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Шоубиз
https://ria.ru/20210131/nachalova-1594542259.html
Смерть на взлете счастья: Юлия Началова оставила поклонникам загадки
Смерть на взлете счастья: Юлия Началова оставила поклонникам загадки
Тридцать первого января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Страна узнала о юной талантливой певице из популярной в девяностые передачи "Утренняя звезда"... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T08:00
2021-01-31T08:12
диета
россия-1 (телеканал)
лариса долина
шоубиз
знаменитости
евгений алдонин
звезды
ребенок
юлия началова
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Лариса Худикова. Тридцать первого января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Страна узнала о юной талантливой певице из популярной в девяностые передачи "Утренняя звезда". Выиграв конкурс, Юля много выступала, в том числе с известными артистами. В последние годы популярность певицы пошла на спад, однако после трагической смерти в 38 резко выросла. О ярком, но таком коротком пути, и о загадках, которые оставила она после смерти, — в материале РИА Новости.Болезни и разочарования в мужчинахЮлия Началова умерла 16 марта 2019 года. В больницу попала прямо с репетиции — с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной, которая развилась после незначительной травмы ноги и самолечения.Спасти певицу не удалось: у нее было множество заболеваний, в том числе диабет и подагра.Отец Юлии Виктор Началов — музыкант, разглядевший талант дочери еще в двухлетнем возрасте, — рассказал, что причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.Никто из друзей и близких до последнего не верил, что все закончится трагически: раньше певица боролась с болезнями, противостояла ударам судьбы, находила силы все начинать заново.Так было после тяжелого расставания с первым мужем Дмитрием Ланским, тогда солистом группы "Премьер-министр". Его обвиняли в том, что он якобы заставлял Юлию худеть и дело дошло до анорексии. Одно время певица весила 42 килограмма.Дмитрий вину отрицал, однако косвенно близкие Началовой подтверждали: из-за его критики она считала себя "толстой" и довела организм почти до полного истощения.Обрести женское счастье исполнительница хита "Герой не моего романа" пыталась с футболистом Евгением Алдониным. В браке родилась дочь Вера, крестной стала Лариса Долина. Однако и этот союз распался, хотя Юлия и Евгений сохранили хорошие отношения.Затем в ее жизни появился хоккеист Александр Фролов. Несмотря на то что официально брак не оформляли, после решения расстаться разразился грандиозный скандал.Фролов требовал 20 миллионов рублей, которые вложил в квартиру, доставшуюся Юлии и ее дочери после развода с Алдониным. Судебные разбирательства постоянно доводили певицу до тяжелого стресса.Последняя любовьНаконец судьба улыбнулась Началовой: в ее жизни появился судья Вячеслав Кудря — настоящий "герой ее романа". Как оказалось вскоре, последнего.СМИ писали, что именно он помогал в тяжбах с Фроловым. Казалось, с новым возлюбленным Юлия обрела женское счастье.На одной из последних съемок она рассказывает журналистам, что любит, любима и строит планы. Рядом — Вячеслав Кудря: он смотрит на нее с восхищением."Сенсация" СМИ после смерти певицыНедавно в программе "Ты не поверишь!" телеканал НТВ сообщил сообщил "сенсационную новость": якобы после смерти Началовой родился ее сын. Эта информация появилась в некоторых медиа после того, как на дне рождения дочери Веры, где присутствовали родители Юлии и Евгений Алдонин с новой женой, Кудрю сфотографировали с младенцем на руках.По предположениям некоторых СМИ, Началова, которая знала о проблемах со здоровьем, в свое время заморозила яйцеклетки — и уже после ее кончины суррогатная мать выносила ребенка.Кудря комментариев не дает, признает лишь, что мальчик у него действительно родился, но даже не называет журналистам его имени.Насколько правдива информация о том, что это сын Началовой, сказать невозможно, тем более что и юридически ситуация крайне запутана, даже если певица замораживала яйцеклетки.Интересно, что "сенсация" попала в СМИ буквально накануне юбилея певицы, к которому многие телеканалы сняли о ее жизни фильмы и анонсируют посвященные ей программы.Родные против мистикиЭто уже не первый случай, когда вокруг смерти Началовой ищут мистику. Например, вскоре после ее ухода из жизни некоторые поклонники (прежде всего поклонницы) заговорили о том, что крест на могиле Юлии "мироточит", а земля "помогает исцелиться от болезней".Близкие Началовой вмешались, попросили не распространять в соцсетях слухи и не торговать землей с ее могилы.Бывший пресс-секретарь и подруга Юлии Анна Исаева от себя и от имени родителей певицы в июле 2019-го в Instagram даже пригрозила судом тем, кто "устраивает туристические панихиды", "предлагает заехать на место захоронения и зарядить там водичку".Юлия ушла, но осталасьСейчас, после информации о "чуде" рождения ребенка, истинные почитатели таланта подчеркивают: в любом случае это личное дело семьи. Призывают не пиариться на "сенсациях", а помнить светлую улыбку и доброту Юлии, слушать песни и пересматривать фильмы, которые она оставила на память о себе.Например, киноленты "Герой ее романа" и "Бомба для невесты". Или комедийный мюзикл "Три мушкетера", где Началова в роли Констанции Бонасье играла с известными артистами.Кроме того, она много снималась на телевидении: в разные годы вела программы "Там-там-новости" и "Субботний вечер", была наставником в "Один в один!" и "Наш выход!", участвовала в четвертом сезоне "Последнего героя".Эти шоу и фильмы легко найти в Сети. Так что тот, кто действительно любит и помнит Юлию, всегда может увидеть ее веселой и счастливой.
https://ria.ru/20210126/nachalova-1594600332.html
https://rsport.ria.ru/20190331/1552258892.html
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диета, россия-1 (телеканал), лариса долина, знаменитости, евгений алдонин, звезды, ребенок, юлия началова

Смерть на взлете счастья: Юлия Началова оставила поклонникам загадки

08:00 31.01.2021 (обновлено: 08:12 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПевица Юлия Началова
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Лариса Худикова. Тридцать первого января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Страна узнала о юной талантливой певице из популярной в девяностые передачи "Утренняя звезда". Выиграв конкурс, Юля много выступала, в том числе с известными артистами. В последние годы популярность певицы пошла на спад, однако после трагической смерти в 38 резко выросла. О ярком, но таком коротком пути, и о загадках, которые оставила она после смерти, — в материале РИА Новости.
© YouTube канал " Юлия Началова"Стоп-кадр выступления Юлии Началовой на передаче "Утренняя звезда"
Стоп-кадр выступления Юлии Началовой на передаче Утренняя звезда - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© YouTube канал " Юлия Началова"
Стоп-кадр выступления Юлии Началовой на передаче "Утренняя звезда"

Болезни и разочарования в мужчинах

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. В больницу попала прямо с репетиции — с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной, которая развилась после незначительной травмы ноги и самолечения.
Спасти певицу не удалось: у нее было множество заболеваний, в том числе диабет и подагра.
Отец Юлии Виктор Началов — музыкант, разглядевший талант дочери еще в двухлетнем возрасте, — рассказал, что причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.
Никто из друзей и близких до последнего не верил, что все закончится трагически: раньше певица боролась с болезнями, противостояла ударам судьбы, находила силы все начинать заново.
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:40Шоубиз
"Он ничтожество": Долина резко высказалась о первом муже Началовой
Так было после тяжелого расставания с первым мужем Дмитрием Ланским, тогда солистом группы "Премьер-министр". Его обвиняли в том, что он якобы заставлял Юлию худеть и дело дошло до анорексии. Одно время певица весила 42 килограмма.
Дмитрий вину отрицал, однако косвенно близкие Началовой подтверждали: из-за его критики она считала себя "толстой" и довела организм почти до полного истощения.
Обрести женское счастье исполнительница хита "Герой не моего романа" пыталась с футболистом Евгением Алдониным. В браке родилась дочь Вера, крестной стала Лариса Долина. Однако и этот союз распался, хотя Юлия и Евгений сохранили хорошие отношения.
Затем в ее жизни появился хоккеист Александр Фролов. Несмотря на то что официально брак не оформляли, после решения расстаться разразился грандиозный скандал.
Футболист Евгений Алдонин и певица Юлия Началова. 2010 год - РИА Новости, 1920, 31.03.2019
31 марта 2019, 09:02
Алдонин призвал Фролова поступить по-мужски в вопросе квартиры Началовой
Фролов требовал 20 миллионов рублей, которые вложил в квартиру, доставшуюся Юлии и ее дочери после развода с Алдониным. Судебные разбирательства постоянно доводили певицу до тяжелого стресса.

Последняя любовь

Наконец судьба улыбнулась Началовой: в ее жизни появился судья Вячеслав Кудря — настоящий "герой ее романа". Как оказалось вскоре, последнего.
© Первый каналСтоп-кадр передачи "Последний герой" с участием Юлии Началовой
Стоп-кадр передачи Последний герой с участием Юлии Началовой - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Первый канал
Стоп-кадр передачи "Последний герой" с участием Юлии Началовой
СМИ писали, что именно он помогал в тяжбах с Фроловым. Казалось, с новым возлюбленным Юлия обрела женское счастье.
На одной из последних съемок она рассказывает журналистам, что любит, любима и строит планы. Рядом — Вячеслав Кудря: он смотрит на нее с восхищением.

"Сенсация" СМИ после смерти певицы

Недавно в программе "Ты не поверишь!" телеканал НТВ сообщил сообщил "сенсационную новость": якобы после смерти Началовой родился ее сын. Эта информация появилась в некоторых медиа после того, как на дне рождения дочери Веры, где присутствовали родители Юлии и Евгений Алдонин с новой женой, Кудрю сфотографировали с младенцем на руках.
По предположениям некоторых СМИ, Началова, которая знала о проблемах со здоровьем, в свое время заморозила яйцеклетки — и уже после ее кончины суррогатная мать выносила ребенка.
Кудря комментариев не дает, признает лишь, что мальчик у него действительно родился, но даже не называет журналистам его имени.
Насколько правдива информация о том, что это сын Началовой, сказать невозможно, тем более что и юридически ситуация крайне запутана, даже если певица замораживала яйцеклетки.
Эстрадная певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 11:34Шоубиз
Опубликованы записи голосовых сообщений Юлии Началовой из больницы
Интересно, что "сенсация" попала в СМИ буквально накануне юбилея певицы, к которому многие телеканалы сняли о ее жизни фильмы и анонсируют посвященные ей программы.

Родные против мистики

Это уже не первый случай, когда вокруг смерти Началовой ищут мистику. Например, вскоре после ее ухода из жизни некоторые поклонники (прежде всего поклонницы) заговорили о том, что крест на могиле Юлии "мироточит", а земля "помогает исцелиться от болезней".
Близкие Началовой вмешались, попросили не распространять в соцсетях слухи и не торговать землей с ее могилы.
Бывший пресс-секретарь и подруга Юлии Анна Исаева от себя и от имени родителей певицы в июле 2019-го в Instagram даже пригрозила судом тем, кто "устраивает туристические панихиды", "предлагает заехать на место захоронения и зарядить там водичку".

Юлия ушла, но осталась

Сейчас, после информации о "чуде" рождения ребенка, истинные почитатели таланта подчеркивают: в любом случае это личное дело семьи. Призывают не пиариться на "сенсациях", а помнить светлую улыбку и доброту Юлии, слушать песни и пересматривать фильмы, которые она оставила на память о себе.
Например, киноленты "Герой ее романа" и "Бомба для невесты". Или комедийный мюзикл "Три мушкетера", где Началова в роли Констанции Бонасье играла с известными артистами.
© Мелорама продакшн (2005)Стоп-кадр из фильма "Три мушкетера"
Стоп-кадр из фильма Три мушкетера - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Мелорама продакшн (2005)
Стоп-кадр из фильма "Три мушкетера"
Кроме того, она много снималась на телевидении: в разные годы вела программы "Там-там-новости" и "Субботний вечер", была наставником в "Один в один!" и "Наш выход!", участвовала в четвертом сезоне "Последнего героя".
Эти шоу и фильмы легко найти в Сети. Так что тот, кто действительно любит и помнит Юлию, всегда может увидеть ее веселой и счастливой.
 
ШоубиздиетаРоссия-1 (телеканал)Лариса ДолинаЗнаменитостиЕвгений АлдонинзвездыребенокЮлия Началова
 
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