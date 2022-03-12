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Минцифры заявило, что отключение LINX не повлияет на качество соединения
Минцифры заявило, что отключение LINX не повлияет на качество соединения - РИА Новости, 12.03.2022
Минцифры заявило, что отключение LINX не повлияет на качество соединения
Отключение точки обмена трафика LINX (London Internet Exchange) не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:19
2022-03-12T16:22
россия
в мире
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
интернет
лондон
мегафон
ростелеком
telegram (приложение)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Отключение точки обмена трафика LINX (London Internet Exchange) не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов, сообщили в пресс-службе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Ранее в интернете появилась информация, что в лондонской LINX подтвердили отключение российских операторов "Мегафон" и "Ростелеком" от точки международного обмена трафиком."Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей", — говорится в сообщении ведомства.Как указали в министерстве, трафик перераспределят на другие узлы обмена.Ранее в пресс-службах "Мегафона" и "Ростелекома" также подтвердили, что отключение от LINX не скажется на качестве предоставляемых услуг.
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россия, в мире, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет, лондон, мегафон, ростелеком, telegram (приложение)
15:19 12.03.2022 (обновлено: 16:22 12.03.2022)
 
Минцифры заявило, что отключение LINX не повлияет на качество соединения

Минцифры: отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на качество соединения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДата-центр
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дата-центр
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Отключение точки обмена трафика LINX (London Internet Exchange) не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов, сообщили в пресс-службе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Ранее в интернете появилась информация, что в лондонской LINX подтвердили отключение российских операторов "Мегафон" и "Ростелеком" от точки международного обмена трафиком.
"Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей", — говорится в сообщении ведомства.
Как указали в министерстве, трафик перераспределят на другие узлы обмена.
Ранее в пресс-службах "Мегафона" и "Ростелекома" также подтвердили, что отключение от LINX не скажется на качестве предоставляемых услуг.
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РоссияВ миреМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ИнтернетЛондонМегафонРостелекомTelegram (приложение)
 
 
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