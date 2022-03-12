https://ria.ru/20220312/lnr-1777860797.html

Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики

Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики - РИА Новости, 12.03.2022

Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики

Административно-территориальное устройство ЛНР будет соответствовать устройству Луганской области на 18 мая 2014 года. Об этом говорится в указе главы... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T19:03

2022-03-12T19:03

2022-03-12T19:32

в мире

луганская область

леонид пасечник

лнр

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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Административно-территориальное устройство ЛНР будет соответствовать устройству Луганской области на 18 мая 2014 года. Об этом говорится в указе главы республики Леонида Пасечника."Установить, что до вступления в силу соответствующего закона Луганской Народной Республики административно-территориальное устройство Луганской Народной Республики соответствует административно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины по состоянию на 18 мая 2014 года", — сказано в документе.Одиннадцатого марта глава ЛНР также подписал указ, по которому улицы в освобожденных населенных пунктах республики будут носить названия, действовавшие до 2015 года. Тогда на Украине целым пакетом законов легализовали процесс "декоммунизации".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Как отмечал президент, Россия признает границы республик в рамках Донецкой и Луганской областей.Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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луганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская область, леонид пасечник, лнр