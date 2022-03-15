https://ria.ru/20220315/tribunal-1778236797.html

В Луганске предложили создать международный трибунал по Украине

В Луганске предложили создать международный трибунал по Украине - РИА Новости, 15.03.2022

В Луганске предложили создать международный трибунал по Украине

Новый международный трибунал мог бы объективно расследовать преступления военно-политического руководства и вооруженных формирований Украины, заявила РИА... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:51

2022-03-15T12:51

2022-03-15T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Новый международный трибунал мог бы объективно расследовать преступления военно-политического руководства и вооруженных формирований Украины, заявила РИА Новости первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.Именно поэтому, по ее мнению, выходом могло бы стать создание новой структуры."Мы надеемся, что вот эта ситуация, которая сейчас происходит в мире, сломает все эти неправильные международные традиции <…> двойных, тройных стандартов международного права, и благодаря Российской Федерации, благодаря нашим усилиям будет создано нечто новое — новый международный трибунал, инстанция, которая будет работать на базе, может быть, стран, поддерживающих Россию", — уточнила Сорока.По ее словам, сейчас проводятся совместные усилия правоохранительных органов ЛНР, Российской Федерации "по достижению вот этого объединительного большого акта против вооруженного политического руководства Украины и в целом вооруженных формирований Украины".Накануне первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил создать Народный трибунал Донбасса, по аналогии с Нюрнбергским, чтобы судить неонацистов за тяжкие преступления.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр