https://ria.ru/20220312/internat-1777817519.html

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы интерната в Горловке со стороны ВСУ

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы интерната в Горловке со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы интерната в Горловке со стороны ВСУ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей в Горловке, обстрелы... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:50

2022-03-12T12:50

2022-03-12T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей в Горловке, обстрелы жилых домов в ЛНР и ДНР, сообщается на сайте СК.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинские войска в пятницу обстреляли дом-интернат для пожилых и инвалидов."Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей и инвалидов в Горловке, а также обстрелы жилых домов и инфраструктуры в ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении.По данным СК, в ночь на 12 марта здание интерната для пожилых и инвалидов, расположенное Горловке, получило значительные повреждения в результате обстрела украинскими военными. Данные о пострадавших уточняются.Добавляется, что 12 марта украинские войска провели массированный обстрел Донецка и поселка Широкой балки в ДНР, выпустив по ним 15 мин калибром 120 миллиметров. Кроме того, сегодня на территории ЛНР были повреждены шесть жилых домов и газопровод в результате обстрела территории со стороны украинских войск.Отмечается, что следствию поручено дать правовую оценку указанным фактам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/gosperevorot-1777790349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, вооруженные силы украины