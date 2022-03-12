https://ria.ru/20220312/zemmur-1777845272.html

В кандидата в президенты Франции Земмура кинули яйцо на юге страны

В кандидата в президенты Франции Земмура кинули яйцо на юге страны - РИА Новости, 12.03.2022

В кандидата в президенты Франции Земмура кинули яйцо на юге страны

Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур получил яйцом по голове во время своей поездки в город Муассак во французском регионе Окситания,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T16:46

2022-03-12T16:46

2022-03-12T18:31

в мире

эрик земмур

франция

марин ле пен

анн идальго

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ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур получил яйцом по голове во время своей поездки в город Муассак во французском регионе Окситания, передаёт телеканал BFMTV.Земмур в субботу утром прибыл в Муассак до запланированной в городе Ажен встречи с избирателями. Когда политик выходил из машины, в него кинули яйцо.По данным телеканала, кинувший в Земмура яйцо является отцом ребёнка-инвалида. Вероятно, его возмутили заявления кандидата об "одержимости инклюзивностью" детей с ограниченными возможностями во Франции.В понедельник конституционный совет Франции объявил окончательный список кандидатов на президентских выборах, в него вошли 12 политиков. В их числе Макрон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.

https://ria.ru/20220304/kandidaty-1775261582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, эрик земмур, франция, марин ле пен, анн идальго