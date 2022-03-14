https://ria.ru/20220314/aviasoobschenie-1777977249.html

Россия возобновила прерванное из-за пандемии авиасообщение с Китаем

Россия возобновила прерванное из-за пандемии авиасообщение с Китаем - РИА Новости, 14.03.2022

Россия возобновила прерванное из-за пандемии авиасообщение с Китаем

Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта. Об этом сообщал 25 февраля оперативный штаб по борьбе РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T02:08

2022-03-14T02:08

2022-03-14T02:08

армения

россия

азербайджан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

китай

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта. Об этом сообщал 25 февраля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. При этом большинство отечественных авиакомпаний ограничили полеты за рубеж из-за рисков арестов воздушных судов. Будут ли какие-либо российские или зарубежные авиакомпании выполнять эти рейсы, пока неизвестно.Как сообщал оперштаб, с понедельника разрешаются полеты по следующим маршрутам: Индонезия по маршруту Москва - Денпасар с частотой три рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.Кроме того, Россия с 14 марта увеличивает разрешенное число полетов с 16 государствами. Речь идет об увеличении числа авиарейсов с такими странами, как Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.Вместе с тем Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

https://ria.ru/20220310/avia-1777401970.html

армения

россия

азербайджан

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

армения, россия, азербайджан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, китай