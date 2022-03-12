Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи
Глава ДНР Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи
Боец Народной милиции ДНР в Волновахе. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мариуполь пока остается самой горячей точкой, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Пока Мариуполь остается самой горячей точкой после того, как была освобождена Волноваха. Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара. Отлавливаем, в буквальном смысле слова, разрозненных, деморализованных представителей нацбатов. А что касается Мариуполя, продолжаем освобождать", - сказал он в эфире Первого канала.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.