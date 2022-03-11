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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220311/muzei-1777721245.html
Стало известно, когда вернут из Франции коллекцию Морозовых
Стало известно, когда вернут из Франции коллекцию Морозовых - РИА Новости, 11.03.2022
Стало известно, когда вернут из Франции коллекцию Морозовых
Картины, представленные на выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Париже, останутся во Франции до того момента, пока не будет... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:07
2022-03-11T18:21
культура
новости культуры
михаил швыдкой
франция
третьяковская галерея
париж
louis vuitton
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Картины, представленные на выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Париже, останутся во Франции до того момента, пока не будет оптимальных условий для их транспортировки в Россию, пишет французское издание Marianne.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября. Планировалось, что она проработает до 22 февраля, но из-за большого интереса ее продлили до 3 апреля."Франция обязана вернуть эти картины. Они неприкосновенные, пока остаются в стране, но Франция также должна вернуть их в идеальном состоянии сохранности", — сказал адвокат, специализирующийся на рынке искусства Оливье Фурноль."Если предположить, что Fondation Vuitton найдет способ транспортировки, ему все равно придется найти страховые компании, которые согласятся покрыть этот риск", — добавил он.Издание напоминает, что сейчас воздушные пути закрыты. Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал РИА Новости, что экспонаты с парижской выставки вернутся в Россию, главное – обеспечить безопасную логистику.В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 6 марта сообщили РИА Новости, что их хранители и реставраторы готовятся к транспортировке произведений искусства, представленных на этой выставке, неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых гарантирована Францией на правительственном уровне.
https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html
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новости культуры, михаил швыдкой, франция, третьяковская галерея, париж, louis vuitton, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), санкции, эрмитаж (музей), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
18:07 11.03.2022 (обновлено: 18:21 11.03.2022)
 
Стало известно, когда вернут из Франции коллекцию Морозовых

Коллекцию Морозовых вернут из Франции в Россию, когда появятся оптимальные условия

© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже
Выставка Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства в фонде Louis Vuitton в Париже - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Картины, представленные на выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Париже, останутся во Франции до того момента, пока не будет оптимальных условий для их транспортировки в Россию, пишет французское издание Marianne.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября. Планировалось, что она проработает до 22 февраля, но из-за большого интереса ее продлили до 3 апреля.
"Франция обязана вернуть эти картины. Они неприкосновенные, пока остаются в стране, но Франция также должна вернуть их в идеальном состоянии сохранности", — сказал адвокат, специализирующийся на рынке искусства Оливье Фурноль.
"Если предположить, что Fondation Vuitton найдет способ транспортировки, ему все равно придется найти страховые компании, которые согласятся покрыть этот риск", — добавил он.
Издание напоминает, что сейчас воздушные пути закрыты.

"Возвращение картин должно идти через Польшу, страны Балтии или Белоруссию, непосредственно вовлеченную в конфликт (на Украине, — Прим. ред.). Морской путь — вариант, но он еще не рассматривался, поскольку государственные органы, похоже, приспосабливаются к ситуации", — пишет Marianne.

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В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 6 марта сообщили РИА Новости, что их хранители и реставраторы готовятся к транспортировке произведений искусства, представленных на этой выставке, неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых гарантирована Францией на правительственном уровне.
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