https://ria.ru/20220312/ranenie-1777794505.html
В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранило мужчину
В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранило мужчину - РИА Новости, 12.03.2022
В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранило мужчину
Мужчина ранен в Донецкой народной республике в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:09
2022-03-12T09:09
2022-03-12T09:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мужчина ранен в Донецкой народной республике в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) мужчины 1989 г.р. с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777774959.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранило мужчину
ДНР: при обстрелах территории республики со стороны ВСУ ранило мужчину