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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/mariupol-1777829996.html
Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи
Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи - РИА Новости, 12.03.2022
Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи
Мариуполь пока остается самой горячей точкой, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:38
2022-03-12T14:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
александр семенов
россия
широкино
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мариуполь пока остается самой горячей точкой, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Пока Мариуполь остается самой горячей точкой после того, как была освобождена Волноваха. Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара. Отлавливаем, в буквальном смысле слова, разрозненных, деморализованных представителей нацбатов. А что касается Мариуполя, продолжаем освобождать", - сказал он в эфире Первого канала.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/mariupol-1777828267.html
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широкино
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, александр семенов, россия, широкино, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мариуполь
14:38 12.03.2022
 
Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи

Глава ДНР Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в Волновахе
Боец Народной милиции ДНР в Волновахе - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец Народной милиции ДНР в Волновахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мариуполь пока остается самой горячей точкой, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Пока Мариуполь остается самой горячей точкой после того, как была освобождена Волноваха. Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара. Отлавливаем, в буквальном смысле слова, разрозненных, деморализованных представителей нацбатов. А что касается Мариуполя, продолжаем освобождать", - сказал он в эфире Первого канала.
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 14:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы из Мариуполя недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинАлександр СеменовРоссияШирокиноЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМариуполь
 
 
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