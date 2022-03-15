https://ria.ru/20220315/sboy-1778188649.html

Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries

Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries - РИА Новости, 15.03.2022

Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries

Клиенты онлайн-ретейлера Wildberries из разных стран вновь жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает проблемы на... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:29

2022-03-15T08:29

2022-03-15T11:20

технологии

армения

россия

узбекистан

wildberries

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155119/50/1551195014_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_82cf07d65440bc7b45fe9ef9746ff51a.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Клиенты онлайн-ретейлера Wildberries из разных стран вновь жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах.Так, по состоянию на 08:13 мск поступило 2654 жалобы: 45 процентов пользователей испытывали проблемы с работой приложения, 43 процента — с отслеживанием заказа, еще 11 процентов заявили о неполадках на сайте.О проблемах сообщали в основном клиенты из России (Москва, Санкт-Петербург и другие города) и Белоруссии.Накануне пользователи Wildberries также массово жаловались на сбои, но вечером онлайн-ретейлер сообщил, что большинство неполадок уже устранили.Wildberries основан в 2004 году. По итогам 2020-го общий оборот вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Сейчас онлайн-ретейлер работает в семи странах: России, Казахстане, Белоруссии, Израиле, Киргизии, Узбекистане и Армении.

https://ria.ru/20220308/instagram-1777196384.html

армения

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, армения, россия, узбекистан, wildberries, санкции в отношении россии