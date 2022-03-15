https://ria.ru/20220315/morozovy-1778237491.html

Россия и Франция прорабатывают логистику для возвращения картин Морозовых

Россия и Франция прорабатывают логистику для возвращения картин Морозовых - РИА Новости, 15.03.2022

Россия и Франция прорабатывают логистику для возвращения картин Морозовых

Россия и Франция прорабатывают логистические моменты для возвращения коллекции картин Морозовых на родину, заявил посол России в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:24

2022-03-15T13:24

2022-03-15T13:24

культура

новости культуры

louis vuitton

россия

париж

франция

государственный эрмитаж

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия и Франция прорабатывают логистические моменты для возвращения коллекции картин Морозовых на родину, заявил посол России в Париже Алексей Мешков."Не секрет, что в нынешней ситуации, когда были приняты драконовские меры по тем же полетам между Россией и Францией, отрабатываются логистические моменты, связанные с возвращением выставки на родину. И я уверен, что мы найдем совместно наиболее безопасный с точки зрения поставки коллекции путь", — сказал Мешков на пресс-конференции в Париже.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к ней ее продлили до 3 апреля.Ранее в пятницу французское издание Marianne сообщило, что картины, представленные на экспозиции, останутся во Франции до того момента, пока не будет оптимальных условий для их транспортировки в Россию. Позже эту публикацию прокомментировал Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.

https://ria.ru/20220314/ermitazh-1778141603.html

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париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, louis vuitton, россия, париж, франция, государственный эрмитаж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, третьяковская галерея, музеи, выставки