08:29 15.03.2022 (обновлено: 11:20 15.03.2022)
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries
Пользователи из России и Белоруссии пожаловались на сбой в работе Wildberries
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкРесепшен и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшен и примерочные кабинки Wildberries
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Клиенты онлайн-ретейлера Wildberries из разных стран вновь жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах.
Так, по состоянию на 08:13 мск поступило 2654 жалобы: 45 процентов пользователей испытывали проблемы с работой приложения, 43 процента — с отслеживанием заказа, еще 11 процентов заявили о неполадках на сайте.
О проблемах сообщали в основном клиенты из России (Москва, Санкт-Петербург и другие города) и Белоруссии.
Накануне пользователи Wildberries также массово жаловались на сбои, но вечером онлайн-ретейлер сообщил, что большинство неполадок уже устранили.
Wildberries основан в 2004 году. По итогам 2020-го общий оборот вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Сейчас онлайн-ретейлер работает в семи странах: России, Казахстане, Белоруссии, Израиле, Киргизии, Узбекистане и Армении.
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