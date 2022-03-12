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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/mariupol-1777824663.html
Полиция берет деньги за вывод из Мариуполя, заявил экс-сотрудник СБУ
Полиция берет деньги за вывод из Мариуполя, заявил экс-сотрудник СБУ - РИА Новости, 12.03.2022
Полиция берет деньги за вывод из Мариуполя, заявил экс-сотрудник СБУ
Украинский полицейский спецназ КОРД берет по две тысячи долларов с человека за вывод беженцев из Мариуполя, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:55
2022-03-12T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
александр семенов
луганская народная республика
киев
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Украинский полицейский спецназ КОРД берет по две тысячи долларов с человека за вывод беженцев из Мариуполя, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров со ссылкой на пленных силовиков, которых он опрашивает в Донецке.По его предположению, этим объясняется то, что мирное население никто не информирует о гуманитарных коридорах — силовики не хотят лишаться заработка."Три офицера КОРДа (Корпус оперативно-внезапного действия, спецназ украинской полиции. — Прим. ред.), элита элит. Капитан, два старших лейтенанта… За деньги выводили беженцев из Мариуполя. За две тысячи долларов", — рассказал Прозоров.По его данным, такая сумма бралась и с женщин, и с детей. За это полицейские выводили их на территорию, подконтрольную Киеву. "Поэтому понятно, почему мирному населению (Мариуполя) никто не рассказывает о гуманитарных коридорах открытых — ведь тогда сам смысл заработка пропадет", — предположил он.Мариуполь, население которого на момент провозглашения ДНР превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне 2014 года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/mariupol-1777811503.html
https://ria.ru/20220312/evakuatsiya-1777796153.html
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в мире, владимир путин, александр семенов, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы рф
13:55 12.03.2022 (обновлено: 15:28 12.03.2022)
 
Полиция берет деньги за вывод из Мариуполя, заявил экс-сотрудник СБУ

Экс-подполковник СБУ заявил, что полиция берет две тысячи долларов за вывод из Мариуполя

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя у палаток пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя у палаток пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы из Мариуполя у палаток пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Украинский полицейский спецназ КОРД берет по две тысячи долларов с человека за вывод беженцев из Мариуполя, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров со ссылкой на пленных силовиков, которых он опрашивает в Донецке.
По его предположению, этим объясняется то, что мирное население никто не информирует о гуманитарных коридорах — силовики не хотят лишаться заработка.
Беженцы из Мариуполя недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 11:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За минувшие сутки из Мариуполя смогли выйти 188 человек, заявил Басурин
"Три офицера КОРДа (Корпус оперативно-внезапного действия, спецназ украинской полиции. — Прим. ред.), элита элит. Капитан, два старших лейтенанта… За деньги выводили беженцев из Мариуполя. За две тысячи долларов", — рассказал Прозоров.
По его данным, такая сумма бралась и с женщин, и с детей. За это полицейские выводили их на территорию, подконтрольную Киеву. "Поэтому понятно, почему мирному населению (Мариуполя) никто не рассказывает о гуманитарных коридорах открытых — ведь тогда сам смысл заработка пропадет", — предположил он.
Мариуполь, население которого на момент провозглашения ДНР превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне 2014 года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 09:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из Мариуполя эвакуировали 217 человек за сутки
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинАлександр СеменовЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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