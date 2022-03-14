https://ria.ru/20220314/bezopasnost-1777989460.html

ШОС и Интерпол подготовят план сотрудничества по борьбе с терроризмом

ШОС и Интерпол подготовят план сотрудничества по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 14.03.2022

ШОС и Интерпол подготовят план сотрудничества по борьбе с терроризмом

Антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Интерпол подготовят план совместной работы по борьбе с терроризмом, сообщает в РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:54

2022-03-14T08:54

2022-03-14T08:54

россия

армения

азербайджан

интерпол

шос

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153315/84/1533158486_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_7ffe02fb392838e0390c0e0e3b70d21b.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мар – РИА Новости. Антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Интерпол подготовят план совместной работы по борьбе с терроризмом, сообщает в понедельник пресс-служба РАТС.По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и директор по контртерроризму Интерпола Грегори Хайндс обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между двумя структурами."Достигнута договоренность выработать и согласовать в установленном порядке план сотрудничества в рамках вышеупомянутого меморандума", - говорится в сообщении РАТС для СМИ.Стороны также обсудили возможности обмена опытом по вопросам совершенствования методики розыска, выявления маршрутов иностранных боевиков-террористов, потенциальных угроз безопасности в регионе, добавили в пресс-службе.В ноябре 2014 года РАТС ШОС и Интерпол подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение сотрудничества двух организаций в вопросах борьбы с терроризмом.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.

https://ria.ru/20220310/interpol-1777570926.html

https://ria.ru/20220312/shos-1777827131.html

россия

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армения, азербайджан, интерпол, шос, в мире