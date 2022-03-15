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"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению - РИА Новости, 15.03.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению
"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению - РИА Новости, 15.03.2022
"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта возобновит полеты в Армению на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:36
2022-03-15T12:36
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта возобновит полеты в Армению на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик."Аэрофлот" открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван. Рейсы "Аэрофлота" в Армению возобновятся с 22 марта 2022 года и будут осуществляться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100", - говорится в сообщении."Аэрофлот" с 8 марта приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск. С понедельника перевозчик возобновил полеты в Бишкек и Ош (Киргизия), а с 21 марта возобновляет рейсы в Баку (Азербайджан).
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ош, армения, минск, аэрофлот, в мире, туризм, туристы, новости - туризм
12:36 15.03.2022
 
"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению

"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению на отечественных самолетах SSJ100 с 22 марта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид из окна российского самолета во время полета
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта возобновит полеты в Армению на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван. Рейсы "Аэрофлота" в Армению возобновятся с 22 марта 2022 года и будут осуществляться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" с 8 марта приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск. С понедельника перевозчик возобновил полеты в Бишкек и Ош (Киргизия), а с 21 марта возобновляет рейсы в Баку (Азербайджан).
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