https://ria.ru/20220311/morozovy-1777741365.html

Пушкинский музей рассказал о возвращении коллекции Морозовых из Парижа

Пушкинский музей рассказал о возвращении коллекции Морозовых из Парижа - РИА Новости, 11.03.2022

Пушкинский музей рассказал о возвращении коллекции Морозовых из Парижа

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина прокомментировал публикацию французского СМИ о перспективах возвращения коллекции Морозовых с... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:56

2022-03-11T18:56

2022-03-11T18:56

культура

новости культуры

марина лошак

louis vuitton

государственный эрмитаж

россия

париж

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина прокомментировал публикацию французского СМИ о перспективах возвращения коллекции Морозовых с выставки в Париже. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса ее продлили до 3 апреля.В пятницу французское издание Marianne сообщило, что картины, представленные на выставке, останутся во Франции до того момента, пока не будет оптимальных условий для их транспортировки в Россию.Ранее директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак отмечала, что "неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых, находящейся в Париже на выставке в Fondation Louis Vuitton, гарантирована на правительственном уровне указом об освобождении экспонатов от ареста". По ее словам, указ был подписан министром культуры Франции, и его действие продлено до 15 мая 2022 года. Кроме того, добавила Лошак, руководство и сотрудники Пушкинского музея находятся в контакте с коллегами из Fondation Louis Vuitton, а хранители и реставраторы ГМИИ уже готовятся к отъезду в Париж для того, чтобы приступить к подготовке произведений к транспортировке.

https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, марина лошак, louis vuitton, государственный эрмитаж, россия, париж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, третьяковская галерея, франция