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Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате
Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате - РИА Новости, 12.03.2022
Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате
Сейчас идет "цифровая зачистка" пророссийских источников информации, всего российского в соцсетях, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:59
2022-03-12T09:59
в мире
технологии
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
youtube
александр малькевич
россия
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МОСКВА. 12 фев - РИА Новости. Сейчас идет "цифровая зачистка" пророссийских источников информации, всего российского в соцсетях, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Роскомнадзор ранее заявлял, что 85 западных ограничений действует на данный момент в отношении российских СМИ, политиков общественных деятелей и организаций. Зафиксировано 36 инцидентов YouTube, в Facebook выявили 18 инцидентов, в Instagram – 13, в Twitter - 9, в TikTok - 7, в Google - 2."Сейчас мы видим, как происходит даже не цифровое убийство - если раньше было цифровое убийство того же (экс-президента США Дональда) Трампа, отдельных наших журналистов, СМИ, - то сейчас это цифровая отмена всего российского, пророссийского, цифровая зачистка", - сказал Малькевич.Он отметил, что он об этом предупреждал ещё в 2018 году, выступая на ВЭФ."Интересно посмотреть кого оставят. Те YouTube-каналы, которые будут сохранены, кому подарят жизнь - это значит, что они антироссийские. Выбор здесь простой, то есть пророссийское зачистят, а оставят только тех, кто готов лить грязь на свою страну, на нашу страну", - добавил Малькевич.
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в мире, технологии, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, youtube, александр малькевич, россия
09:59 12.03.2022
 
Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате

Член ОП Малькевич заявил, что идет "цифровая зачистка" пророссийских источников информации

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА. 12 фев - РИА Новости. Сейчас идет "цифровая зачистка" пророссийских источников информации, всего российского в соцсетях, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Роскомнадзор ранее заявлял, что 85 западных ограничений действует на данный момент в отношении российских СМИ, политиков общественных деятелей и организаций. Зафиксировано 36 инцидентов YouTube, в Facebook выявили 18 инцидентов, в Instagram – 13, в Twitter - 9, в TikTok - 7, в Google - 2.
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Он отметил, что он об этом предупреждал ещё в 2018 году, выступая на ВЭФ.
"Интересно посмотреть кого оставят. Те YouTube-каналы, которые будут сохранены, кому подарят жизнь - это значит, что они антироссийские. Выбор здесь простой, то есть пророссийское зачистят, а оставят только тех, кто готов лить грязь на свою страну, на нашу страну", - добавил Малькевич.
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В миреТехнологииСШАФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)FacebookYouTubeАлександр МалькевичРоссия
 
 
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