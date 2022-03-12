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Премьер Хорватии прокомментировал падение беспилотника в Загребе
Премьер Хорватии прокомментировал падение беспилотника в Загребе - РИА Новости, 12.03.2022
Премьер Хорватии прокомментировал падение беспилотника в Загребе
Падение БПЛА советского производства в ночь на пятницу в Загребе было ясной угрозой для всех стран — членов НАТО, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович на... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:37
2022-03-12T18:33
в мире
хорватия
виктор орбан
йенс столтенберг
шарль мишель
будапешт
франция
еврокомиссия
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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Падение БПЛА советского производства в ночь на пятницу в Загребе было ясной угрозой для всех стран — членов НАТО, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович на месте происшествия.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.В субботу Пленкович вместе с членами правительства и главами силовых ведомств осмотрел место падения беспилотника перед началом подъема обломков БПЛА.Глава правительства Хорватии напомнил, что в пятницу официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. "Я оповестил их об этом инциденте, указав, что нечто подобное может произойти в другом городе, не обязательно главном, любого государства НАТО или ЕС. Теоретически это мог быть Будапешт или Любляна, Братислава и так далее. Сейчас важно усилить сотрудничество друг с другом, чтобы можно было вовремя оповестить все страны о подобном. Было ли это случайно или намеренно, в данный момент не знаем", — уточнил хорватский премьер.По его словам, представители прокуратуры, МВД и армии вместе будут расследовать инцидент, в первую очередь извлекут обломки летательного аппарата и проверят на наличие полезных данных, а также свяжутся со всеми странами, которые могут иметь информацию.По стечению обстоятельств около 21:00 (23:00 мск) в пятницу премьер Хорватии заявил о необходимости модернизировать воздушную оборону страны, приобрести в 2023-2025 годах системы ПВО ближнего действия. Ранее Загреб приобрел у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с учетом налогов.
https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777732971.html
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в мире, хорватия, виктор орбан, йенс столтенберг, шарль мишель, будапешт, франция, еврокомиссия, совет ес, нато, rafale, андрей пленкович
15:37 12.03.2022 (обновлено: 18:33 12.03.2022)
 
Премьер Хорватии прокомментировал падение беспилотника в Загребе

Премьер Хорватии Пленкович назвал падение беспилотника угрозой для всех стран НАТО

© AP Photo / Darko BandicМесто падения беспилотника в Загребе
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Место падения беспилотника в Загребе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Падение БПЛА советского производства в ночь на пятницу в Загребе было ясной угрозой для всех стран — членов НАТО, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович на месте происшествия.
Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:14
Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский
В субботу Пленкович вместе с членами правительства и главами силовых ведомств осмотрел место падения беспилотника перед началом подъема обломков БПЛА.

"Находимся на месте, где полтора дня назад упал беспилотник "Стриж" Ту-141 советского производства, который, очевидно, запущен на территории Украины, согласно тому, что знаем на данный момент. Не знаем, кому принадлежал БПЛА. Сейчас, по заявлениям с российской и с украинской стороны, все говорят, что не их, а кого-то другого. Он прошел, кроме украинского воздушного пространства, румынское и венгерское и вошел в хорватское, летел над Хорватией около семи минут и упал здесь, где у нас 4,5 тысячи студентов, ресторан, ночной клуб, другой ресторан, мост через Саву, жилые дома в 200 метрах. В этом большом несчастье у нас была удача — никто не пострадал, повреждения получили 40 припаркованных автомобилей", — заявил глава правительства журналистам.

Глава правительства Хорватии напомнил, что в пятницу официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. "Я оповестил их об этом инциденте, указав, что нечто подобное может произойти в другом городе, не обязательно главном, любого государства НАТО или ЕС. Теоретически это мог быть Будапешт или Любляна, Братислава и так далее. Сейчас важно усилить сотрудничество друг с другом, чтобы можно было вовремя оповестить все страны о подобном. Было ли это случайно или намеренно, в данный момент не знаем", — уточнил хорватский премьер.
По его словам, представители прокуратуры, МВД и армии вместе будут расследовать инцидент, в первую очередь извлекут обломки летательного аппарата и проверят на наличие полезных данных, а также свяжутся со всеми странами, которые могут иметь информацию.

"Это указывает на необходимость более тесного сотрудничества внутри НАТО, в воздушном пространстве НАТО — и румынском, и венгерском, и хорватском. Такую ситуацию мы больше не можем терпеть, она не должна повториться. Это чистая и ясная угроза, на которую необходимо реагировать, поэтому мы эту тему поднимем во всех органах ЕС и НАТО и будем работать над тем, чтобы повысить готовность нашу и всех остальных, чтобы подобные летательные аппараты уничтожались в безопасном месте, а не прилетали и падали в очень населенной части города", — подчеркнул глава кабмина Хорватии. По его словам, венгерские власти 40 минут не реагировали на пролет БПЛА в их воздушном пространстве, но "это вопрос для Будапешта". Как уточнил Пленкович, в момент падения БПЛА и после этого он работал на неформальном саммите ЕС во Франции вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном над итоговой декларацией, оба были в помещении без мобильных телефонов, "потом телефоны нам вернули и мы об этом узнали".

По стечению обстоятельств около 21:00 (23:00 мск) в пятницу премьер Хорватии заявил о необходимости модернизировать воздушную оборону страны, приобрести в 2023-2025 годах системы ПВО ближнего действия. Ранее Загреб приобрел у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с учетом налогов.
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
11 марта, 17:46В мире
Радары службы контроля полетов не зафиксировали упавший в Загребе БПЛА
 
В миреХорватияВиктор ОрбанЙенс СтолтенбергШарль МишельБудапештФранцияЕврокомиссияСовет ЕСНАТОRafaleАндрей Пленкович
 
 
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