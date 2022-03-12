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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/dobrovoltsy-1777831876.html
Пушилин не исключил скорого прибытия в ДНР добровольцев с Ближнего Востока
Пушилин не исключил скорого прибытия в ДНР добровольцев с Ближнего Востока - РИА Новости, 12.03.2022
Пушилин не исключил скорого прибытия в ДНР добровольцев с Ближнего Востока
Глава ДНР Денис Пушилин не исключает, что добровольцы с Ближнего Востока могут приехать "в самое ближайшее время" для помощи силам республики. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:51
2022-03-12T15:01
обострение ситуации в днр и лнр
ближний восток
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин не исключает, что добровольцы с Ближнего Востока могут приехать "в самое ближайшее время" для помощи силам республики."Заявок из разных стран достаточно много. Но вот как раз о чем говорил президент - это про добровольцев с Ближнего Востока, тех ребят, которые столкнулись с тем оголтелым радикализмом, основанном на другим принципах, но тем не менее очень много общего с украинским неонацизмом, с которым мы сейчас сталкиваемся", - сказал Пушилин в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1"."Это тысячи и тысячи добровольцев, которые готовы приехать. Я не исключаю, что в самое ближайшее время они окажутся с нами в соседних окопах, плечом к плечу с нашими подразделениями для освобождения Донецкой народной республики, как, впрочем, и Луганской народной республики", - подчеркнул он.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Также Путин отметил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777647179.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
ближний восток
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ближний восток, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире
14:51 12.03.2022 (обновлено: 15:01 12.03.2022)
 
Пушилин не исключил скорого прибытия в ДНР добровольцев с Ближнего Востока

Глава ДНР Пушилин: добровольцы с Ближнего Востока могут приехать "в самое ближайшее время"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин не исключает, что добровольцы с Ближнего Востока могут приехать "в самое ближайшее время" для помощи силам республики.
"Заявок из разных стран достаточно много. Но вот как раз о чем говорил президент - это про добровольцев с Ближнего Востока, тех ребят, которые столкнулись с тем оголтелым радикализмом, основанном на другим принципах, но тем не менее очень много общего с украинским неонацизмом, с которым мы сейчас сталкиваемся", - сказал Пушилин в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
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"Это тысячи и тысячи добровольцев, которые готовы приехать. Я не исключаю, что в самое ближайшее время они окажутся с нами в соседних окопах, плечом к плечу с нашими подразделениями для освобождения Донецкой народной республики, как, впрочем, и Луганской народной республики", - подчеркнул он.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Также Путин отметил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБлижний ВостокСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
 
 
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