https://ria.ru/20220312/mariupol-1777829996.html

Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи

Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи - РИА Новости, 12.03.2022

Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи

Мариуполь пока остается самой горячей точкой, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:38

2022-03-12T14:38

2022-03-12T14:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мариуполь пока остается самой горячей точкой, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Пока Мариуполь остается самой горячей точкой после того, как была освобождена Волноваха. Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара. Отлавливаем, в буквальном смысле слова, разрозненных, деморализованных представителей нацбатов. А что касается Мариуполя, продолжаем освобождать", - сказал он в эфире Первого канала.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/mariupol-1777828267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, александр семенов, россия, широкино, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мариуполь