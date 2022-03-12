https://ria.ru/20220312/polsha-1777839096.html

Польша зарегистрирует беженцев с Украины, желающих остаться в стране

Польша зарегистрирует беженцев с Украины, желающих остаться в стране - РИА Новости, 12.03.2022

Польша зарегистрирует беженцев с Украины, желающих остаться в стране

Беженцев с Украины, желающих остаться в Польше, начнут регистрировать со среды сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:50

2022-03-12T15:50

2022-03-12T16:06

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:77:3077:1807_1920x0_80_0_0_41512d5240708c79aa6ac707bf2dd825.jpg

ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Беженцев с Украины, желающих остаться в Польше, начнут регистрировать со среды сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер журналистам в субботу.По последним данным, с 24 февраля в Польшу из Украины въехали около 1,6 миллиона человек."Регистрация беженцев из Украины, которые хотят получить в Польше номер PESEL (личный идентификационный номер – ред.), остаться здесь жить, найти работу, смогут это сделать со среды 16 марта", - сказал Шефернакер.При этом власти просят беженцев не приходить в местные администрации именно в среду. "Система готовая, но мы должны её протестировать. Поэтому регистрация начнется со среды. Но мы призываем, чтобы не все беженцы приходили в администрацию в первый день. Мы не можем заблокировать функционирование администраций", - сказал замминистра.Также Шефернакер заявил, что власти страны готовятся принимать следующие волны беженцев из Украины. "Мы готовимся к следующим волнам. Мы готовим места массового проживания - гимнастические залы, спортивные залы", - сказал он.Кроме того, по словам замминистра, польские власти активно занимаются помощью прибывшим из Украины гражданам третьих стран попасть на родину. "Мы все время в сотрудничестве с правительствами различных стран организовываем вывозные рейсы. В этом неделе будут организованы рейсы в Таджикистан и Киргизию", - рассказал он.Он также сообщал, что с 16 марта поляки, которые приняли в свои дома беженцев, смогут подавать заявление на возмещение затраченных средств. Ранее парламент Польши принял закон, что поляки, предоставившие кров украинским беженцам будут получать ежедневно 40 злотых (немногим более 9 долларов) в день на каждого человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777529498.html

https://ria.ru/20220306/fond-1776911029.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, польша