https://ria.ru/20220312/sotsseti-1777803259.html

Члены СПЧ назвали соцсети новой формой оружия

Члены СПЧ назвали соцсети новой формой оружия - РИА Новости, 12.03.2022

Члены СПЧ назвали соцсети новой формой оружия

Против России ведется масштабная информационная война, а социальные сети используются как оружие против России, заявили члены Совета по правам человека при... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:34

2022-03-12T10:34

2022-03-12T10:34

марк цукерберг

александр лукашенко

владимир путин

румыния

словакия

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

обсе

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Против России ведется масштабная информационная война, а социальные сети используются как оружие против России, заявили члены Совета по правам человека при президенте РФ, опрошенные РИА Новости.Ранее Роскомнадзор объявил, что более 80 западных ограничений действует на данный момент в отношении российских СМИ, политиков общественных деятелей и организаций, связанных с цензурой.Информационная война"Мы наблюдаем масштабную информационную войну против России с целью её дискредитации и демонизации. Информация подаётся исключительно негативная, преувеличенная, с большим объёмом фейков", - отметил член Совета Александр Брод.По его словам, призывы Совета Европы и ОБСЕ бороться с "языком вражды" оказались пустой демагогией, так как соцсети начали поощрять насилие."Печально, что социальные сети стали частью этой индустрии лжи и даже поощряют, как Meta, призывы к насилию. Перед нами пример пропаганды так называемого "языка вражды", с которым много лет призывали бороться Совет Европы и ОБСЕ. Все эти увещевания оказались пустой демагогией", - сообщил член Совета.Также, по мнению Брода, призывы к насилию в отношении российских военных и президента - это нарушение норм права и морали, и они уже приводят к последствиям, например, к массовой дискриминации россиян за рубежом."Призывы к насилию не могут не считаться нарушением норм права и морали. И этот "язык вражды" уже дал свои ядовитые всходы в виде уродливой русофобии, которая приводит к массовой дискриминации соотечественников за рубежом", - добавил Брод.Оружие под прикрытием соцсетейЧлен Совета Кирилл Кабанов отмечает, что как только соцсеть Марка Цукерберга "начала охватывать не только внутреннюю часть США, но и стала выходить за рубеж, естественно, она привлекла внимание АНБ и Госдепа", и не использовать такой ресурс с их стороны "было бы глупостью"."Как только охват стал осуществляться сотнями миллионов — понятно, что степень влияния стала высокой, соответственно, и задачи стали соответствующими. Дальше мы видим, как влияют сети на "Оранжевую революцию", начнем с этого, они фактически несут функции организаторов подготовки к этой истории", - рассказал Кабанов.По мнению Кабанова, соцсети начали продвигать свою "идеологию" и "затронули интересы всех групп", в том числе детей, и "начали на них влиять"."То, что происходит сегодня, - как раз пример того, что это оружие они показали. Как только пошли призывы к насилию - а извините, мы что, не помним, как людей булили, если их мнение не соответствовало заданной задаче?.. Есть задача сделать человека зависимым.... Ты людей не знаешь, никогда не видел, но ты начинаешь зависеть от их мнения. Ты можешь вступить в конфликт с близкими людьми из-за этого. И это как раз и есть пример воздействия, почему проявляется ненависть к русским, потому что об этом сказали и написали", - сообщил Кабанов.Также он отмечает, что соцсети продвигают легенду о том, что они развивают человеческие отношения, но на самом деле - это оружие, которое до сегодняшнего дня работало под прикрытием."Все стало открыто, все стало понятно, теперь скрывать нечего. Мы же смотрим фильмы американские, где коп, работавший под прикрытием, достает свой значок и говорит, что он коп. Они (соцсети - ред.), как копы, работали под прикрытием социальной сети с легендами о том, что это развивает человеческие отношения и тому подобное, но в реалии ты - оружие. Оружие в информационной войне. Когда война стала глобальной, теперь они говорят, что отказываются от своих принципов и начинают "мочить". Они достигли того степени влияния..., что могут давать команды людям ненавидеть и убивать. То есть для этого они и развивались как оружие. Это новая форма войны, это новая форма оружия", - сказал Кабанов.Китайский вариантКроме того, по словам члена Совета, вопрос негативного влияния соцсетей поднимался еще два года назад и для решения проблемы были предложены "китайский путь" или "приземление компаний" в России."Мы говорили два года назад, докладывали президенту, обсуждали то, как соцсети оказывают негативное влияние. Были конкретные примеры. Было обсуждение: "Давайте его привяжем, приземлим, сделаем представительство всех компаний в России". Были голоса, которые говорили, что надо идти по китайскому пути и делать автономную историю. Рано или поздно было понятно, что пойдем по китайскому пути, но поскольку для огромного количества людей это стало бизнесом, вы представляете, сколько людей реально зарабатывают в этой сфере? Тогда решили, давайте не будем трогать, попытаемся упорядочить, но трогать не будем. Но в результате пришли к китайскому варианту", - сказал Кабанов.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы Meta (экс-Facebook) сообщало, что корпорация не будет модерировать призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. По информации СМИ, временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма направлены модераторам контента.Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры заявил об ограничении доступа к социальной сети. По заявлению регулятора, в ней распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий против россиян, в том числе военнослужащих.

https://ria.ru/20220312/sotsseti-1777801087.html

https://ria.ru/20220312/internet-1777798722.html

https://ria.ru/20220311/sotsseti-1777757942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марк цукерберг, александр лукашенко, владимир путин, румыния, словакия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), обсе, совет европы