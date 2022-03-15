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Россия и Франция прорабатывают логистику для возвращения картин Морозовых - РИА Новости, 15.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220315/morozovy-1778237491.html
Россия и Франция прорабатывают логистику для возвращения картин Морозовых
Россия и Франция прорабатывают логистику для возвращения картин Морозовых - РИА Новости, 15.03.2022
Россия и Франция прорабатывают логистику для возвращения картин Морозовых
Россия и Франция прорабатывают логистические моменты для возвращения коллекции картин Морозовых на родину, заявил посол России в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:24
2022-03-15T13:24
культура
новости культуры
louis vuitton
россия
париж
франция
государственный эрмитаж
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия и Франция прорабатывают логистические моменты для возвращения коллекции картин Морозовых на родину, заявил посол России в Париже Алексей Мешков."Не секрет, что в нынешней ситуации, когда были приняты драконовские меры по тем же полетам между Россией и Францией, отрабатываются логистические моменты, связанные с возвращением выставки на родину. И я уверен, что мы найдем совместно наиболее безопасный с точки зрения поставки коллекции путь", — сказал Мешков на пресс-конференции в Париже.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к ней ее продлили до 3 апреля.Ранее в пятницу французское издание Marianne сообщило, что картины, представленные на экспозиции, останутся во Франции до того момента, пока не будет оптимальных условий для их транспортировки в Россию. Позже эту публикацию прокомментировал Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.
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новости культуры, louis vuitton, россия, париж, франция, государственный эрмитаж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, третьяковская галерея, музеи, выставки
13:24 15.03.2022
 
Россия и Франция прорабатывают логистику для возвращения картин Морозовых

Посол России Алексей Мешков рассказал о проработке логистики возвращения картин Морозовых

© AFP 2022 / Geoffroy Van der HasseltВыставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже
Выставка Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства в фонде Louis Vuitton в Париже - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия и Франция прорабатывают логистические моменты для возвращения коллекции картин Морозовых на родину, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.
"Не секрет, что в нынешней ситуации, когда были приняты драконовские меры по тем же полетам между Россией и Францией, отрабатываются логистические моменты, связанные с возвращением выставки на родину. И я уверен, что мы найдем совместно наиболее безопасный с точки зрения поставки коллекции путь", — сказал Мешков на пресс-конференции в Париже.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к ней ее продлили до 3 апреля.
Ранее в пятницу французское издание Marianne сообщило, что картины, представленные на экспозиции, останутся во Франции до того момента, пока не будет оптимальных условий для их транспортировки в Россию. Позже эту публикацию прокомментировал Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.
Выставка Русский авангард вернулась в Эрмитаж из Амстердама - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 19:21Культура
В Эрмитаж из Амстердама вернулась выставка произведений авангардистов
 
КультураНовости культурыLouis VuittonРоссияПарижФранцияГосударственный ЭрмитажГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаТретьяковская галереяМузеиВыставки
 
 
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