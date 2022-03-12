https://ria.ru/20220312/linx-1777835015.html
Минцифры заявило, что отключение LINX не повлияет на качество соединения
Минцифры заявило, что отключение LINX не повлияет на качество соединения - РИА Новости, 12.03.2022
Минцифры заявило, что отключение LINX не повлияет на качество соединения
Отключение точки обмена трафика LINX (London Internet Exchange) не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:19
2022-03-12T15:19
2022-03-12T16:22
россия
в мире
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
интернет
лондон
мегафон
ростелеком
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152360/28/1523602836_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_77543309c07d6669a4dfbdae1bbf8615.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Отключение точки обмена трафика LINX (London Internet Exchange) не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов, сообщили в пресс-службе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Ранее в интернете появилась информация, что в лондонской LINX подтвердили отключение российских операторов "Мегафон" и "Ростелеком" от точки международного обмена трафиком."Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей", — говорится в сообщении ведомства.Как указали в министерстве, трафик перераспределят на другие узлы обмена.Ранее в пресс-службах "Мегафона" и "Ростелекома" также подтвердили, что отключение от LINX не скажется на качестве предоставляемых услуг.
https://ria.ru/20220311/blokirovka-1777757624.html
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152360/28/1523602836_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b841bcbbdfbb2cfe8d406e5a5ce93543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет, лондон, мегафон, ростелеком, telegram (приложение)
15:19 12.03.2022 (обновлено: 16:22 12.03.2022)
Минцифры заявило, что отключение LINX не повлияет на качество соединения
Минцифры: отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на качество соединения