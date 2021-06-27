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Шоубиз
https://ria.ru/20210627/dolina-1738792858.html
Долина вылечилась от коронавируса
Долина вылечилась от коронавируса - РИА Новости, 27.06.2021
Долина вылечилась от коронавируса
Лариса Долина вылечилась от коронавируса. На своей странице в Instagram певица сообщила, что результат повторного теста на COVID был отрицательным. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:59
2021-06-27T12:05
шоубиз
коронавирус в россии
лариса долина
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лариса Долина вылечилась от коронавируса. На своей странице в Instagram певица сообщила, что результат повторного теста на COVID был отрицательным."Спешу сообщить, что результат вчерашнего повторного теста отрицательный, мы выкарабкались!"– написала Долина. Ранее в Сети появлялась разная информация о состоянии народной артистки. Одни писали, что Долиной с каждым днем становится все хуже, другие – что певица переносит болезнь в легкой форме. Повод для слухов о болезни стала неявка артистки на выпускной экзамен кафедры эстрадно-джазового пения, которую она возглавляет.
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коронавирус в россии, лариса долина

Долина вылечилась от коронавируса

11:59 27.06.2021 (обновлено: 12:05 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лариса Долина вылечилась от коронавируса. На своей странице в Instagram певица сообщила, что результат повторного теста на COVID был отрицательным.
"Спешу сообщить, что результат вчерашнего повторного теста отрицательный, мы выкарабкались!"– написала Долина.
Ранее в Сети появлялась разная информация о состоянии народной артистки. Одни писали, что Долиной с каждым днем становится все хуже, другие – что певица переносит болезнь в легкой форме. Повод для слухов о болезни стала неявка артистки на выпускной экзамен кафедры эстрадно-джазового пения, которую она возглавляет.
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 11:49Шоубиз
СМИ узнали новые подробности о возможном заражении Долиной COVID-19
 
ШоубизКоронавирус в РоссииЛариса Долина
 
 
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