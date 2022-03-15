https://ria.ru/20220315/ukraina-1778214776.html

В Киеве посетовали, что партнеры Украины "стоят в сторонке" от ситуации

В Киеве посетовали, что партнеры Украины "стоят в сторонке" от ситуации - РИА Новости, 15.03.2022

В Киеве посетовали, что партнеры Украины "стоят в сторонке" от ситуации

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне спецоперации РФ обвинил партнеров Украины в том, что они "стоят в стороне", "боясь стать... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:22

2022-03-15T11:22

2022-03-15T11:22

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне спецоперации РФ обвинил партнеров Украины в том, что они "стоят в стороне", "боясь стать глобальными лидерами"."Партнеры все еще скромно стоят в сторонке, боясь стать глобальными лидерами", - написал Подоляк в Twitter.Власти Украины неоднократно призывали НАТО закрыть небо над страной. Однако, как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, НАТО понимает "разочарование" Украины из-за конфликта на территории страны и нежелания альянса закрыть небо, но эскалация приведет к жертвам и страданиям населения.Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777357283.html

https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, нато, сша, россия, ситуация в днр и лнр