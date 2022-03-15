В Киеве посетовали, что партнеры Украины "стоят в сторонке" от ситуации
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: партнеры Украины все еще скромно стоят в сторонке
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне спецоперации РФ обвинил партнеров Украины в том, что они "стоят в стороне", "боясь стать глобальными лидерами".
"Партнеры все еще скромно стоят в сторонке, боясь стать глобальными лидерами", - написал Подоляк в Twitter.
Власти Украины неоднократно призывали НАТО закрыть небо над страной. Однако, как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, НАТО понимает "разочарование" Украины из-за конфликта на территории страны и нежелания альянса закрыть небо, но эскалация приведет к жертвам и страданиям населения.
Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".
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