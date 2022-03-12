13:55 12.03.2022 (обновлено: 15:28 12.03.2022)
Полиция берет деньги за вывод из Мариуполя, заявил экс-сотрудник СБУ
Экс-подполковник СБУ заявил, что полиция берет две тысячи долларов за вывод из Мариуполя
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя у палаток пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя у палаток пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Украинский полицейский спецназ КОРД берет по две тысячи долларов с человека за вывод беженцев из Мариуполя, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров со ссылкой на пленных силовиков, которых он опрашивает в Донецке.
По его предположению, этим объясняется то, что мирное население никто не информирует о гуманитарных коридорах — силовики не хотят лишаться заработка.
"Три офицера КОРДа (Корпус оперативно-внезапного действия, спецназ украинской полиции. — Прим. ред.), элита элит. Капитан, два старших лейтенанта… За деньги выводили беженцев из Мариуполя. За две тысячи долларов", — рассказал Прозоров.
Мариуполь, население которого на момент провозглашения ДНР превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне 2014 года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.