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Глава ДНР указал вернуть освобожденным от ВСУ городам прежние названия

Глава ДНР указал вернуть освобожденным от ВСУ городам прежние названия - РИА Новости, 12.03.2022

Глава ДНР указал вернуть освобожденным от ВСУ городам прежние названия

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому населенным пунктам республики, ранее находившимся под контролем Украины, возвращают названия, которые... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T20:45

2022-03-12T20:45

2022-03-12T20:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому населенным пунктам республики, ранее находившимся под контролем Украины, возвращают названия, которые существовали со времен СССР, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Отмечается, что на освобожденных территориях применяется административно-территориальное деление, существовавшее на территории бывшей Донецкой области по состоянию на 11 мая 2014 года, когда в регионе был проведен референдум о самоопределении. Кроме того, на этих же территориях будут использоваться названия населенных пунктов по состоянию на ту же дату, говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале штаба.На Украине в мае 2015 года вступил в силу целый ряд законов о декоммунизации, предусматривавший в том числе переименование населенных пунктов и улиц, названых в честь советских государственных и партийных деятелей, а также активистов коммунистического движения. В частности, на подконтрольной Киеву территории ДНР были переименованы города Красноармейск и Артёмовск, названный в честь революционера, основателя Донецко-Криворожской советской республики Федора Сергеева, известного под псевдонимом "товарищ Артём".Одиннадцатого марта глава соседней ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому улицы в освобожденных населенных пунктах республики будут носить названия, действовавшие до 2015 года.Также 11 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о переходе под контроль республики города Волноваха. Этот райцентр находится на автодороге между Донецком и Мариуполем - второго по величине города республики, который с 2014 года контролирует украинская сторона. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, силы республики взяли под контроль 85 населенных пунктов. Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, полностью окружен, уже идет зачистка его отдельных районов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/severodonetsk-1777863882.html

https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777865551.html

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Петр Попадюк

в мире, леонид пасечник, эдуард басурин, владимир путин, киев, красноармейск, россия, вооруженные силы рф