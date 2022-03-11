https://ria.ru/20220311/muzei-1777721245.html

Стало известно, когда вернут из Франции коллекцию Морозовых

Стало известно, когда вернут из Франции коллекцию Морозовых - РИА Новости, 11.03.2022

Стало известно, когда вернут из Франции коллекцию Морозовых

Картины, представленные на выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Париже, останутся во Франции до того момента, пока не будет... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:07

2022-03-11T18:07

2022-03-11T18:21

культура

новости культуры

михаил швыдкой

франция

третьяковская галерея

париж

louis vuitton

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Картины, представленные на выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Париже, останутся во Франции до того момента, пока не будет оптимальных условий для их транспортировки в Россию, пишет французское издание Marianne.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября. Планировалось, что она проработает до 22 февраля, но из-за большого интереса ее продлили до 3 апреля."Франция обязана вернуть эти картины. Они неприкосновенные, пока остаются в стране, но Франция также должна вернуть их в идеальном состоянии сохранности", — сказал адвокат, специализирующийся на рынке искусства Оливье Фурноль."Если предположить, что Fondation Vuitton найдет способ транспортировки, ему все равно придется найти страховые компании, которые согласятся покрыть этот риск", — добавил он.Издание напоминает, что сейчас воздушные пути закрыты. Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал РИА Новости, что экспонаты с парижской выставки вернутся в Россию, главное – обеспечить безопасную логистику.В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 6 марта сообщили РИА Новости, что их хранители и реставраторы готовятся к транспортировке произведений искусства, представленных на этой выставке, неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых гарантирована Францией на правительственном уровне.

https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html

https://ria.ru/20220311/ermitazh-1777608644.html

франция

париж

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил швыдкой, франция, третьяковская галерея, париж, louis vuitton, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), санкции, эрмитаж (музей), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина