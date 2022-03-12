https://ria.ru/20220312/livan-1777808111.html

Ливанцы готовы принять участие в спецоперации на Украине, сообщил источник

Ливанцы готовы принять участие в спецоперации на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 12.03.2022

Ливанцы готовы принять участие в спецоперации на Украине, сообщил источник

Граждане Ливана выразили готовность принять участие в специальной операции России против националистических батальонов на Украине, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:18

2022-03-12T11:18

2022-03-12T11:18

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Граждане Ливана выразили готовность принять участие в специальной операции России против националистических батальонов на Украине, рассказал РИА Новости осведомленный источник."В официальные представительства РФ в Ливане стали поступать звонки. Люди выражали готовность принять участие в спецоперации на Украине и интересовались, что необходимо для этого сделать", - рассказал источник.По словам собеседника агентства, речь пока не идет о массовых обращениях, а скорее, о добровольцах, изъявивших желание в индивидуальном порядке.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Также Путин отметил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права.

https://ria.ru/20220312/video-1777807806.html

ливан

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ливан, украина, россия