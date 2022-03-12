https://ria.ru/20220312/internet-1777798722.html

Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате

Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате - РИА Новости, 12.03.2022

Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате

Сейчас идет "цифровая зачистка" пророссийских источников информации, всего российского в соцсетях, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:59

2022-03-12T09:59

2022-03-12T09:59

в мире

технологии

сша

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

facebook

youtube

александр малькевич

россия

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МОСКВА. 12 фев - РИА Новости. Сейчас идет "цифровая зачистка" пророссийских источников информации, всего российского в соцсетях, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Роскомнадзор ранее заявлял, что 85 западных ограничений действует на данный момент в отношении российских СМИ, политиков общественных деятелей и организаций. Зафиксировано 36 инцидентов YouTube, в Facebook выявили 18 инцидентов, в Instagram – 13, в Twitter - 9, в TikTok - 7, в Google - 2."Сейчас мы видим, как происходит даже не цифровое убийство - если раньше было цифровое убийство того же (экс-президента США Дональда) Трампа, отдельных наших журналистов, СМИ, - то сейчас это цифровая отмена всего российского, пророссийского, цифровая зачистка", - сказал Малькевич.Он отметил, что он об этом предупреждал ещё в 2018 году, выступая на ВЭФ."Интересно посмотреть кого оставят. Те YouTube-каналы, которые будут сохранены, кому подарят жизнь - это значит, что они антироссийские. Выбор здесь простой, то есть пророссийское зачистят, а оставят только тех, кто готов лить грязь на свою страну, на нашу страну", - добавил Малькевич.

https://ria.ru/20220226/internet-1775208838.html

https://ria.ru/20220312/zapad-1777761010.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, youtube, александр малькевич, россия