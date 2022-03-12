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Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики
Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики - РИА Новости, 12.03.2022
Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики
Административно-территориальное устройство ЛНР будет соответствовать устройству Луганской области на 18 мая 2014 года. Об этом говорится в указе главы... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T19:03
2022-03-12T19:32
в мире
луганская область
леонид пасечник
лнр
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Административно-территориальное устройство ЛНР будет соответствовать устройству Луганской области на 18 мая 2014 года. Об этом говорится в указе главы республики Леонида Пасечника."Установить, что до вступления в силу соответствующего закона Луганской Народной Республики административно-территориальное устройство Луганской Народной Республики соответствует административно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины по состоянию на 18 мая 2014 года", — сказано в документе.Одиннадцатого марта глава ЛНР также подписал указ, по которому улицы в освобожденных населенных пунктах республики будут носить названия, действовавшие до 2015 года. Тогда на Украине целым пакетом законов легализовали процесс "декоммунизации".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Как отмечал президент, Россия признает границы республик в рамках Донецкой и Луганской областей.Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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в мире, луганская область, леонид пасечник, лнр
19:03 12.03.2022 (обновлено: 19:32 12.03.2022)
 
Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики

Пасечник определил административно-территориальное устройство ЛНР по границам 2014 года

© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республикиЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республики
Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Административно-территориальное устройство ЛНР будет соответствовать устройству Луганской области на 18 мая 2014 года. Об этом говорится в указе главы республики Леонида Пасечника.
"Установить, что до вступления в силу соответствующего закона Луганской Народной Республики административно-территориальное устройство Луганской Народной Республики соответствует административно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины по состоянию на 18 мая 2014 года", — сказано в документе.
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Одиннадцатого марта глава ЛНР также подписал указ, по которому улицы в освобожденных населенных пунктах республики будут носить названия, действовавшие до 2015 года. Тогда на Украине целым пакетом законов легализовали процесс "декоммунизации".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Как отмечал президент, Россия признает границы республик в рамках Донецкой и Луганской областей.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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В миреЛуганская областьЛеонид ПасечникЛНР
 
 
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