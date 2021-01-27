https://ria.ru/20210127/nachalova-1594751879.html

Директор Началовой рассказал о "мистике" после смерти певицы

Директор Началовой рассказал о "мистике" после смерти певицы

Администратор Юлии Началовой Владимир Белов в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале рассказал о песне, которую поп-звезда выбрала перед смертью. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:18

2021-01-27T12:18

2021-01-27T12:18

первый канал (телеканал)

музыка

шоубиз

знаменитости

звезды

юлия началова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155175/52/1551755283_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_040eda2427056ad4ac6879da530b4b14.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Администратор Юлии Началовой Владимир Белов в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале рассказал о песне, которую поп-звезда выбрала перед смертью.Позже, по словам администратора, произошла какая-то "мистика". Когда Юлии Началовой не стало, он связался с автором композиции Вячеславом Бодолика.Композитор сказал, что заедет на студию и посмотрит, "осталось ли у него что-то", поскольку песня была лишь на стадии разработки (Юлия Началова успела немного поработать над ней за неделю до смерти).Буквально через час композитор смог найти фрагменты этой записи. Песню собирали по крупицам, но релиз состоялся: "Останься" вышла через год после смерти Юлии Началовой — в марте 2020 года.

https://ria.ru/20210126/nachalova-1594600332.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

первый канал (телеканал), музыка, знаменитости, звезды, юлия началова