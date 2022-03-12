https://ria.ru/20220312/meta-1777820036.html

МИД передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta

МИД передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta - РИА Новости, 12.03.2022

МИД передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta

МИД РФ передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в адрес компании Meta, заявил в субботу замглавы российского внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:11

2022-03-12T13:11

2022-03-12T13:22

meta (метавселенная)

сша

россия

facebook

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. МИД РФ передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в адрес компании Meta, заявил в субботу замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков."К вопросу Facebook и компании Мета. Хочу сказать, что вчера американскому посольству передана нота о том, что будет заведено дело по 280-й статье в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода абсолютно преступных и неприемлемых - даже по этическим меркам США сообщений", - сказал он в эфире "Первого канала".Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20220312/sotsseti-1777801087.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

meta (метавселенная), сша, россия, facebook, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)