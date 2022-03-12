https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777843503.html
Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной
Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.03.2022
Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной
Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной, Баку имеет опыт проведения встреч Россия-НАТО, заявил помощник президента Азербайджана,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:26
2022-03-12T16:26
2022-03-12T16:33
в мире
азербайджан
россия
баку
движение неприсоединения
одкб
нато
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АНТАЛЬЯ, 12 мар – РИА Новости. Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной, Баку имеет опыт проведения встреч Россия-НАТО, заявил помощник президента Азербайджана, руководитель отдела по внешнеполитическим вопросам президентской Администрации Хикмет Гаджиев."От украинской стороны было такое предложение. В случае такого намерения мы готовы провести у себя такую встречу. Ранее Баку проводил встречу между делегациями России и НАТО. Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, председательствует в Движении неприсоединения, имеет своеобразный внеблоковый статус. Исходя из этого, считаем, что обе стороны могут чувствовать себя комфортно. При наличии такого предложения, Азербайджан готов поддержать, внести свой вклад", - сказал Гаджиев журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.
https://ria.ru/20220311/peregovory-1777665847.html
азербайджан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, россия, баку, движение неприсоединения, одкб, нато
16:26 12.03.2022 (обновлено: 16:33 12.03.2022)
Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной
В администрации Алиева заявили, что Азербайджан готов провести встречу России и Украины