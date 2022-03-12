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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/goroda-1777870815.html
Глава ДНР указал вернуть освобожденным от ВСУ городам прежние названия
Глава ДНР указал вернуть освобожденным от ВСУ городам прежние названия - РИА Новости, 12.03.2022
Глава ДНР указал вернуть освобожденным от ВСУ городам прежние названия
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому населенным пунктам республики, ранее находившимся под контролем Украины, возвращают названия, которые... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T20:45
2022-03-12T20:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
эдуард басурин
владимир путин
киев
красноармейск
россия
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому населенным пунктам республики, ранее находившимся под контролем Украины, возвращают названия, которые существовали со времен СССР, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Отмечается, что на освобожденных территориях применяется административно-территориальное деление, существовавшее на территории бывшей Донецкой области по состоянию на 11 мая 2014 года, когда в регионе был проведен референдум о самоопределении. Кроме того, на этих же территориях будут использоваться названия населенных пунктов по состоянию на ту же дату, говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале штаба.На Украине в мае 2015 года вступил в силу целый ряд законов о декоммунизации, предусматривавший в том числе переименование населенных пунктов и улиц, названых в честь советских государственных и партийных деятелей, а также активистов коммунистического движения. В частности, на подконтрольной Киеву территории ДНР были переименованы города Красноармейск и Артёмовск, названный в честь революционера, основателя Донецко-Криворожской советской республики Федора Сергеева, известного под псевдонимом "товарищ Артём".Одиннадцатого марта глава соседней ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому улицы в освобожденных населенных пунктах республики будут носить названия, действовавшие до 2015 года.Также 11 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о переходе под контроль республики города Волноваха. Этот райцентр находится на автодороге между Донецком и Мариуполем - второго по величине города республики, который с 2014 года контролирует украинская сторона. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, силы республики взяли под контроль 85 населенных пунктов. Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, полностью окружен, уже идет зачистка его отдельных районов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/severodonetsk-1777863882.html
https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777865551.html
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киев
красноармейск
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в мире, леонид пасечник, эдуард басурин, владимир путин, киев, красноармейск, россия, вооруженные силы рф
20:45 12.03.2022
 
Глава ДНР указал вернуть освобожденным от ВСУ городам прежние названия

Глава ДНР Пушилин указал вернуть освобожденным от ВСУ городам республики прежние названия

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому населенным пунктам республики, ранее находившимся под контролем Украины, возвращают названия, которые существовали со времен СССР, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что на освобожденных территориях применяется административно-территориальное деление, существовавшее на территории бывшей Донецкой области по состоянию на 11 мая 2014 года, когда в регионе был проведен референдум о самоопределении. Кроме того, на этих же территориях будут использоваться названия населенных пунктов по состоянию на ту же дату, говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 19:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины Северодонецка.
На Украине в мае 2015 года вступил в силу целый ряд законов о декоммунизации, предусматривавший в том числе переименование населенных пунктов и улиц, названых в честь советских государственных и партийных деятелей, а также активистов коммунистического движения. В частности, на подконтрольной Киеву территории ДНР были переименованы города Красноармейск и Артёмовск, названный в честь революционера, основателя Донецко-Криворожской советской республики Федора Сергеева, известного под псевдонимом "товарищ Артём".
Одиннадцатого марта глава соседней ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому улицы в освобожденных населенных пунктах республики будут носить названия, действовавшие до 2015 года.
Минобороны о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины
Вчера, 19:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили 3 593 военных объекта Украины
Также 11 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о переходе под контроль республики города Волноваха. Этот райцентр находится на автодороге между Донецком и Мариуполем - второго по величине города республики, который с 2014 года контролирует украинская сторона. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, силы республики взяли под контроль 85 населенных пунктов. Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, полностью окружен, уже идет зачистка его отдельных районов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Леонид Пасечник
Вчера, 19:03
Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛеонид ПасечникЭдуард БасуринВладимир ПутинКиевКрасноармейскРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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