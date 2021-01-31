https://ria.ru/20210131/nachalova-1594542259.html

Смерть на взлете счастья: Юлия Началова оставила поклонникам загадки

Смерть на взлете счастья: Юлия Началова оставила поклонникам загадки

Тридцать первого января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Страна узнала о юной талантливой певице из популярной в девяностые передачи "Утренняя звезда"... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T08:00

2021-01-31T08:00

2021-01-31T08:12

диета

россия-1 (телеканал)

лариса долина

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знаменитости

евгений алдонин

звезды

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юлия началова

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Лариса Худикова. Тридцать первого января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Страна узнала о юной талантливой певице из популярной в девяностые передачи "Утренняя звезда". Выиграв конкурс, Юля много выступала, в том числе с известными артистами. В последние годы популярность певицы пошла на спад, однако после трагической смерти в 38 резко выросла. О ярком, но таком коротком пути, и о загадках, которые оставила она после смерти, — в материале РИА Новости.Болезни и разочарования в мужчинахЮлия Началова умерла 16 марта 2019 года. В больницу попала прямо с репетиции — с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной, которая развилась после незначительной травмы ноги и самолечения.Спасти певицу не удалось: у нее было множество заболеваний, в том числе диабет и подагра.Отец Юлии Виктор Началов — музыкант, разглядевший талант дочери еще в двухлетнем возрасте, — рассказал, что причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.Никто из друзей и близких до последнего не верил, что все закончится трагически: раньше певица боролась с болезнями, противостояла ударам судьбы, находила силы все начинать заново.Так было после тяжелого расставания с первым мужем Дмитрием Ланским, тогда солистом группы "Премьер-министр". Его обвиняли в том, что он якобы заставлял Юлию худеть и дело дошло до анорексии. Одно время певица весила 42 килограмма.Дмитрий вину отрицал, однако косвенно близкие Началовой подтверждали: из-за его критики она считала себя "толстой" и довела организм почти до полного истощения.Обрести женское счастье исполнительница хита "Герой не моего романа" пыталась с футболистом Евгением Алдониным. В браке родилась дочь Вера, крестной стала Лариса Долина. Однако и этот союз распался, хотя Юлия и Евгений сохранили хорошие отношения.Затем в ее жизни появился хоккеист Александр Фролов. Несмотря на то что официально брак не оформляли, после решения расстаться разразился грандиозный скандал.Фролов требовал 20 миллионов рублей, которые вложил в квартиру, доставшуюся Юлии и ее дочери после развода с Алдониным. Судебные разбирательства постоянно доводили певицу до тяжелого стресса.Последняя любовьНаконец судьба улыбнулась Началовой: в ее жизни появился судья Вячеслав Кудря — настоящий "герой ее романа". Как оказалось вскоре, последнего.СМИ писали, что именно он помогал в тяжбах с Фроловым. Казалось, с новым возлюбленным Юлия обрела женское счастье.На одной из последних съемок она рассказывает журналистам, что любит, любима и строит планы. Рядом — Вячеслав Кудря: он смотрит на нее с восхищением."Сенсация" СМИ после смерти певицыНедавно в программе "Ты не поверишь!" телеканал НТВ сообщил сообщил "сенсационную новость": якобы после смерти Началовой родился ее сын. Эта информация появилась в некоторых медиа после того, как на дне рождения дочери Веры, где присутствовали родители Юлии и Евгений Алдонин с новой женой, Кудрю сфотографировали с младенцем на руках.По предположениям некоторых СМИ, Началова, которая знала о проблемах со здоровьем, в свое время заморозила яйцеклетки — и уже после ее кончины суррогатная мать выносила ребенка.Кудря комментариев не дает, признает лишь, что мальчик у него действительно родился, но даже не называет журналистам его имени.Насколько правдива информация о том, что это сын Началовой, сказать невозможно, тем более что и юридически ситуация крайне запутана, даже если певица замораживала яйцеклетки.Интересно, что "сенсация" попала в СМИ буквально накануне юбилея певицы, к которому многие телеканалы сняли о ее жизни фильмы и анонсируют посвященные ей программы.Родные против мистикиЭто уже не первый случай, когда вокруг смерти Началовой ищут мистику. Например, вскоре после ее ухода из жизни некоторые поклонники (прежде всего поклонницы) заговорили о том, что крест на могиле Юлии "мироточит", а земля "помогает исцелиться от болезней".Близкие Началовой вмешались, попросили не распространять в соцсетях слухи и не торговать землей с ее могилы.Бывший пресс-секретарь и подруга Юлии Анна Исаева от себя и от имени родителей певицы в июле 2019-го в Instagram даже пригрозила судом тем, кто "устраивает туристические панихиды", "предлагает заехать на место захоронения и зарядить там водичку".Юлия ушла, но осталасьСейчас, после информации о "чуде" рождения ребенка, истинные почитатели таланта подчеркивают: в любом случае это личное дело семьи. Призывают не пиариться на "сенсациях", а помнить светлую улыбку и доброту Юлии, слушать песни и пересматривать фильмы, которые она оставила на память о себе.Например, киноленты "Герой ее романа" и "Бомба для невесты". Или комедийный мюзикл "Три мушкетера", где Началова в роли Констанции Бонасье играла с известными артистами.Кроме того, она много снималась на телевидении: в разные годы вела программы "Там-там-новости" и "Субботний вечер", была наставником в "Один в один!" и "Наш выход!", участвовала в четвертом сезоне "Последнего героя".Эти шоу и фильмы легко найти в Сети. Так что тот, кто действительно любит и помнит Юлию, всегда может увидеть ее веселой и счастливой.

https://ria.ru/20210126/nachalova-1594600332.html

https://rsport.ria.ru/20190331/1552258892.html

https://ria.ru/20210119/nachalova-1593635362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диета, россия-1 (телеканал), лариса долина, знаменитости, евгений алдонин, звезды, ребенок, юлия началова