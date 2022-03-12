https://ria.ru/20220312/fitch-1777781045.html
Fitch понизило рейтинги российских местных и региональных органов власти
Fitch понизило рейтинги российских местных и региональных органов власти - РИА Новости, 12.03.2022
Fitch понизило рейтинги российских местных и региональных органов власти
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T02:30
2022-03-12T02:30
2022-03-12T02:33
экономика
московская область (подмосковье)
москва
fitch ratings
новосибирск
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России.Fitch понизило рейтинги Москвы, Московской области, Петербурга, Татарстана, Новосибирска, Нижегородской области и ряда других регионов.На прошлой неделе агентство уже понижало их рейтинги.
https://ria.ru/20220312/reyting-1777780871.html
московская область (подмосковье)
москва
новосибирск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), москва, fitch ratings, новосибирск
02:30 12.03.2022 (обновлено: 02:33 12.03.2022)
Fitch понизило рейтинги российских местных и региональных органов власти
Fitch понизило рейтинги 20 российских местных и региональных органов власти до "С"