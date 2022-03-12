https://ria.ru/20220312/vrachi-1777859327.html

Ливанские врачи готовы отправиться на Украину на помощь российским коллегам

Ливанские врачи готовы отправиться на Украину на помощь российским коллегам - РИА Новости, 12.03.2022

Ливанские врачи готовы отправиться на Украину на помощь российским коллегам

Группа ливанских врачей из числа выпускников российских вузов готовы отправиться на Украину на помощь российским коллегам в оказании помощи раненым, рассказал... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T18:47

2022-03-12T18:47

2022-03-12T19:10

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БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа ливанских врачей из числа выпускников российских вузов готовы отправиться на Украину на помощь российским коллегам в оказании помощи раненым, рассказал РИА Новости ливанский хирург-травматолог Наиф Шукейр."Я готов ехать в любое место, где нужна помощь и мне сообщили еще около восьми коллег. Они учились там (в России) и готовы ехать тоже в любое время. Мы все за Россию и хотим показать это всему миру. Это наша вторая родина", - сказал Шукейр.По словам собеседника агентства, все, кто выразил готовность поехать, имеют опыт работы в полевых условиях и являются квалифицированными специалистами.Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что в официальные представительства РФ в Ливане стали поступать звонки. Граждане выражали готовность принять участие в спецоперации на Украине против нацистских батальонов и интересовались, что необходимо для этого сделать.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Также Путин отметил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика