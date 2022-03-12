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Fitch понизило рейтинги российских местных и региональных органов власти
Fitch понизило рейтинги российских местных и региональных органов власти - РИА Новости, 12.03.2022
Fitch понизило рейтинги российских местных и региональных органов власти
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России. РИА Новости, 12.03.2022
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экономика
московская область (подмосковье)
москва
fitch ratings
новосибирск
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России.Fitch понизило рейтинги Москвы, Московской области, Петербурга, Татарстана, Новосибирска, Нижегородской области и ряда других регионов.На прошлой неделе агентство уже понижало их рейтинги.
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московская область (подмосковье)
москва
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экономика, московская область (подмосковье), москва, fitch ratings, новосибирск
02:30 12.03.2022 (обновлено: 02:33 12.03.2022)
 
Fitch понизило рейтинги российских местных и региональных органов власти

Fitch понизило рейтинги 20 российских местных и региональных органов власти до "С"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип агентства Fitch Ratings
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России.
"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 20 российских местных и региональных органов власти к иностранной и местной валюте до "С", - говорится в заявлении агентства.
Fitch понизило рейтинги Москвы, Московской области, Петербурга, Татарстана, Новосибирска, Нижегородской области и ряда других регионов.
На прошлой неделе агентство уже понижало их рейтинги.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
02:26
Fitch понизило рейтинги российских сырьевых компаний
 
ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)МоскваFitch RatingsНовосибирск
 
 
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