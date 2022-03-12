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В кандидата в президенты Франции Земмура кинули яйцо на юге страны
В кандидата в президенты Франции Земмура кинули яйцо на юге страны - РИА Новости, 12.03.2022
В кандидата в президенты Франции Земмура кинули яйцо на юге страны
Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур получил яйцом по голове во время своей поездки в город Муассак во французском регионе Окситания,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:46
2022-03-12T18:31
в мире
эрик земмур
франция
марин ле пен
анн идальго
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ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур получил яйцом по голове во время своей поездки в город Муассак во французском регионе Окситания, передаёт телеканал BFMTV.Земмур в субботу утром прибыл в Муассак до запланированной в городе Ажен встречи с избирателями. Когда политик выходил из машины, в него кинули яйцо.По данным телеканала, кинувший в Земмура яйцо является отцом ребёнка-инвалида. Вероятно, его возмутили заявления кандидата об "одержимости инклюзивностью" детей с ограниченными возможностями во Франции.В понедельник конституционный совет Франции объявил окончательный список кандидатов на президентских выборах, в него вошли 12 политиков. В их числе Макрон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.
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в мире, эрик земмур, франция, марин ле пен, анн идальго
16:46 12.03.2022 (обновлено: 18:31 12.03.2022)
 
В кандидата в президенты Франции Земмура кинули яйцо на юге страны

В кандидата в президенты Франции Эрика Земмура кинули яйцо во время поездки в Муассак

© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур получил яйцом по голове во время своей поездки в город Муассак во французском регионе Окситания, передаёт телеканал BFMTV.
Земмур в субботу утром прибыл в Муассак до запланированной в городе Ажен встречи с избирателями. Когда политик выходил из машины, в него кинули яйцо.
По данным телеканала, кинувший в Земмура яйцо является отцом ребёнка-инвалида. Вероятно, его возмутили заявления кандидата об "одержимости инклюзивностью" детей с ограниченными возможностями во Франции.
В понедельник конституционный совет Франции объявил окончательный список кандидатов на президентских выборах, в него вошли 12 политиков. В их числе Макрон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.
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В миреЭрик ЗеммурФранцияМарин Ле ПенАнн Идальго
 
 
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