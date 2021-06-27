https://ria.ru/20210627/dolina-1738792858.html
Долина вылечилась от коронавируса
Долина вылечилась от коронавируса - РИА Новости, 27.06.2021
Долина вылечилась от коронавируса
Лариса Долина вылечилась от коронавируса. На своей странице в Instagram певица сообщила, что результат повторного теста на COVID был отрицательным. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:59
2021-06-27T11:59
2021-06-27T12:05
шоубиз
коронавирус в россии
лариса долина
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лариса Долина вылечилась от коронавируса. На своей странице в Instagram певица сообщила, что результат повторного теста на COVID был отрицательным."Спешу сообщить, что результат вчерашнего повторного теста отрицательный, мы выкарабкались!"– написала Долина. Ранее в Сети появлялась разная информация о состоянии народной артистки. Одни писали, что Долиной с каждым днем становится все хуже, другие – что певица переносит болезнь в легкой форме. Повод для слухов о болезни стала неявка артистки на выпускной экзамен кафедры эстрадно-джазового пения, которую она возглавляет.
https://ria.ru/20210625/dolina-1738564925.html
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коронавирус в россии, лариса долина