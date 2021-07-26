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Шоубиз
https://ria.ru/20210726/dolina-1742975694.html
Долина ответила на критику в адрес своей внучки
Долина ответила на критику в адрес своей внучки - РИА Новости, 26.07.2021
Долина ответила на критику в адрес своей внучки
Лариса Долина ответила на замечание в социальной сети в адрес ее девятилетней внучки Саши. Свое мнение она высказала в комментариях к публикации в личном... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:45
2021-07-26T20:45
шоубиз
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Лариса Долина ответила на замечание в социальной сети в адрес ее девятилетней внучки Саши. Свое мнение она высказала в комментариях к публикации в личном микроблоге. "Уважаю Ваш талант! Ваш голос! Но уж слишком вы везде демонстрируете вашу внучку, сколько смотрю передач, где она есть, я думаю, что не я одна это замечаю, она ведет себя как не воспитанный ребенок, или она уже поймала звезду", — написала одна из фанаток в комментариях к ролику, где показано, как внучка Долиной танцует с выпускниками МГИКа. Звезда российской эстрады не пропустила критику. "Это не ваше дело, кого я демонстрирую, мой аккаунт, показываю, что хочу и кого хочу. И, если подобное вызывает у Вас антагонизм, не заходите больше на мою страницу", — отреагировала Долина.Поклонники поддержали исполнительницу. "Я не талантливая певица. Но, скажу как бабушка, моя внучка тоже всегда со мной. И что, если внучка всегда с ней? Что за чушь пишете?", "У меня, к сожалению, нет внуков, я бы их тоже везде с собой, как вы говорите, таскала. Это же внучка! Вам, судя по всему, не понять. И почему вы решили, что она невоспитанный ребенок, вы очень часто с ней общаетесь?" — прокомментировали пользователи.Недавно стало известно, что певица вылечилась от коронавируса.
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знаменитости, звезды, лариса долина, дети
20:45 26.07.2021
 

Долина ответила на критику в адрес своей внучки

© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Лариса Долина ответила на замечание в социальной сети в адрес ее девятилетней внучки Саши. Свое мнение она высказала в комментариях к публикации в личном микроблоге.
"Уважаю Ваш талант! Ваш голос! Но уж слишком вы везде демонстрируете вашу внучку, сколько смотрю передач, где она есть, я думаю, что не я одна это замечаю, она ведет себя как не воспитанный ребенок, или она уже поймала звезду", — написала одна из фанаток в комментариях к ролику, где показано, как внучка Долиной танцует с выпускниками МГИКа.
Звезда российской эстрады не пропустила критику. "Это не ваше дело, кого я демонстрирую, мой аккаунт, показываю, что хочу и кого хочу. И, если подобное вызывает у Вас антагонизм, не заходите больше на мою страницу", — отреагировала Долина.
Поклонники поддержали исполнительницу. "Я не талантливая певица. Но, скажу как бабушка, моя внучка тоже всегда со мной. И что, если внучка всегда с ней? Что за чушь пишете?", "У меня, к сожалению, нет внуков, я бы их тоже везде с собой, как вы говорите, таскала. Это же внучка! Вам, судя по всему, не понять. И почему вы решили, что она невоспитанный ребенок, вы очень часто с ней общаетесь?" — прокомментировали пользователи.
Недавно стало известно, что певица вылечилась от коронавируса.
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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