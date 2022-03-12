https://ria.ru/20220312/khorvatiya-1777837624.html

Премьер Хорватии прокомментировал падение беспилотника в Загребе

Премьер Хорватии прокомментировал падение беспилотника в Загребе - РИА Новости, 12.03.2022

Премьер Хорватии прокомментировал падение беспилотника в Загребе

Падение БПЛА советского производства в ночь на пятницу в Загребе было ясной угрозой для всех стран — членов НАТО, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович на... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:37

2022-03-12T15:37

2022-03-12T18:33

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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Падение БПЛА советского производства в ночь на пятницу в Загребе было ясной угрозой для всех стран — членов НАТО, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович на месте происшествия.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.В субботу Пленкович вместе с членами правительства и главами силовых ведомств осмотрел место падения беспилотника перед началом подъема обломков БПЛА.Глава правительства Хорватии напомнил, что в пятницу официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. "Я оповестил их об этом инциденте, указав, что нечто подобное может произойти в другом городе, не обязательно главном, любого государства НАТО или ЕС. Теоретически это мог быть Будапешт или Любляна, Братислава и так далее. Сейчас важно усилить сотрудничество друг с другом, чтобы можно было вовремя оповестить все страны о подобном. Было ли это случайно или намеренно, в данный момент не знаем", — уточнил хорватский премьер.По его словам, представители прокуратуры, МВД и армии вместе будут расследовать инцидент, в первую очередь извлекут обломки летательного аппарата и проверят на наличие полезных данных, а также свяжутся со всеми странами, которые могут иметь информацию.По стечению обстоятельств около 21:00 (23:00 мск) в пятницу премьер Хорватии заявил о необходимости модернизировать воздушную оборону страны, приобрести в 2023-2025 годах системы ПВО ближнего действия. Ранее Загреб приобрел у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с учетом налогов.

https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777732971.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/zagreb-1777720961.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хорватия, виктор орбан, йенс столтенберг, шарль мишель, будапешт, франция, еврокомиссия, совет ес, нато, rafale, андрей пленкович