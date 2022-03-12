https://ria.ru/20220312/fitch-1777781045.html

Fitch понизило рейтинги российских местных и региональных органов власти

Fitch понизило рейтинги российских местных и региональных органов власти - РИА Новости, 12.03.2022

Fitch понизило рейтинги российских местных и региональных органов власти

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T02:30

2022-03-12T02:30

2022-03-12T02:33

экономика

московская область (подмосковье)

москва

fitch ratings

новосибирск

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России.Fitch понизило рейтинги Москвы, Московской области, Петербурга, Татарстана, Новосибирска, Нижегородской области и ряда других регионов.На прошлой неделе агентство уже понижало их рейтинги.

https://ria.ru/20220312/reyting-1777780871.html

московская область (подмосковье)

москва

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, московская область (подмосковье), москва, fitch ratings, новосибирск