https://ria.ru/20220312/ranenie-1777794505.html

В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранило мужчину

В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранило мужчину - РИА Новости, 12.03.2022

В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранило мужчину

Мужчина ранен в Донецкой народной республике в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:09

2022-03-12T09:09

2022-03-12T09:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мужчина ранен в Донецкой народной республике в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) мужчины 1989 г.р. с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777774959.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина