https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777843503.html

Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной

Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.03.2022

Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной

Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной, Баку имеет опыт проведения встреч Россия-НАТО, заявил помощник президента Азербайджана,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T16:26

2022-03-12T16:26

2022-03-12T16:33

в мире

азербайджан

россия

баку

движение неприсоединения

одкб

нато

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АНТАЛЬЯ, 12 мар – РИА Новости. Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной, Баку имеет опыт проведения встреч Россия-НАТО, заявил помощник президента Азербайджана, руководитель отдела по внешнеполитическим вопросам президентской Администрации Хикмет Гаджиев."От украинской стороны было такое предложение. В случае такого намерения мы готовы провести у себя такую встречу. Ранее Баку проводил встречу между делегациями России и НАТО. Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, председательствует в Движении неприсоединения, имеет своеобразный внеблоковый статус. Исходя из этого, считаем, что обе стороны могут чувствовать себя комфортно. При наличии такого предложения, Азербайджан готов поддержать, внести свой вклад", - сказал Гаджиев журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.

https://ria.ru/20220311/peregovory-1777665847.html

азербайджан

россия

баку

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, россия, баку, движение неприсоединения, одкб, нато