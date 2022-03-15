https://ria.ru/20220315/aeroflot-1778232542.html

"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению

"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению - РИА Новости, 15.03.2022

"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта возобновит полеты в Армению на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:36

2022-03-15T12:36

2022-03-15T12:36

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта возобновит полеты в Армению на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик."Аэрофлот" открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван. Рейсы "Аэрофлота" в Армению возобновятся с 22 марта 2022 года и будут осуществляться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100", - говорится в сообщении."Аэрофлот" с 8 марта приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск. С понедельника перевозчик возобновил полеты в Бишкек и Ош (Киргизия), а с 21 марта возобновляет рейсы в Баку (Азербайджан).

https://ria.ru/20220314/aeroflot-1777986390.html

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Ольга Маркова

ош, армения, минск, аэрофлот, в мире, туризм, туристы, новости - туризм