https://ria.ru/20220314/youtube-1778171677.html
Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону
Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону - РИА Новости, 14.03.2022
Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону
YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:17
2022-03-14T23:17
2022-03-14T23:17
технологии
антон горелкин
донбасс
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Роскомнадзор в понедельник потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд"."YouTube должен следовать закону, либо будет заблокирован", - заявил Клишас.Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что список нарушений YouTube уже очень внушительный. Так, по его словам, не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ.
https://ria.ru/20220313/gosteleradiofond-1777969218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, антон горелкин, донбасс, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф
Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону
Сенатор Клишас: YouTube будет заблокирован, если не будет следовать закону