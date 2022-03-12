https://ria.ru/20220312/internet-1777798722.html
Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате
Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате - РИА Новости, 12.03.2022
Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате
Сейчас идет "цифровая зачистка" пророссийских источников информации, всего российского в соцсетях, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:59
2022-03-12T09:59
2022-03-12T09:59
в мире
технологии
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
youtube
александр малькевич
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_fc495898658053ed88753785084080b6.jpg
МОСКВА. 12 фев - РИА Новости. Сейчас идет "цифровая зачистка" пророссийских источников информации, всего российского в соцсетях, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Роскомнадзор ранее заявлял, что 85 западных ограничений действует на данный момент в отношении российских СМИ, политиков общественных деятелей и организаций. Зафиксировано 36 инцидентов YouTube, в Facebook выявили 18 инцидентов, в Instagram – 13, в Twitter - 9, в TikTok - 7, в Google - 2."Сейчас мы видим, как происходит даже не цифровое убийство - если раньше было цифровое убийство того же (экс-президента США Дональда) Трампа, отдельных наших журналистов, СМИ, - то сейчас это цифровая отмена всего российского, пророссийского, цифровая зачистка", - сказал Малькевич.Он отметил, что он об этом предупреждал ещё в 2018 году, выступая на ВЭФ."Интересно посмотреть кого оставят. Те YouTube-каналы, которые будут сохранены, кому подарят жизнь - это значит, что они антироссийские. Выбор здесь простой, то есть пророссийское зачистят, а оставят только тех, кто готов лить грязь на свою страну, на нашу страну", - добавил Малькевич.
https://ria.ru/20220226/internet-1775208838.html
https://ria.ru/20220312/zapad-1777761010.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_a146cb9d27770a3ed09c880397561678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, youtube, александр малькевич, россия
Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате
Член ОП Малькевич заявил, что идет "цифровая зачистка" пророссийских источников информации