней? Что за чушь пишете?", "У меня, к сожалению, нет внуков, я бы их тоже везде с собой, как вы говорите, таскала. Это же внучка! Вам, судя по всему, не понять. И почему вы решили, что она невоспитанный ребенок, вы очень часто с ней общаетесь?" — прокомментировали пользователи.Недавно стало известно, что певица вылечилась от коронавируса.

https://ria.ru/20210624/eurovision-1738377951.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, лариса долина, дети