https://ria.ru/20220314/sakhar-1778077466.html

В Мурманской области сахар исчез с полок магазинов

В Мурманской области сахар исчез с полок магазинов - РИА Новости, 14.03.2022

В Мурманской области сахар исчез с полок магазинов

Повышенный спрос на ряд продовольственных товаров, в первую очередь, сахарный песок, является причиной того, что он исчезает с полок магазинов, хотя проблем с... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:48

2022-03-14T14:48

2022-03-14T17:32

мурманская область

россия

продукты

сахар

уфас

архангельск

апатит

андрей чибис

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МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Повышенный спрос на ряд продовольственных товаров, в первую очередь, сахарный песок, является причиной того, что он исчезает с полок магазинов, хотя проблем с поставками не ожидается, сообщили в региональном министерстве развития Арктики и экономики региона.Куда делся сахар?Жители Мурманской области пожаловались губернатору региона Андрею Чибису в социальных сетях и мессенджерах на то, что в магазинах исчез сахарный песок, а там, где он еще есть, товар продается по завышенным ценам. В соцсетях появилось много фотографий с пустыми полками над ценниками с сахарным песком, а на сайтах бесплатных объявлений можно было найти сахарный песок, который в магазинах продавался по 50-60 рублей, по цене 300 рублей за килограмм."Куда делся сахар в городе? Люди, вы ополоумели, сами создаёте дефицит товара на рынке, что в дальнейшем сподвигнет продавцов поднять цены на своё усмотрение с целью наживы", - возмутился участник группы "Подслушано в Апатитах".Найти сахарный песок в магазинах крупных торговых сетей Мурманска – "Магните", "Пятерочке", "Ленте" и "Перекрестке" - сейчас проблематично и практически невозможно отыскать его по цене меньше 100 рублей за 900 граммов.Перебоев нетВ понедельник на оперативном совещании глава региона поручил проверить ситуацию с сахаром."Запасами товаров мы обеспечены. Ритмичность поставок не нарушается. Сетевые торговые организации корректируют и при необходимости увеличивают их объемы по сравнению с обычным уровнем в 1,5-2 раза. А учитывая то, что практически 90% социально значимых товаров производится в нашей стране, проблем с поставками в принципе не ожидается", – пояснила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.Руководитель УФАС России по Мурманской области Светлана Чеченина сообщила, что по данным Минсельхоза, Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продовольственными товарами, в том числе сахаром. По ее словам, запасы достаточны для удовлетворения внутреннего спроса, а отсутствие сахара на полках связано лишь с ажиотажным спросом.По её словам, создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цены недопустимо. Также недопустимо снижение объемов либо отказ в поставках продукции по действующим договорам – соответствующие письма ФАС России направило всем сахарным заводам."В Мурманской области товары реализуются через федеральные торговые сети, которые приняли на себя добровольное обязательство об ограничении торговой наценки на социально значимые продукты питания на уровне 5%. Факты злоупотребления доминирующим положением в регионе не установлены", – отметила Чеченина.Общая проблемаАналогичная ситуация сложилась и в других российских регионах, например, в Архангельске, где полки магазинов так же опустели. Архангельское УФАС также объясняет это искусственным ажиотажем. "Архангельское УФАС России не рекомендует закупать сахар впрок, потому что продукт имеет определенный срок хранения, и вы рискуете просто выкинуть деньги… Причина отсутствия товара на полках — необоснованная паника, охватившая многих", - говорится в сообщении на странице управления в соцсети "ВКонтакте".На отсутствие сахара на прилавках пожаловались жители Карелии, там тоже начались проверки дистрибьюторов, чтобы не допустить необоснованной задержки отгрузки сахара в розничные магазины. "Проверки коснутся и оптовых баз Санкт-Петербурга, с которых в основном и приходит товар в Карелию. По итогам будут приняты процессуальные решения. В ближайшее время сахар поступит в магазины республики", - пояснили в минэкономразвитии региона.

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https://ria.ru/20220310/gosregulirovanie-1777525122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мурманская область, россия, продукты, сахар, уфас, архангельск, апатит, андрей чибис, общество, экономика