16:46 12.03.2022 (обновлено: 18:31 12.03.2022)
В кандидата в президенты Франции Земмура кинули яйцо на юге страны
В кандидата в президенты Франции Эрика Земмура кинули яйцо во время поездки в Муассак
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур
ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур получил яйцом по голове во время своей поездки в город Муассак во французском регионе Окситания, передаёт телеканал BFMTV.
Земмур в субботу утром прибыл в Муассак до запланированной в городе Ажен встречи с избирателями. Когда политик выходил из машины, в него кинули яйцо.
По данным телеканала, кинувший в Земмура яйцо является отцом ребёнка-инвалида. Вероятно, его возмутили заявления кандидата об "одержимости инклюзивностью" детей с ограниченными возможностями во Франции.
В понедельник конституционный совет Франции объявил окончательный список кандидатов на президентских выборах, в него вошли 12 политиков. В их числе Макрон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.
4 марта, 10:23ИнфографикаКто претендует на пост президента Франции