https://ria.ru/20220315/aeroflot-1778232542.html
"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению
"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению - РИА Новости, 15.03.2022
"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта возобновит полеты в Армению на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:36
2022-03-15T12:36
2022-03-15T12:36
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта возобновит полеты в Армению на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик."Аэрофлот" открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван. Рейсы "Аэрофлота" в Армению возобновятся с 22 марта 2022 года и будут осуществляться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100", - говорится в сообщении."Аэрофлот" с 8 марта приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск. С понедельника перевозчик возобновил полеты в Бишкек и Ош (Киргизия), а с 21 марта возобновляет рейсы в Баку (Азербайджан).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ош, армения, минск, аэрофлот, в мире, туризм, туристы, новости - туризм
"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению
"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению на отечественных самолетах SSJ100 с 22 марта