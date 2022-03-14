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ШОС и Интерпол подготовят план сотрудничества по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 14.03.2022
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ШОС и Интерпол подготовят план сотрудничества по борьбе с терроризмом
ШОС и Интерпол подготовят план сотрудничества по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 14.03.2022
ШОС и Интерпол подготовят план сотрудничества по борьбе с терроризмом
Антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Интерпол подготовят план совместной работы по борьбе с терроризмом, сообщает в РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:54
2022-03-14T08:54
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ТАШКЕНТ, 14 мар – РИА Новости. Антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Интерпол подготовят план совместной работы по борьбе с терроризмом, сообщает в понедельник пресс-служба РАТС.По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и директор по контртерроризму Интерпола Грегори Хайндс обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между двумя структурами."Достигнута договоренность выработать и согласовать в установленном порядке план сотрудничества в рамках вышеупомянутого меморандума", - говорится в сообщении РАТС для СМИ.Стороны также обсудили возможности обмена опытом по вопросам совершенствования методики розыска, выявления маршрутов иностранных боевиков-террористов, потенциальных угроз безопасности в регионе, добавили в пресс-службе.В ноябре 2014 года РАТС ШОС и Интерпол подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение сотрудничества двух организаций в вопросах борьбы с терроризмом.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.
https://ria.ru/20220310/interpol-1777570926.html
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россия, армения, азербайджан, интерпол, шос, в мире
08:54 14.03.2022
 
ШОС и Интерпол подготовят план сотрудничества по борьбе с терроризмом

ШОС и Интерпол договорились подготовить план сотрудничества по борьбе с терроризмом

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 14 мар – РИА Новости. Антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Интерпол подготовят план совместной работы по борьбе с терроризмом, сообщает в понедельник пресс-служба РАТС.
По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и директор по контртерроризму Интерпола Грегори Хайндс обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между двумя структурами.
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"Достигнута договоренность выработать и согласовать в установленном порядке план сотрудничества в рамках вышеупомянутого меморандума", - говорится в сообщении РАТС для СМИ.
Стороны также обсудили возможности обмена опытом по вопросам совершенствования методики розыска, выявления маршрутов иностранных боевиков-террористов, потенциальных угроз безопасности в регионе, добавили в пресс-службе.
В ноябре 2014 года РАТС ШОС и Интерпол подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение сотрудничества двух организаций в вопросах борьбы с терроризмом.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.
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