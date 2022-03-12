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Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию
Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию - РИА Новости, 12.03.2022
Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в cсубботу... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T06:29
2022-03-12T07:46
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НУР-СУЛТАН, 12 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в cсубботу пресс-служба авиаперевозчика.В пятницу казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостановила выполнение полетов в Россию и над ее территорией из-за прекращения страхового покрытия.Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, которая базируется в аэропорту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года. В настоящее время в воздушном парке компании пять современных турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства. Логотип авиакомпании сформирован из 14 кругов, которые представляют 14 регионов Казахстана.
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в мире, россия, казахстан
06:29 12.03.2022 (обновлено: 07:46 12.03.2022)
 
Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию

Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию из-за прекращения страхового покрытия

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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НУР-СУЛТАН, 12 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в cсубботу пресс-служба авиаперевозчика.
"Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В связи с этим сегодняшний рейс - 12 марта - в Новосибирск отменен", - говорится в сообщении.
В пятницу казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостановила выполнение полетов в Россию и над ее территорией из-за прекращения страхового покрытия.
Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, которая базируется в аэропорту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года. В настоящее время в воздушном парке компании пять современных турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства. Логотип авиакомпании сформирован из 14 кругов, которые представляют 14 регионов Казахстана.
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