13:11 12.03.2022 (обновлено: 13:22 12.03.2022)
МИД передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta
МИД передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против компании Meta
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. МИД РФ передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в адрес компании Meta, заявил в субботу замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
"К вопросу Facebook и компании Мета. Хочу сказать, что вчера американскому посольству передана нота о том, что будет заведено дело по 280-й статье в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода абсолютно преступных и неприемлемых - даже по этическим меркам США сообщений", - сказал он в эфире "Первого канала".
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Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
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