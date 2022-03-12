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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/livan-1777808111.html
Ливанцы готовы принять участие в спецоперации на Украине, сообщил источник
Ливанцы готовы принять участие в спецоперации на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 12.03.2022
Ливанцы готовы принять участие в спецоперации на Украине, сообщил источник
Граждане Ливана выразили готовность принять участие в специальной операции России против националистических батальонов на Украине, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:18
2022-03-12T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ливан
украина
россия
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БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Граждане Ливана выразили готовность принять участие в специальной операции России против националистических батальонов на Украине, рассказал РИА Новости осведомленный источник."В официальные представительства РФ в Ливане стали поступать звонки. Люди выражали готовность принять участие в спецоперации на Украине и интересовались, что необходимо для этого сделать", - рассказал источник.По словам собеседника агентства, речь пока не идет о массовых обращениях, а скорее, о добровольцах, изъявивших желание в индивидуальном порядке.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Также Путин отметил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права.
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в мире, ливан, украина, россия
11:18 12.03.2022
 
Ливанцы готовы принять участие в спецоперации на Украине, сообщил источник

Ливанцы интересуются возможностью участия в спецоперации на Украине на стороне России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Автомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции
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БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Граждане Ливана выразили готовность принять участие в специальной операции России против националистических батальонов на Украине, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
"В официальные представительства РФ в Ливане стали поступать звонки. Люди выражали готовность принять участие в спецоперации на Украине и интересовались, что необходимо для этого сделать", - рассказал источник.
По словам собеседника агентства, речь пока не идет о массовых обращениях, а скорее, о добровольцах, изъявивших желание в индивидуальном порядке.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Также Путин отметил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права.
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