https://ria.ru/20220315/avia-1778229280.html
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Баку
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Баку - РИА Новости, 15.03.2022
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Баку
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 21 марта возобновляет рейсы в Азербайджан и будет летать из Москвы в Баку на отечественных самолетах SSJ100,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:24
2022-03-15T12:24
2022-03-15T13:02
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санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
аэрофлот
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 21 марта возобновляет рейсы в Азербайджан и будет летать из Москвы в Баку на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик."Аэрофлот" с 8 марта приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск. В понедельник перевозчик сообщил, что возобновляет полеты в Бишкек и Ош (Киргизия)."Аэрофлот" открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Баку. Полёты в столицу Азербайджана будут выполняться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100 с 21 марта 2022 года", - говорится в сообщении.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, новости - туризм, аэрофлот
12:24 15.03.2022 (обновлено: 13:02 15.03.2022)
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Баку
"Аэрофлот" с 21 марта возобновляет рейсы в Азербайджан
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 21 марта возобновляет рейсы в Азербайджан и будет летать из Москвы в Баку на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот
" с 8 марта приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск
. В понедельник перевозчик сообщил, что возобновляет полеты в Бишкек
и Ош
(Киргизия
).
"Аэрофлот" открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Баку
. Полёты в столицу Азербайджана
будут выполняться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100 с 21 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.