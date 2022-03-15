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В Киеве посетовали, что партнеры Украины "стоят в сторонке" от ситуации - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778214776.html
В Киеве посетовали, что партнеры Украины "стоят в сторонке" от ситуации
В Киеве посетовали, что партнеры Украины "стоят в сторонке" от ситуации - РИА Новости, 15.03.2022
В Киеве посетовали, что партнеры Украины "стоят в сторонке" от ситуации
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне спецоперации РФ обвинил партнеров Украины в том, что они "стоят в стороне", "боясь стать... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:22
2022-03-15T11:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
михаил подоляк
нато
сша
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне спецоперации РФ обвинил партнеров Украины в том, что они "стоят в стороне", "боясь стать глобальными лидерами"."Партнеры все еще скромно стоят в сторонке, боясь стать глобальными лидерами", - написал Подоляк в Twitter.Власти Украины неоднократно призывали НАТО закрыть небо над страной. Однако, как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, НАТО понимает "разочарование" Украины из-за конфликта на территории страны и нежелания альянса закрыть небо, но эскалация приведет к жертвам и страданиям населения.Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".
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в мире, украина, михаил подоляк, нато, сша, россия, ситуация в днр и лнр
11:22 15.03.2022
 
В Киеве посетовали, что партнеры Украины "стоят в сторонке" от ситуации

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: партнеры Украины все еще скромно стоят в сторонке

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне спецоперации РФ обвинил партнеров Украины в том, что они "стоят в стороне", "боясь стать глобальными лидерами".
"Партнеры все еще скромно стоят в сторонке, боясь стать глобальными лидерами", - написал Подоляк в Twitter.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 08:00
"Придем к катастрофе". Нужны ли Европе и Китаю антироссийские санкции
Власти Украины неоднократно призывали НАТО закрыть небо над страной. Однако, как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, НАТО понимает "разочарование" Украины из-за конфликта на территории страны и нежелания альянса закрыть небо, но эскалация приведет к жертвам и страданиям населения.
Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".
Участники митинга с флагами США, НАТО и Украины на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
"Ничего не дадим". Чем НАТО может "помочь" Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМихаил ПодолякНАТОСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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