https://ria.ru/20220312/polety-1777787270.html

Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию

Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию - РИА Новости, 12.03.2022

Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в cсубботу... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T06:29

2022-03-12T06:29

2022-03-12T07:46

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НУР-СУЛТАН, 12 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в cсубботу пресс-служба авиаперевозчика.В пятницу казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостановила выполнение полетов в Россию и над ее территорией из-за прекращения страхового покрытия.Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, которая базируется в аэропорту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года. В настоящее время в воздушном парке компании пять современных турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства. Логотип авиакомпании сформирован из 14 кругов, которые представляют 14 регионов Казахстана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, казахстан