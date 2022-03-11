Пушкинский музей рассказал о возвращении коллекции Морозовых из Парижа
Пушкинский музей ждет благоприятных условий для возвращения коллекции Морозовых из Франции
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина прокомментировал публикацию французского СМИ о перспективах возвращения коллекции Морозовых с выставки в Париже. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Ничего нового. Ждем благоприятных условий для транспортировки", — сказал РИА Новости собеседник агентства.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса ее продлили до 3 апреля.
В пятницу французское издание Marianne сообщило, что картины, представленные на выставке, останутся во Франции до того момента, пока не будет оптимальных условий для их транспортировки в Россию.
Ранее директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак отмечала, что "неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых, находящейся в Париже на выставке в Fondation Louis Vuitton, гарантирована на правительственном уровне указом об освобождении экспонатов от ареста". По ее словам, указ был подписан министром культуры Франции, и его действие продлено до 15 мая 2022 года. Кроме того, добавила Лошак, руководство и сотрудники Пушкинского музея находятся в контакте с коллегами из Fondation Louis Vuitton, а хранители и реставраторы ГМИИ уже готовятся к отъезду в Париж для того, чтобы приступить к подготовке произведений к транспортировке.