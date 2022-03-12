https://ria.ru/20220312/oteli-1777785329.html

Эксперты: уход гостиничных сетей не повлияет на работу отелей в России

Эксперты: уход гостиничных сетей не повлияет на работу отелей в России - РИА Новости, 12.03.2022

Эксперты: уход гостиничных сетей не повлияет на работу отелей в России

Отели ушедших с российского рынка международных брендов продолжат работу в стране, так как 99% из них находятся в российской собственности, рассказали РИА... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T05:21

2022-03-12T05:21

2022-03-12T05:24

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Отели ушедших с российского рынка международных брендов продолжат работу в стране, так как 99% из них находятся в российской собственности, рассказали РИА Новости представители отрасли.В последние дни наблюдается массовый уход зарубежных гостиничных брендов с российского рынка. Приостановили партнерские отношения с российскими компаниями и открытие новых отелей такие гостиничные сети, как Accor (бренды Novotel, Ibis), IHG (бренды LXR Hotels & Resorts, Hilton), Hyatt, Marriott, Sokos. Однако в России продолжают свою деятельность отели Radisson Hotel Group, Four Seasons Hotels, Rixos Hotels.Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов подтвердил, что подавляющее большинство зарубежных отельных брендов в России работает по франшизе. Он также рассказал, что их объем составляет около 3-4% от общего номерного фонда России.Эксперты уточнили, что уход международных брендов скажется на развитии, однако, недостроенные проекты могут быть подхвачены российскими инвесторами. "При поддержке правительства, консолидации российских инвесторов и создании дополнительных условий бизнесменам недостроенные проекты могут быть переданы другим управляющим компаниям и запущены российскими компаниями под российскими брендами", - добавил президент ОСИГ.По мнению Волкова, уход зарубежных брендов может отразиться на крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва, где их существенное количество. "При этом в России развивать такие бренды как Azimut Hotels и Cosmos Hotel Group будет легче. У них хороший шанс себя проявить и подхватить строящиеся объекты", - добавил он.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777495413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, общество