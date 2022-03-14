https://ria.ru/20220314/youtube-1778171677.html

Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону

Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону - РИА Новости, 14.03.2022

Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону

YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T23:17

2022-03-14T23:17

2022-03-14T23:17

технологии

антон горелкин

донбасс

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Роскомнадзор в понедельник потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд"."YouTube должен следовать закону, либо будет заблокирован", - заявил Клишас.Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что список нарушений YouTube уже очень внушительный. Так, по его словам, не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ.

https://ria.ru/20220313/gosteleradiofond-1777969218.html

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, антон горелкин, донбасс, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф