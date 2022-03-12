https://ria.ru/20220312/linx-1777835015.html

Минцифры заявило, что отключение LINX не повлияет на качество соединения

Минцифры заявило, что отключение LINX не повлияет на качество соединения - РИА Новости, 12.03.2022

Минцифры заявило, что отключение LINX не повлияет на качество соединения

Отключение точки обмена трафика LINX (London Internet Exchange) не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:19

2022-03-12T15:19

2022-03-12T16:22

россия

в мире

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

интернет

лондон

мегафон

ростелеком

telegram (приложение)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Отключение точки обмена трафика LINX (London Internet Exchange) не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов, сообщили в пресс-службе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Ранее в интернете появилась информация, что в лондонской LINX подтвердили отключение российских операторов "Мегафон" и "Ростелеком" от точки международного обмена трафиком."Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей", — говорится в сообщении ведомства.Как указали в министерстве, трафик перераспределят на другие узлы обмена.Ранее в пресс-службах "Мегафона" и "Ростелекома" также подтвердили, что отключение от LINX не скажется на качестве предоставляемых услуг.

https://ria.ru/20220311/blokirovka-1777757624.html

россия

лондон

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Петр Попадюк

россия, в мире, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет, лондон, мегафон, ростелеком, telegram (приложение)