https://ria.ru/20220315/aviakompanii-1778254573.html

Эксперты рассказали, в какие страны летают российские авиакомпании

Эксперты рассказали, в какие страны летают российские авиакомпании - РИА Новости, 15.03.2022

Эксперты рассказали, в какие страны летают российские авиакомпании

Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных линиях в марте 2022 года сократился как минимум в четыре раза по отношению к марту 2021, в 16 раз по... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:57

2022-03-15T18:57

2022-03-15T18:57

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных линиях в марте 2022 года сократился как минимум в четыре раза по отношению к марту 2021, в 16 раз по отношению к марту 2019 года, сохранились только отдельные рейсы, выполняемые на самолетах, наименее затронутых санкционной политикой зарубежных государств, сообщает АТОР.Преимущественно это стокресельные SSJ-100, которые на международных линиях эксплуатируют три перевозчика: авиакомпании "Азимут", Red Wings и "ИрАэро". Но есть и рейсы на переведенных в российский реестр иностранных самолетах.Так, 15 и 22 марта "Азимут" совершит рейсы из Минеральных Вод в Тель-Авив, 15, 20 и 22 числа из Минеральных Вод можно будет полететь в Дубай.Также авиакомпания выполняет с 11 марта дополнительные рейсы из московского аэропорта Внуково в Ереван, Бишкек и Ош. Кроме того, у перевозчика есть рейсы в Самарканд, Карши, Термез.Из Москвы, Екатеринбурга, Махачкалы, Самары и Сочи в Армению, крупнейшие города Узбекистана и Казахстана, а также в Стамбул продолжает летать авиакомпания Red Wings. "ИрАэро" из Москвы, Иркутска, Красноярска и Санкт-Петербурга продолжает выполнять рейсы в Фергану (Узбекистан).Согласно табло аэропорта Внуково, авиакомпания UTair выполняет рейсы в Нахичевань, Баку, Ереван и Душанбе. Заявлены и в Стамбул, однако есть основания полагать, что речь не о собственных рейсах перевозчика, а о совместных с Turkish Airlines.14 марта UtAir заявила, что перевела в отечественный реестр 50 самолетов, их достаточно для бесперебойного обслуживания пассажиров и заказчиков.16 марта, судя по табло, AZUR air планирует выполнение рейсов в Дубай, Стамбул и Карши (Узбекистан). По сообщению авиакомпании, полеты в Стамбул будут выполняться на иностранных лайнерах, уже переведенных в российский реестр. Программа стартовала 13 марта и запланирована до конца зимнего расписания. В Стамбул и Ереван продолжит выполнять рейсы и авиакомпания Nordwind.Авиакомпания "Уральские авиалинии", которая объявила о приостановке полетов даже в Казахстан и Узбекистан, пока возит в Киргизию и Таджикистан. На сайте аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в расписании есть вылеты в Куляб, Худжанд, Душанбе.Сегодня стало известно, что "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Армению и Азербайджан.Кроме того, для россиян сейчас доступны прямые рейсы зарубежных авиакомпаний, которые продолжают выполнять полеты в Россию.Таким образом, с учетом ограниченности провозных мощностей, при стабилизации ситуации на текущем уровне, перевозчики смогут обслуживать на международных линиях порядка 210-240 тысяч пассажиров в месяц.В марте 2021 года услугами российских авиакомпаний воспользовались 919 тысяч путешественников, в докризисном 2019 году – 3,6 миллиона. В пиковые летние периоды отечественные авиаперевозчики на международных линиях обслуживали порядка 6,3 миллионов туристов в месяц.Эксперты напоминают, что на данный момент ситуация нестабильная и изменяется каждый день. Даже заявленные на табло рейсы могут быть отменены, но вместо них появляются новые.

https://ria.ru/20220309/aviakompaniya-1777352148.html

https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html

https://ria.ru/20220314/utair-1778094746.html

https://ria.ru/20220315/avia-1778229280.html

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Лана Баева

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