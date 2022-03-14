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Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону - РИА Новости, 14.03.2022
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Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону
Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону - РИА Новости, 14.03.2022
Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону
YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:17
2022-03-14T23:17
технологии
антон горелкин
донбасс
госдума рф
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совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Роскомнадзор в понедельник потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд"."YouTube должен следовать закону, либо будет заблокирован", - заявил Клишас.Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что список нарушений YouTube уже очень внушительный. Так, по его словам, не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ.
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технологии, антон горелкин, донбасс, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф
23:17 14.03.2022
 
Клишас рассказал, что ждет YouTube, если он не будет следовать закону

Сенатор Клишас: YouTube будет заблокирован, если не будет следовать закону

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Роскомнадзор в понедельник потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд".
"YouTube должен следовать закону, либо будет заблокирован", - заявил Клишас.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что список нарушений YouTube уже очень внушительный. Так, по его словам, не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ.
Приложение Youtube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 22:55
YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда
 
ТехнологииАнтон ГорелкинДонбассГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФ
 
 
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