https://ria.ru/20220312/traty-1777792267.html

Аналитики изучили траты россиян на Масленицу

Аналитики изучили траты россиян на Масленицу - РИА Новости, 12.03.2022

Аналитики изучили траты россиян на Масленицу

Доставка готовой еды из кафе и ресторанов во время Масленицы пользовалась у россиян меньшим спросом, чем обычно: традиционное праздничное блюдо, блины,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:41

2022-03-12T08:41

2022-03-12T08:41

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экономика

россия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Доставка готовой еды из кафе и ресторанов во время Масленицы пользовалась у россиян меньшим спросом, чем обычно: традиционное праздничное блюдо, блины, предпочитали готовить дома, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики изучили траты россиян за Масленицу — с 28 февраля по 6 марта — и за предшествовавшую ей неделю — с 21 по 27 февраля.Так, по данным исследования, существенно выросли онлайн-продажи в супермаркетах: онлайн-оборот увеличился на 46%, количество транзакций стало больше на 18%, а средний чек вырос на 21% — с 2 993 рублей до 3 621 рубля."А вот доставка готовой еды из кафе и ресторанов во время Масленицы вопреки ожиданиям стала менее популярной. Если обычно во время праздников эта категория значительно вырастает по обороту в онлайне, то в период с 28 февраля по 6 марта по сравнению с периодом с 21 по 27 февраля этот показатель стал ниже на 25%, количество транзакций также снизилось на 25%, а средний чек не изменился и составил 1 350 рублей", - привели данные аналитики.Во время Масленичной недели россияне стали чаще делать покупки в магазинах посуды и бытовой техники. Транзакции в этой категории выросли на 25%, оборот — на 3%, при этом размер среднего чека уменьшился на 17% - с 27 410 рублей до 22 655 рублей. Такое сокращение говорит о том, что покупатели в период с 28 февраля по 6 марта чаще приобретали менее дорогие товары: сковороды, гаджеты для кухни — например, электроблинницы — и другие кухонные принадлежности.При этом средний чек в этой категории остался достаточно высоким: в этот период россияне также активно покупали и крупную бытовую технику, что может быть связано с желанием приобрести необходимую технику как можно скорее из-за опасений относительно роста цен и перебоев с поставками, заключили авторы исследования.

https://ria.ru/20220305/podarki-1776634365.html

https://ria.ru/20220311/gosregulirovanie-1777758796.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, экономика, россия