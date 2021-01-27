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https://ria.ru/20210127/nachalova-1594751879.html
Директор Началовой рассказал о "мистике" после смерти певицы
Директор Началовой рассказал о "мистике" после смерти певицы
Администратор Юлии Началовой Владимир Белов в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале рассказал о песне, которую поп-звезда выбрала перед смертью. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:18
2021-01-27T12:18
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Администратор Юлии Началовой Владимир Белов в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале рассказал о песне, которую поп-звезда выбрала перед смертью.Позже, по словам администратора, произошла какая-то "мистика". Когда Юлии Началовой не стало, он связался с автором композиции Вячеславом Бодолика.Композитор сказал, что заедет на студию и посмотрит, "осталось ли у него что-то", поскольку песня была лишь на стадии разработки (Юлия Началова успела немного поработать над ней за неделю до смерти).Буквально через час композитор смог найти фрагменты этой записи. Песню собирали по крупицам, но релиз состоялся: "Останься" вышла через год после смерти Юлии Началовой — в марте 2020 года.
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первый канал (телеканал), музыка, знаменитости, звезды, юлия началова

Директор Началовой рассказал о "мистике" после смерти певицы

12:18 27.01.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПевица Юлия Началова
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Администратор Юлии Началовой Владимир Белов в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале рассказал о песне, которую поп-звезда выбрала перед смертью.

"Накануне всего произошедшего отобрали восемь песен для концерта. Я потом у нее спрашиваю: "Какую песню ты хочешь первой петь?" Она говорит: "Останься", — вспоминает Белов.

Позже, по словам администратора, произошла какая-то "мистика". Когда Юлии Началовой не стало, он связался с автором композиции Вячеславом Бодолика.
Композитор сказал, что заедет на студию и посмотрит, "осталось ли у него что-то", поскольку песня была лишь на стадии разработки (Юлия Началова успела немного поработать над ней за неделю до смерти).
Буквально через час композитор смог найти фрагменты этой записи. Песню собирали по крупицам, но релиз состоялся: "Останься" вышла через год после смерти Юлии Началовой — в марте 2020 года.
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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